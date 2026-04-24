Chuyển gần 83 ha rừng ở Măng Đen làm khu đô thị hơn 6.640 tỉ đồng

Sáng nay 24.4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV đã thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen.

Quang cảnh kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV ẢNH: HẢI PHONG

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Quảng Ngãi có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự Khu đô thị số 1 (xã Măng Đen) do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô hơn 264 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.640 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Địa hình tại khu vực dự kiến xây dựng dự án bằng phẳng, nằm trên trục QL24, thuận lợi cho triển khai.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy con người làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu sống lành mạnh trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Theo đó, dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục, như: trung tâm thể dục thể thao, công viên thể chất, không gian luyện tập ngoài trời...; đồng thời hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, gồm: bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, khu điều dưỡng, kết hợp các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tạo không gian sống xanh, tiện nghi cho cư dân và du khách.

Nghị quyết được thông qua, tổng diện tích rừng trồng sản xuất được chuyển mục đích sử dụng là gần 83 ha, thuộc các tiểu khu 487 và 488, xã Măng Đen. Diện tích này phân bố tại nhiều lô, khoảnh khác nhau theo hồ sơ quản lý rừng hiện trạng.

Trung tâm xã Măng Đen (Quảng Ngãi) lấp ló trong sương mờ ẢNH: MĂNG ĐEN

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, diện tích đề xuất chuyển đổi là rừng sản xuất, không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất lâm nghiệp đã được phê duyệt đến năm 2030. Dự án cũng được xác định phù hợp với các quy hoạch liên quan, gồm: quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất.

Về hiệu quả, dự án được kỳ vọng góp phần phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan; đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung, hồ sơ trình và việc chuyển mục đích sử dụng rừng.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, ngay sau khi nhận được tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai dự án Khu đô thị số 1 (xã Măng Đen). Các nội dung liên quan đã được khẩn trương thẩm tra, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

"Nếu chúng ta để nội dung chuyển đổi đất rừng này kéo dài đến kỳ họp sau mới thông qua thì sẽ bị ách lại, không làm được những việc khác. Điều này ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cũng như chủ trương đẩy nhanh các dự án để tăng trưởng 2 con số", ông Tuy nói.