CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 15.5: Đề xuất thu phí đỗ xe ô tô bằng ETC | Samsung xây cơ sở phát triển chip ở Nhật Bản

Vé tàu metro Bến Thành - Suối Tiên cao nhất 24.000 đồng/lượt

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thuộc Sở GTVT TP.HCM vừa có đề xuất phương án giá vé trên tuyến đường sắt đô thị số 1 - tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Giá vé được đề xuất theo nhiều loại tương ứng các mức giá khác nhau và có vé miễn, vé giảm cho các đối tượng ưu tiên theo quy định pháp luật và chính sách an sinh xã hội của thành phố.

TP.HCM lên kế hoạch cấp sổ hồng cho hơn 81.000 căn nhà

Từ nay đến cuối năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với 81.000 căn nhà. Sở sẽ chia các dự án thành 6 nhóm, giải quyết với lộ trình cụ thể.

Đề xuất thu phí đỗ ô tô bằng ETC

Đến nay đã có 4,6 triệu phương tiện mở tài khoản thu phí ETC, đạt trên 90% tổng số lượng phương tiện trên cả nước. Tuy nhiên, theo quy định, tài khoản giao thông mới chỉ phục vụ việc thanh toán phí dịch vụ đường bộ, chưa phát huy được hết hiệu quả. Do đó Bộ GTVT đã đề xuất tích hợp việc thu phí tại các cảng hàng không, thu phí cảng biển, thu phí bãi đỗ xe, thu phí điểm đỗ xe lòng đường, phí kiểm định... vào hệ thống thu phí ETC.

VinFast sẽ niêm yết tại Mỹ thông qua một giao dịch sáp nhập

Vinfast tiếp tục kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ thông qua việc sáp nhập với Black Spade Acquisition, một công ty đã niêm yết trên Sàn New York Stock Exchange. Sau sáp nhập, VinFast tăng vốn chủ sở hữu lên hơn 23 tỉ USD và các cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ sở hữu 99% trong công ty sau sáp nhập.

General Motors triệu hồi gần 1 triệu xe tại Mỹ vì lỗi túi khí



Nhà sản xuất ô tô General Motors cho biết sẽ triệu hồi gần 1 triệu xe thể thao đa dụng tại thị trường Mỹ vì do lỗi bộ phận bơm túi khí của người lái có thể phát nổ trong quá trình sử dụng. Đáng nói, động thái triệu hồi diễn ra sau khi đã có tai nạn liên quan tới túi khí.

Twitter trước viễn cảnh ‘cải cách’ lần nữa

Tân giám đốc điều hành Twitter, bà Linda Yaccarino, cho biết bà được truyền cảm hứng từ tầm nhìn của tỉ phú Elon Musk và tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện những thay đổi đối với nền tảng mạng xã hội này. Còn phải chờ xem sắp tới tân CEO Twitter sẽ thay đổi Twitter ra sao và tác động của những thay đổi này. Trong khi trước đó Twitter đã trải qua nửa năm thay đổi chóng mặt dưới quyền tỉ phú Elon Musk.

Samsung xây cơ sở phát triển chip ở Nhật Bản

Samsung sẽ đầu tư vào thị trường bán dẫn của Nhật Bản, bằng cách xây dựng một cơ sở phát triển chip mới tại nước này. Kế hoạch này sẽ giúp nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu của Hàn Quốc nhận được các khoản trợ cấp của Chính phủ Nhật Bản cũng như cơ hội hợp tác.

