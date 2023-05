CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 2.5: Thách thức thu ngân sách 2023 | Singapore tránh suy thoái kinh tế

Nhiều khoản thu thuế bất động sản, ô tô, chứng khoán… suy giảm

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang được đánh giá là tăng trưởng thấp, GDP quý 1/2023 ước chỉ tăng hơn 3,3% so với cùng kỳ, gần như thấp nhất trong nhiều năm gần đây.

Kim ngạch xuất nhập khẩu cũng giảm mạnh trong 2 tháng liên tiếp. Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 2% về số doanh nghiệp, giảm hơn 34% về vốn đăng ký và giảm gần 13% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Do đó việc thu ngân sách cũng ghi nhận là giảm so với dự toán. Theo Tổng cục Thuế, thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý đạt 430.535 tỉ đồng, chỉ bằng 31,4% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt gần 414.653 tỉ đồng và chỉ bằng khoảng 31% dự toán. Nếu loại trừ các khoản thu sau quyết toán và đột biến phát sinh năm 2022 nộp trong năm 2023 thì thu nội địa quý 1 của toàn quốc chỉ bằng hơn 19% dự toán.

Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Theo quyết định, từ 1.12.2023, mức giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo, trong đó có các giao dịch bất động sản, đổi tiền,...

Các đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền.

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trên thị trường bất động sản

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì vào chiều 28.4.2023, các vấn đề liên quan đến bất động sản và dự án nhà ở tiếp tục được bàn luận.

Tại phiên họp, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết hiện thành phố đã kiến nghị trung ương 20 nhóm giải pháp để khơi thông các dự án, trong đó 10 kiến nghị đã được đồng ý. Với 10 nhóm kiến nghị còn lại, TP.HCM sẽ tiếp tục kiến nghị tổ công tác để giải quyết kịp thời các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Dự án Metropole, một trong số 7 dự án được gỡ vướng ĐÌNH SƠN

Tập đoàn FLC hứa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trước ngày 26.5

Việc chậm công bố báo cáo tài chính 2021 sau nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo được cho là nguyên nhân trực tiếp khiến Tập đoàn FLC bị hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Sau đó, cổ phiếu FLC dù đã được đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng do chưa khắc phục được vi phạm về công bố thông tin nên cổ phiếu đơn vị này tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.

Tập đoàn FLC đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến, báo cáo tài chính kiểm toán chính thức sẽ được công bố không muộn hơn 25.5.2023

FLC hứa sẽ nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trong tháng 5 FLC

Ngân hàng thứ 3 của Mỹ sụp đổ

Sở Bảo vệ tài chính và đổi mới bang California (DFPI) của Mỹ ngày 1.5 thông báo chính thức tiếp quản Ngân hàng First Republic. Cục Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) được chỉ định làm bên tiếp quản First Republic.

Ngân hàng thứ 3 của Mỹ sụp đổ và chính thức bị tiếp quản

Singapore tìm cách tránh suy thoái kinh tế

Trong bài phát biểu khép lại tháng 4, Thủ tướng Lý Hiển Long đã thừa nhận nền kinh tế Singapore sắp tới sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm hơn, nhưng nước này sẽ cố gắng để tránh tình trạng suy thoái kinh tế.

Singapore tìm cách tránh suy thoái kinh tế NG.NGA

Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 7 tháng liên tiếp

Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm tháng thứ 7 liên tiếp trong tháng 4, là chuỗi giảm dài nhất trong 3 năm trở lại đây. Các quan chức Hàn Quốc nhận định nguyên do đến từ nhu cầu và giá các sản phẩm chủ lực là chất bán dẫn giảm trên phạm vi toàn cầu.

Một chiếc xe tải chạy giữa các container vận chuyển tại một bến container ở cảng Incheon ở Incheon, Hàn Quốc Reuters

Chi phí nuôi con ở nước nào đắt nhất thế giới?

Trong bối cảnh kinh tế không mấy sáng sủa hiện nay, nuôi dạy một đứa trẻ thật sự đắt đỏ hơn trước rất nhiều. Có lẽ người dân ở các nước như Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ thấm thía thực tế này nhất, khi họ sống tại hai đất nước đắt đỏ nhất thế giới để nuôi dạy trẻ.

Chi phí để nuôi dạy một đứa trẻ ở Trung Quốc cao hơn bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ Hàn Quốc. AP

