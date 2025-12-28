Chuyên gia dinh dưỡng: Người có cholesterol cao nên ăn sáng vào thời điểm này

Cholesterol cao thường không có triệu chứng rõ rệt, nhưng lại làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Vì vậy, bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh, đúng thời điểm có thể góp phần kiểm soát mỡ máu và giảm rủi ro tim mạch về lâu dài.

Ăn sáng lúc nào là tốt nhất cho người có cholesterol cao?

Veronica Rouse, chuyên gia dinh dưỡng chuyên về tim mạch (Mỹ), khuyến nghị người có cholesterol cao nên ăn sáng trong vòng 2 giờ sau khi thức dậy. Việc này giúp cơ thể sớm bước vào nhịp chuyển hóa ổn định, hạn chế tình trạng rối loạn mỡ máu.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Andrews (đang làm việc tại Mỹ) cũng cho biết, nhiều nghiên cứu đã xác định mối liên hệ giữa việc bỏ bữa sáng và nồng độ cholesterol LDL (cholesterol xấu) tăng cao hơn. Dù khung thời gian 2 giờ có thể linh hoạt theo lịch cá nhân, ăn sáng càng sớm càng giúp giảm nguy cơ bỏ bữa do bận rộn. Điều này đặc biệt quan trọng bởi những người bỏ bữa sáng thường có xu hướng ăn quá nhiều vào các bữa sau hoặc lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh.

Theo các chuyên gia, một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng có thể giúp kiểm soát cảm giác đói, ổn định đường huyết và hạn chế việc tiêu thụ đồ ăn nhiều đường, nhiều chất béo bão hòa trong ngày.

Ăn sáng với trái cây, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt góp phần kiểm soát cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch Ảnh: AI





Bữa sáng lành mạnh cho người có cholesterol cao

Để tăng hiệu quả giảm cholesterol, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung thêm thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào bữa sáng. Những thực phẩm này cung cấp chất xơ hòa tan, chất béo không bão hòa và sterol thực vật - các yếu tố có lợi cho tim mạch. Ngược lại, nên hạn chế bánh ngọt và thực phẩm nhiều đường vì thường chứa nhiều chất béo bão hòa làm tăng cholesterol xấu.

Theo chuyên trang EatingWell (Mỹ), một số thực phẩm sau đây có thể bổ sung vào bữa sáng lành mạnh giúp cải thiện sức khỏe tim mạch:

Trái cây: Giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, chất xơ, giúp cải thiện chuyển hóa mỡ máu.

Ngũ cốc nguyên hạt: Bánh mì nguyên cám hoặc ngũ cốc nguyên hạt cung cấp vitamin nhóm B, giúp giảm homocysteine - một yếu tố nguy cơ của bệnh tim.

Yến mạch cán dẹt: Được chứng minh có khả năng làm giảm cholesterol huyết thanh nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cao.

Những thói quen khác giúp kiểm soát cholesterol

Bên cạnh bữa sáng đúng giờ và cân bằng dinh dưỡng, theo chuyên trang EatingWell, một số thói quen sau cũng giúp cải thiện mỡ máu hiệu quả: