Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

4 thói quen trước bữa trưa giúp tăng tốc giảm cân

Ngọc Quý
Ngọc Quý
09/10/2025 05:37 GMT+7

Giảm cân không chỉ phụ thuộc vào việc ăn gì mà còn vào cách chuẩn bị trước bữa ăn. Những hành động tưởng chừng nhỏ trước giờ ăn trưa có thể ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác đói, trao đổi chất và lượng calo hấp thụ.

Thực hiện một số thói quen sau trước bữa trưa sẽ giúp tăng hiệu quả giảm cân.

Uống một ly nước

Uống nước trước khi ăn giúp cơ thể cảm nhận no sớm hơn và tránh ăn quá nhiều. Một nghiên cứu trên chuyên san Obesity Journal cho thấy những người uống khoảng 500 ml nước trước bữa ăn giảm trung bình 44% lượng calo nạp vào so với nhóm không uống. Nước giúp dạ dày giãn nở nhẹ, kích hoạt cảm giác no giả, từ đó làm giảm tín hiệu đói gửi đến não, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 thói quen trước bữa trưa giúp tăng tốc giảm cân - Ảnh 1.

Uống nước trước bữa ăn sẽ giúp ăn ít hơn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể

ẢNH: AI

Người giảm cân có thể uống 500 ml nước vào thời điểm 15-30 phút trước bữa trưa. Nếu uống không hết một lần thì hãy uống nhiều lần. Có thể thêm vài lát chanh hoặc dưa leo để kích thích nhẹ vị giác.

Ăn nhẹ bằng món giàu protein, chất xơ

Nếu cảm thấy quá đói trước bữa trưa, hãy chọn một bữa phụ nhỏ chứa protein hoặc chất xơ để giảm cảm giác thèm ăn và tăng cảm giác no. Vì protein giúp giảm hoóc môn đói ghrelin và tăng hoóc môn tạo cảm giác no peptide YY.

Món ăn nhẹ trước bữa trưa có thể là một quả trứng luộc, một ít hạt hạnh nhân, sữa chua không đường, một quả táo hoặc cà rốt cắt lát.

Đi bộ trước bữa trưa

Đi bộ hoặc vận động nhẹ khoảng 10–15 phút trước khi ăn trưa có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn và cải thiện khả năng xử lý đường glucose của cơ thể. Nghiên cứu trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition phát hiện vận động nhẹ trước bữa ăn giúp tăng độ nhạy insulin và giảm mức đường huyết sau ăn lên đến 20%.

Những người làm việc văn phòng có thể đi bộ quanh văn phòng hoặc cầu thang trước khi ăn trưa. Nếu không thể đi bộ, hãy thực hiện vài động tác duỗi lưng, vai và chân tại chỗ.

Chuẩn bị trước bữa trưa

Chuẩn bị bữa trưa lành mạnh ngay từ buổi sáng giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn lượng calo, muối và dầu mỡ trong bữa ăn. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Public Health Nutrition cho thấy những người tự nấu ăn ít nhất 5 lần/tuần có xu hướng ăn nhiều rau, ít đường và chất béo bão hòa hơn 30% so với nhóm hay ăn ngoài.

Một bữa trưa lành mạnh có thể gồm gạo lứt, khoai, trứng luộc, ức gà và rau hấp. Ngoài ra, mọi người cũng nên ăn thêm các loại trái cây như táo, lê, ổi, bưởi, dâu tây hay kiwi, theo Healthline.

Tin liên quan

Tìm ra giờ ăn giảm cân vượt trội, không cần ăn kiêng hay tập thể dục!

Tìm ra giờ ăn giảm cân vượt trội, không cần ăn kiêng hay tập thể dục!

Giảm cân luôn là hành trình đầy gian nan, khi nhiều người phải vật lộn với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, những buổi tập luyện mệt mỏi nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Khám phá thêm chủ đề

giảm cân bữa trưa uống nước Đi bộ trái cây protein Quả táo Chất béo Trứng luộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận