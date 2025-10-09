4 thói quen trước bữa trưa giúp tăng tốc giảm cân

Thực hiện một số thói quen sau trước bữa trưa sẽ giúp tăng hiệu quả giảm cân.

Uống một ly nước

Uống nước trước khi ăn giúp cơ thể cảm nhận no sớm hơn và tránh ăn quá nhiều. Một nghiên cứu trên chuyên san Obesity Journal cho thấy những người uống khoảng 500 ml nước trước bữa ăn giảm trung bình 44% lượng calo nạp vào so với nhóm không uống. Nước giúp dạ dày giãn nở nhẹ, kích hoạt cảm giác no giả, từ đó làm giảm tín hiệu đói gửi đến não, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống nước trước bữa ăn sẽ giúp ăn ít hơn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể ẢNH: AI

Người giảm cân có thể uống 500 ml nước vào thời điểm 15-30 phút trước bữa trưa. Nếu uống không hết một lần thì hãy uống nhiều lần. Có thể thêm vài lát chanh hoặc dưa leo để kích thích nhẹ vị giác.

Ăn nhẹ bằng món giàu protein, chất xơ

Nếu cảm thấy quá đói trước bữa trưa, hãy chọn một bữa phụ nhỏ chứa protein hoặc chất xơ để giảm cảm giác thèm ăn và tăng cảm giác no. Vì protein giúp giảm hoóc môn đói ghrelin và tăng hoóc môn tạo cảm giác no peptide YY.

Món ăn nhẹ trước bữa trưa có thể là một quả trứng luộc, một ít hạt hạnh nhân, sữa chua không đường, một quả táo hoặc cà rốt cắt lát.

Đi bộ trước bữa trưa

Đi bộ hoặc vận động nhẹ khoảng 10–15 phút trước khi ăn trưa có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn và cải thiện khả năng xử lý đường glucose của cơ thể. Nghiên cứu trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition phát hiện vận động nhẹ trước bữa ăn giúp tăng độ nhạy insulin và giảm mức đường huyết sau ăn lên đến 20%.

Những người làm việc văn phòng có thể đi bộ quanh văn phòng hoặc cầu thang trước khi ăn trưa. Nếu không thể đi bộ, hãy thực hiện vài động tác duỗi lưng, vai và chân tại chỗ.

Chuẩn bị trước bữa trưa

Chuẩn bị bữa trưa lành mạnh ngay từ buổi sáng giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn lượng calo, muối và dầu mỡ trong bữa ăn. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Public Health Nutrition cho thấy những người tự nấu ăn ít nhất 5 lần/tuần có xu hướng ăn nhiều rau, ít đường và chất béo bão hòa hơn 30% so với nhóm hay ăn ngoài.

Một bữa trưa lành mạnh có thể gồm gạo lứt, khoai, trứng luộc, ức gà và rau hấp. Ngoài ra, mọi người cũng nên ăn thêm các loại trái cây như táo, lê, ổi, bưởi, dâu tây hay kiwi, theo Healthline.