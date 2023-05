CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 12.5: ‘Sell in May’ liệu có còn hay? | Siết hoạt động môi giới chứng khoán

Cao tốc Bến Lức - Long Thành: tiếp tục phần thi công dang dở

Khởi công từ 2014, dự kiến thông xe những km đầu tiên vào 2018 nhưng đến 2019 dự án Cao tốc Bến Lức - Long Thành đành phải dừng thi công do thay đổi về cơ chế chính sách, dẫn đến dự án không được tiếp tục bố trí vốn. Sau hơn 3 năm ‘treo cẩu’, đến nay dự án cao tốc ngàn tỉ này một lần nữa sống trở lại khi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa tổ chức lễ động thổ các gói thầu còn dang dở.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 11.5

Từ 15h ngày 11.5, giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh. Như vậy là trong tháng 5, giá xăng dầu đã có 2 lần liên tiếp giảm sâu. Hiện giá mặt hàng này đã về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Lãi suất vay đã giảm nhưng chưa đủ

Trái ngược với tình hình cách đây một năm khi các ngân hàng không còn hạn mức tín dụng cho vay, dẫn đến dòng vốn tín dụng bị tắc, hiện nay xuất hiện hàng loạt gói tín dụng cho vay với lãi suất ưu đãi. Mặt bằng lãi suất cho vay đang dần kéo giảm xuống từ 0,5 - 3%/năm so với những tháng đầu năm.



Xây dựng gặp khó, công ty xi măng báo lỗ lớn

Thị trường bất động sản bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án, công trình không có chi phí hoạt động, phải dừng thi công. Các doanh nghiệp xây dựng rơi vào tình cảnh nợ nần. Doanh nghiệp bất động sản và thép lần lượt báo lỗ. Nay cũng đến lượt nhiều công ty xi măng báo lỗ lớn trong quý 1/2023.

Doanh nghiệp bán tài sản do khó khăn: Câu chuyện buồn khó nói

Doanh nghiệp phải bán gần hết tài sản do khó khăn. Đây là thực trạng mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nêu ra khi giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kinh tế - xã hội hôm 9.5.2023. Thực tế chuyện bán bớt tài sản hay thậm chí bán luôn cả doanh nghiệp kể từ sau đại dịch Covid-19 đến nay không còn là hiếm khi doanh nghiệp khi rơi vào khó khăn, thiếu vốn.

Siết hoạt động môi giới chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn gửi đến các công ty chứng khoán về việc nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động môi giới chứng khoán. Trong đó có quy định cấm môi giới chứng khoán tham gia hội nhóm, diễn đàn để lôi kéo nhà đầu tư.

‘Sell in May’ liệu có còn ‘hay’?

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn vẫn còn chứng kiến những tin xấu, tốt đan xen. Cơ hội chỉ đến với những nhà đầu tư biết tận dụng thời điểm săn cổ phiếu tốt, tìm điểm cân bằng thị trường. Hiện tại đang là tháng 5 và câu nói quen thuộc của các nhà đầu tư lại xuất hiện "Sell in May and go away" tạm dịch là bán cổ phiếu trong tháng 5 và... đi chơi.

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, phố Wall tăng điểm

Số liệu mới công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 4 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022. Mức tăng này thấp hơn ước tính của giới chuyên gia và là mức tăng thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Thị trường chứng khoán đã ngay lập tức phản ứng tích cực với số liệu này.

Google bổ sung AI vào các sản phẩm cốt lõi

Sau hàng thập kỷ thống trị internet, Google đã bắt đầu cảm thấy sức nóng cạnh tranh từ các đối thủ trong cuộc đua giành miếng bánh quảng cáo trực tuyến. Sự thành công của ChatGPT khiến Google nhận ra họ phải hành động thật nhanh để bảo vệ thương hiệu tìm kiếm mang lại doanh thu hơn 160 tỉ USD/năm. Đó là lý do Google vừa thông báo rằng trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, sẽ được tích hợp xuyên suốt các sản phẩm cốt lõi của họ, từ công cụ tìm kiếm cho tới email.

