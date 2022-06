Chuyên gia dinh dưỡng: Tác dụng đáng ngạc nhiên của trái kiwi

Loại kiwi xanh cổ điển có lớp da mờ sẽ mang lại hương vị ngọt ngào, trong khi loại có thịt màu vàng/vàng rực rỡ và da mịn, không lông (được gọi là SunGold Kiwis) thì sảng khoái và ngọt ngào, và có vị giống như sự giao thoa giữa dứa và dâu tây.

Bất kể bạn thuộc đội xanh hay vàng, việc thưởng thức những loại trái cây thơm ngon này sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn với một số chất dinh dưỡng quan trọng.

Hai loại kiwi xanh Zespri trung bình cung cấp:

4 gram chất xơ

50 miligram canxi

462 miligram kali

137 miligram vitamin C

Và hai loại kiwi Zespri SunGold cung cấp:

2 gram chất xơ

28 miligram canxi

510 miligram kali

261 miligram vitamin C (bạn có thể nhận được hơn 100% nhu cầu vitamin C hằng ngày chỉ trong một quả)

Dưới đây là một số tác dụng đáng ngạc nhiên mà bạn có thể gặp phải khi ăn kiwi.

1. Có thể hỗ trợ sức khỏe miễn dịch

Ăn hai quả kiwi sẽ cung cấp cho bạn hơn 100% nhu cầu vitamin C của bạn, với loại màu xanh lá cây cung cấp 150% giá trị hằng ngày của chất dinh dưỡng này và SunGold cung cấp 290%.

Vì dữ liệu cho thấy rằng sự thiếu hụt vitamin C có liên quan đến khả năng miễn dịch bị suy giảm và dễ bị nhiễm trùng hơn, nên việc ăn các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, như kiwi, có thể giúp bạn đáp ứng nhu cầu của mình và tránh bị thiếu hụt, do đó giúp kiểm soát sức khỏe miễn dịch của bạn, theo Eat This, Not That!

2. Có thể hỗ trợ tiêu hóa

Kiwi chứa actinidin, một loại enzyme có thể đóng vai trò hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Dữ liệu cho thấy chiết xuất kiwi giúp tiêu hóa một số protein, bao gồm protein có trong sữa chua, pho mát và cá.

Thêm vào đó, cả kiwi xanh và kiwi SunGold đều là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên, là “đứa con cưng” của hệ tiêu hóa.

Ăn đủ chất xơ có thể giúp hỗ trợ nhu động ruột đều đặn và thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Nếu bạn ăn cả vỏ của kiwi cùng với thịt trái này, bạn sẽ được cung cấp cho mình nhiều chất xơ hỗ trợ sức khỏe đường ruột hơn nữa.





3. Có thể có giấc ngủ ngon

Ai lại không khao khát giấc ngủ chất lượng sau một ngày dài căng thẳng?

Thật không may, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, 1/3 người Mỹ trưởng thành không ngủ đủ giấc.

Quả kiwi chứa chất chống oxy hóa và serotonin, có thể có lợi khi hỗ trợ giấc ngủ.

Và theo kết quả của một nghiên cứu nhỏ hơn, tiêu thụ hai quả kiwi một giờ trước khi đi ngủ mỗi đêm trong một tháng đã cải thiện thời gian bắt đầu, thời lượng và hiệu quả của giấc ngủ ở người lớn bị rối loạn giấc ngủ, theo Eat This, Not That!

4. Có thể cảm thấy sức sống được cải thiện

Xem xét lối sống bận rộn của chúng ta, không có gì lạ khi nhiều người trong chúng ta có thể hưởng lợi từ việc cải thiện sức sống. Và hành động đơn giản là ăn kiwi có thể làm được điều đó.

Tiêu thụ trái cây và rau quả giàu vitamin C có liên quan đến cảm giác tràn đầy sức sống hơn.

Và theo kết quả của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, ăn hai quả kiwi SunGold mỗi ngày giúp cải thiện sức sống chủ quan ở người lớn có tình trạng vitamin C thấp.

5. Có thể cải thiện sự hấp thu sắt

Nếu bạn đang ăn kiwi với các nguồn sắt thực vật, như rau bina, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt, bạn có thể được tăng cường hấp thu khoáng chất quan trọng này.

Vitamin C có khả năng giúp cơ thể hấp thu và sử dụng dạng sắt này, có khả năng giúp cơ thể chống lại bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

Và vì kiwi là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, nên thưởng thức chúng cùng với các loại thực phẩm giàu chất sắt heme có thể giúp cơ thể bạn tận dụng tối đa những lựa chọn bổ dưỡng này.

6. Nếu bạn hút thuốc, bạn có thể giảm huyết áp

Kết quả từ một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng cho thấy, sau khi ăn 3 quả kiwi mỗi ngày trong 8 tuần, những người nam hút thuốc đã giảm được 10 mm Hg huyết áp tâm thu và 9 mm Hg huyết áp tâm trương.

Và trong một nghiên cứu đánh giá những người đàn ông và phụ nữ không hút thuốc có huyết áp tăng vừa phải, ăn 3 quả kiwi mỗi ngày có liên quan đến việc giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương so với những người ăn 1 quả táo mỗi ngày, theo Eat This, Not That!