Chuyên gia dặn người bệnh tiểu đường nên ăn trưa vào giờ này

Theo chuyên gia dinh dưỡng Erin Palinski-Wade, chuyên gia giáo dục về bệnh tiểu đường (Mỹ), đối với bữa trưa của người bệnh tiểu đường, thời điểm ăn uống đóng vai trò quan trọng không kém gì thành phần dinh dưỡng trên đĩa thức ăn. Việc ăn trưa quá gần bữa sáng dễ làm tăng vọt lượng đường huyết. Ngược lại, duy trì khoảng cách 3 - 4 tiếng giữa 2 bữa ăn sẽ giúp đường huyết ở mức ổn định, đồng thời ngăn ngừa cảm giác thèm ăn do để cơ thể bị đói quá lâu, theo trang tin Health.

Vì sao người bệnh tiểu đường nên ăn trưa sau bữa sáng khoảng 4 tiếng?

Duy trì khoảng cách 3 - 4 tiếng giữa 2 bữa ăn sẽ giúp đường huyết ở mức ổn định Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Hỗ trợ nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể

Chuyên gia dinh dưỡng Kimberley Rose-Francis (Mỹ) cho biết cơ thể con người vận hành tối ưu nhất khi tuân theo một nhịp điệu ổn định. Việc ăn uống vào các khung giờ cố định mỗi ngày giúp hỗ trợ tốt cho nhịp sinh học tự nhiên. Chuyên gia Palinski-Wade bổ sung thêm, thói quen ăn đúng giờ mang lại nhiều lợi ích thiết thực: từ cân bằng đường huyết, điều tiết cảm giác thèm ăn đến việc củng cố sự ổn định của nhịp sinh học. Đồng quan điểm, chuyên gia chăm sóc bệnh tiểu đường Jill Weisenberger (Mỹ) khẳng định việc duy trì nhịp độ ăn uống ổn định là thói quen vô cùng thông minh.

Tăng cường năng lượng và cải thiện chất lượng giấc ngủ

Cơ thể cần được cung cấp dinh dưỡng đều đặn để duy trì các hoạt động trong ngày. Theo chuyên gia Weisenberger, việc ăn uống thất thường, không đúng giờ giấc sẽ gây ra những biến động nghiêm trọng về lượng đường trong máu. Thiết lập khung giờ ăn cố định không chỉ giúp mức năng lượng duy trì bền vững mà còn hỗ trợ bạn có giấc ngủ ngon hơn.

Mẹo ăn trưa giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả

Để bữa trưa mang lại lợi ích tối đa cho sức khỏe, các chuyên gia gợi ý những lưu ý sau:

Cân bằng dinh dưỡng: Chuyên gia Rose-Francis khuyên nên kết hợp hài hòa giữa protein nạc, carbohydrate giàu chất xơ và chất béo lành mạnh. Tránh ăn riêng lẻ carbohydrate để làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường.

Ưu tiên rau xanh: Bổ sung nhiều rau xanh giúp tăng cảm giác no lâu, đồng thời cung cấp lượng chất xơ then chốt giúp kiểm soát và ổn định đường huyết.

Áp dụng quy tắc "chia 3": Chuyên gia Palinski-Wade gợi ý chia đĩa ăn thành 3 phần cân đối: protein nạc, chất béo lành mạnh cùng nhóm rau củ và ngũ cốc nguyên hạt.

Kiểm soát khẩu phần ăn: Chuyên gia Weisenberger lưu ý người bệnh cần duy trì đúng khẩu phần ăn khuyến nghị, tránh nạp dư thừa quá nhiều calo trong một bữa.