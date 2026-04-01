Chuyên gia: Thực phẩm giúp cân bằng đường huyết sau tuổi 50

Theo nhiều nghiên cứu, có 1 loại thực phẩm đặc biệt có lợi cho mức đường huyết và độ nhạy insulin, nhất là sau tuổi 50, mà nhiều người thường bỏ quên.

Vì sao ổn định đường huyết sau tuổi 50 càng quan trọng?

Khi đến tuổi trung niên, tuyến tụy sản xuất ít insulin hơn và tình trạng tăng cân, nhất là mỡ bụng, trở nên phổ biến, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bác sĩ Sirin Pandey, nhà nội tiết học tại hệ thống y tế Inspira Health (New Jersey, Mỹ), cho biết: Cân bằng đường huyết quan trọng cả với người không bị tiểu đường. Đường huyết không ổn định có thể gây ra sương mù não, thiếu năng lượng và thay đổi tâm trạng.

Đối với người lớn tuổi, bác sĩ Mohammad Ansari, Bệnh viện Houston Methodist West (Mỹ) cho biết: Duy trì đường huyết ổn định giúp ngăn ngừa té ngã và gãy xương bằng cách tránh chóng mặt, lú lẫn và yếu cơ.

Thực phẩm tốt cho việc cân bằng đường huyết sau tuổi 50 là các loại đậu, bao gồm: đậu lăng, đậu nành, đậu phộng và đậu xanh

Thực phẩm có lợi cho đường huyết sau tuổi 50

Theo các chuyên gia nội tiết, thực phẩm tốt cho việc cân bằng đường huyết sau tuổi 50 là các loại đậu, bao gồm: đậu lăng, đậu nành, đậu phộng và đậu xanh, theo Parade.

Bác sĩ Pandey giải thích: Các loại đậu chứa chất xơ giúp ổn định đường huyết và giảm tình trạng đường huyết tăng vọt. Ăn đậu thường xuyên giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ cơ thể xử lý carbohydrate tốt hơn.

Bác sĩ Ansari cho biết thêm, ăn các loại đậu giúp ổn định lượng đường và giảm chỉ số đường huyết trung bình HbA1c. Ngoài ra, chất xơ trong đậu giúp tạo cảm thấy no lâu hơn mà không cần ăn nhiều, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Các chuyên gia kết luận rằng các loại đậu là nguồn protein và chất xơ tuyệt vời. Thêm chúng vào chế độ ăn hằng ngày không chỉ giúp cân bằng đường huyết, giảm cân, mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cả bệnh thận.