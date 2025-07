Chuyên gia tiết lộ các thực phẩm giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Bác sĩ Cheng-Han Chen, chuyên gia tim mạch tại California (Mỹ), cho biết, mọi người nên tập trung vào trái cây, rau củ, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và đạm nạc. Theo đó, một số thực phẩm dưới đây có tác dụng mạnh mẽ hơn cả, theo trang tin Prevention (Mỹ).

Rau lá xanh

“Rau lá xanh như bina (spinach), cải xoăn (kale), cải rocket… giúp giảm nguy cơ đột quỵ nhờ hàm lượng nitrat cao. Cơ thể sẽ chuyển hóa nitrat thành nitric oxide, giúp làm giãn mạch, cải thiện lưu thông máu và hạ huyết áp. Chúng cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ - các chất có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ”, bà Sonya Angelone, chuyên gia dinh dưỡng tại California, giải thích.

Rau lá xanh giúp giảm nguy cơ đột quỵ nhờ hàm lượng nitrat cao Ảnh: AI

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Dịch tễ học châu Âu năm 2021 cho thấy, những người tiêu thụ ít nhất 60 mg nitrat từ rau củ mỗi ngày (tương đương khoảng một bát rau lá xanh) có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 17%.

Cam và các loại trái cây họ cam quýt

Cam, bưởi và các loại quả có múi khác chứa nhiều vitamin C, folate và kali, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Chúng cũng cung cấp chất xơ hòa tan, giúp hạ cholesterol.

“Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc. Mọi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang sử dụng thuốc để đảm bảo không có tương tác bất lợi với loại trái cây này”, bà Angelone cảnh báo.

Hạt óc chó

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Circulation năm 2021 cho thấy, ăn khoảng nửa cốc óc chó mỗi ngày trong vòng 2 năm giúp giảm mức cholesterol “xấu” - một yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Điểm nổi bật nhất của quả óc chó là hàm lượng axit béo omega-3. “Chất này có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm viêm trong cơ thể,” theo chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans (Mỹ).

Chuyên gia Angelone cũng cho biết thêm: “Óc chó là nguồn cung cấp axit alpha-linolenic (ALA), giúp chống viêm, cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp. Bên cạnh đó, chúng còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và các vi chất có lợi khác giúp bảo vệ hệ tim mạch”.

Sữa chua

Sữa chua cung cấp canxi, kali và lợi khuẩn probiotics, giúp hạ huyết áp và cải thiện mỡ máu, nên được dùng thay cho các món ăn vặt thiếu lành mạnh khác.

Ngoài ra, sữa chua còn là một phần trong chế độ DASH - chế độ ăn nổi tiếng trong việc ngăn ngừa đột quỵ. Tuy nhiên, nên ưu tiên các loại sữa chua ít đường, vì theo bác sĩ Chen, đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Sữa chua cung cấp canxi, kali và lợi khuẩn probiotics, giúp hạ huyết áp và cải thiện mỡ máu Ảnh: AI

Yến mạch

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch rất giàu magiê, vitamin nhóm B và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ sức khỏe mạch máu. Ngoài ra, yến mạch còn cung cấp chất xơ giúp ổn định đường huyết.

Ngũ cốc nguyên hạt cũng có thể giúp làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể - một yếu tố góp phần gây đột quỵ.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi và cá thu rất giàu EPA và DHA, giúp giảm viêm, ổn định nhịp tim, cải thiện lipid máu và làm giảm nguy cơ hình thành cục máu đông nhờ giảm độ kết dính của tiểu cầu.

Chuyên gia Angelone cho biết thêm, cá béo cũng có khả năng làm hạ huyết áp và cholesterol, đồng thời là nguồn đạm nạc lý tưởng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, từ đó góp phần phòng ngừa nguy cơ đột quỵ.

Đạm thực vật

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học The American Journal of Clinical Nutrition (Mỹ) năm 2024 cho thấy, những người tiêu thụ chủ yếu đạm thực vật có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 19% và nguy cơ mắc bệnh mạch vành thấp hơn 27% so với những người ăn nhiều đạm động vật.

Những thực phẩm khác

Bên cạnh các nhóm thực phẩm chính đã liệt kê, các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ Chen còn gợi ý thêm một số loại thực phẩm cũng nên được đưa vào khẩu phần ăn:

Cà phê: Khoáng vi lượng và polyphenol trong cà phê có đặc tính chống oxy hóa, giúp điều hòa cholesterol, giảm viêm và áp lực oxy hóa. Dùng cà phê ở mức độ vừa phải có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Củ dền: Củ dền rất giàu nitrat, hỗ trợ cơ thể sản sinh nitric oxide, có lợi cho mạch máu.

Quả bơ: Bơ cung cấp kali và chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch.

Trà xanh: Giàu catechin, giúp giảm áp lực oxy hóa.

Các loại đậu: Là nguồn cung cấp song song cả chất xơ và đạm thực vật.

Socola đen: Flavonoid trong socola đen giúp cải thiện khả năng hấp thu nitric oxide và có thể giúp giảm nhẹ huyết áp. Tuy nhiên, nên tiêu thụ có kiểm soát.