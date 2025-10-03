Loại dầu ăn 'mới mà cũ' có thể giúp giảm cân và thu nhỏ vòng eo

Mới đây, một nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition đã phát hiện một loại dầu ăn quen thuộc có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho vòng eo và cân nặng, mở ra hướng tiếp cận mới trong phòng ngừa béo phì.

Các nhà khoa học từ Đại học Bari Aldo Moro và Viện Quốc gia về cấu trúc sinh học và hệ thống sinh học (Ý) đã phân tích dữ liệu từ 16.273 người trưởng thành tham gia.

Nghiên cứu cho thấy, vòng eo trung bình của nhóm thường xuyên dùng dầu ô liu nhỏ hơn đến 10 cm so với nhóm ít khi dùng Ảnh: AI

Tùy vào tần suất sử dụng dầu ô liu, những người tham gia được chia thành 3 nhóm:

Ít khi sử dụng dầu ô liu: Dưới 3 ngày một tuần.

Thường xuyên sử dụng dầu ô liu: 3 - 5 ngày một tuần.

Sử dụng đều đặn dầu ô liu: 6 ngày một tuần trở lên.

Với mức tiêu thụ trung bình mỗi người vào khoảng 25 g một ngày (khoảng 2 muỗng canh).

Trong khi nhiều người chưa biết dùng dầu ô liu trong chế độ ăn uống thì đây lại là thành phần trọng yếu trong chế độ ăn Địa Trung Hải vốn nổi tiếng là lành mạnh nhất thế giới. Chính vì vậy, các tác giả muốn tìm hiểu tác động của chế độ ăn sử dụng dầu ô liu này.

Kết quả đã phát hiện điều hết sức bất ngờ:

Những người ít khi sử dụng dầu ô liu có nguy cơ béo bụng cao gấp 5 lần so với nhóm sử dụng thường xuyên.

Về cân nặng, nhóm thường xuyên dùng dầu ô liu vẫn duy trì được cân nặng bình thường, với chỉ số BMI trung bình 24,7 kg/m². Ngược lại, nhóm dùng ít dầu ô liu đã bị thừa cân, với chỉ số BMI cao hơn đáng kể, ở mức 26,6 kg/m².

Đặc biệt, vòng eo trung bình của nhóm thường xuyên dùng dầu ô liu nhỏ hơn đến 10 cm so với nhóm ít khi dùng, đủ để tạo ra tác động đáng kể đến nguy cơ bệnh lý chuyển hóa.

Phân tích chuyên sâu cho thấy dầu ô liu đóng góp tới gần 62% vào tác dụng thu nhỏ vòng eo của chế độ ăn Địa Trung Hải.

Vì sao dầu ô liu giúp giảm cân?

Các tác giả giải thích rằng do dầu ô liu nguyên chất rất giàu axit béo không bão hòa đơn và các hợp chất polyphenol chống oxy hóa như hydroxytyrosol và oleocanthal. Những chất này giúp giảm viêm, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cải thiện sức khỏe tim mạch. Chính sự kết hợp giữa chất béo lành mạnh và hoạt chất sinh học đã tạo ra hiệu quả tích cực trong kiểm soát cân nặng.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, một thay đổi nhỏ trong việc chọn dầu ăn hằng ngày cũng có thể tác động lớn đến vòng eo và sức khỏe tổng thể. Với những người đang gặp tình trạng béo bụng hoặc béo phì, chuyển sang sử dụng dầu ô liu nguyên chất có thể là cách đơn giản nhưng hữu ích để cải thiện sức khỏe lâu dài.