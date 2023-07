Chuyên gia tiết lộ giờ ăn sáng giúp giảm cân hiệu quả

Đối với những người thừa cân, béo phì, họ có thể ăn nhiều nhưng lại ít cảm thấy no và thỏa mãn hơn người có cân nặng khỏe mạnh. Nghiên cứu mới đây phát hiện điều này là do thừa cân, béo phì đã làm suy giảm khả năng cảm nhận cảm giác no của bộ não. Hiện tượng này có thể khiến họ khó giảm cân.