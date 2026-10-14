Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh trong vụ án thứ 2

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Hòa Bình ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ông Bình, Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị truy tố 12 người khác, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng giám đốc NextTech; Nguyễn Hà Thủy, Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech...

Theo kết luận điều tra, ông Bình là người có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Từ tháng 5.2021, ông Bình cùng một số người góp vốn để xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx nhằm huy động tiền của nhà đầu tư.

Để thu hút nhà đầu tư, nhóm Shark Bình đã cho phát hành hơn 33 tỉ token AntEx và bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, qua đó thu về 4,5 triệu USD (khoảng 117 tỉ đồng). Khi dự án không được triển khai theo đúng lộ trình, ông Bình cùng các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của AntEx rồi chuyển sang các ví cá nhân để quy đổi ra tiền và chia nhau.

Ở hành vi trốn thuế, cảnh sát xác định ông Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán.

Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo hợp thức các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần và thậm chí nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả. Qua đó, ông Bình trốn thuế hơn 38 tỉ đồng.

Với tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Shark Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, lợi nhuận.

Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 5.2025, Công ty Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỉ đồng nhưng hơn 44 tỉ đồng không được đưa vào sổ sách kế toán. Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Đây là vụ án thứ 2 ông Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) cầm đầu, Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền và dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 26.10 tới, với cáo buộc đã rửa gần 320 tỉ đồng cho "siêu lừa" Phó Đức Nam.