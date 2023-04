CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 17.4: Nhiều cổ phiếu rời sàn vì thua lỗ | Nhà giàu Trung Quốc giúp thương hiệu xa xỉ hốt bạc

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Việc gia hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất sẽ tiếp sức giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và đây được xem là khoản vay không tính lãi đối với các doanh nghiệp.

Nhiều cổ phiếu rời sàn chứng khoán do kinh doanh thua lỗ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (gọi tắt là HOSE) vừa thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với 8 triệu cổ phiếu HOT của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An từ ngày 27.4.2023 do công ty này kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp. Năm 2022, công ty bị lỗ sau thuế hơn 16,7 tỉ đồng, đưa số lỗ lũy kế đến hết 31.12.2022 lên tới hơn 62 tỉ đồng. Tương tự, HOSE sẽ hủy niêm yết đối với 57,5 triệu cổ phiếu MCG của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG từ 12.5.2023 cũng là do thua lỗ 3 năm liên tiếp từ năm 2020 - 2022.

Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An bị thua lỗ 3 năm liên tiếp HOT

Nhà giàu Trung Quốc chịu chi, thương hiệu xa xỉ hốt bạc

Từ đầu năm tới nay và đặt biệt sau khi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được dỡ bỏ, giới nhà giàu Trung Quốc vung tiền mua các mặt hàng xa xỉ từ Hermes hay LVMH, giúp hai công ty này có kết quả kinh doanh quý 1 vô cùng ấn tượng.

Cổ phiếu của LVMH liên tục tăng giá trong thời gian qua, đưa chủ sở hữu của Christian Dior và Tiffany trở thành một trong mười công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới trong tuần này, đồng thời giúp CEO Bernard Arnault trở thành người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes.

Theo Hãng tin Bloomberg, trong phiên giao dịch ngày 13.4, tài sản của ông Arnault tăng thêm 12 tỉ USD, lên gần 210 tỉ USD. Đây là kỷ lục tài sản mới và là ngày tăng tài sản nhiều thứ hai của tỉ phú Pháp. Tài sản của Arnault bỏ xa ông chủ Twitter Elon Musk, với chỉ 180 tỉ USD.

Thương hiệu lớn nhất của LVMH là Louis Vuitton đã vượt mốc doanh thu 22 tỉ USD vào năm ngoái. Gần đây, Louis Vuitton bổ nhiệm nhạc sĩ Pharrell Williams làm giám đốc sáng tạo, một động thái gây chú ý trên các phương tiện truyền thông.

Còn đối với Hermes, những chiếc túi Kelly và Birkin luôn trong tình trạng cầu vượt quá cung. Giá trị vốn hóa của thương hiệu xa xỉ này đã vượt mốc 200 tỉ USD.

Tốc độ tăng trưởng phi mã của LVMH và Hermes khiến hai công ty này trở thành con cưng của nhà đầu tư, vào thời điểm mà người tiêu dùng Trung Quốc vung tiền chi tiêu bù cho những năm đóng cửa vì đại dịch.

Người tiêu dùng Trung Quốc, cả trong và ngoài nước, chiếm khoảng 1/3 tổng chi tiêu cho hàng xa xỉ cá nhân trước COVID-19. Các chuyên gia đều nhận định tiềm năng cho hàng xa xỉ ở Trung Quốc sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới.

Ba Lan và Hungary cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, Kyiv không vui

Ngày 15.4, chính phủ Ba Lan và Hungary đưa ra thông báo cấm nhập khẩu ngũ cốc và các mặt hàng khác từ nước láng giềng Ukraine để bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước, sau khi giá bán giảm mạnh vì nguồn cung dư thừa trên khắp khu vực.

Ba Lan và Hungary cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, Kyiv không vui

