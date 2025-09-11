Chuyên gia chỉ mẹo đi bộ đúng cách để tối đa hóa lợi ích

Sau đây, chuyên gia Wendy Bumgardner, huấn luyện viên đi bộ và chạy marathon được chứng nhận, thành viên của Hiệp hội Thể thao Volkssport (Mỹ), chia sẻ 5 mẹo hay để tối đa hiệu quả của việc đi bộ, theo trang tin sức khỏeVerywell Health.

Đánh tay đúng cách sẽ giúp chân di chuyển nhanh hơn Ảnh: AI

Điều chỉnh tư thế đi bộ

Tư thế đi bộ đúng giúp cơ thể linh hoạt và dễ tăng tốc hơn. Giữ tư thế thẳng, cằm song song mặt đất, mắt nhìn về phía trước, thả lỏng vai.

Bước đi đúng kỹ thuật

Bắt đầu bước bằng gót chân, sau đó lăn qua lòng bàn chân và kết thúc bằng việc đẩy mạnh ở mũi chân. Kỹ thuật này giúp bước đi có lực và nhanh hơn. Giày đi bộ cần có độ linh hoạt để hỗ trợ chuyển động tự nhiên, tránh dậm phẳng bàn chân.

Tăng sức mạnh từ sải chân sau

Nhiều người cố gắng sải chân trước dài hơn để đi nhanh hơn nhưng điều này không hiệu quả. Thay vào đó, hãy giữ bước chân trước tự nhiên và tập trung đẩy mạnh từ chân sau. Cách này giúp bước đi chắc chắn, nhanh và tiết kiệm năng lượng.

Mẹo đánh tay đúng cách để tăng tốc

Đánh tay đúng cách sẽ giúp chân di chuyển nhanh hơn. Hãy gập khuỷu tay khoảng 90 độ, giữ tay sát thân người, vung tay ra trước - sau nhịp nhàng với bước chân. Khi bước chân trái, hãy đánh tay phải ra trước. Không cần vung tay quá mạnh, chỉ cần tăng nhịp đánh tay là tốc độ bước chân sẽ tự nhiên tăng theo.

Kết hợp bài tập đi bộ ngắt quãng

Đi bộ ngắt quãng giúp cải thiện tốc độ và sức bền. Bạn có thể thử:

Khởi động nhẹ nhàng vài phút.

Đi với tốc độ vừa phải trong 5 phút.

Tăng tốc hết sức trong 1 phút.

Quay lại tốc độ vừa phải trong 3 - 5 phút.

Lặp lại chu kỳ này vài lần rồi kết thúc bằng đi chậm để hạ nhiệt.

Chuyên gia Wendy kết luận: Thay đổi tư thế, kỹ thuật bước chân, cách đánh tay và áp dụng bài tập ngắt quãng sẽ giúp bạn đi bộ nhanh hơn, đốt nhiều calo hơn và tăng hiệu quả tim mạch. Kiên trì thực hiện, bạn sẽ sớm nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong những buổi đi bộ hằng ngày, theo Verywell Health.