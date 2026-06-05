Chuyển mạnh lên nền tảng số, lần đầu có 'trạm tiếp sức tinh thần'

Giúp thí sinh "Mượt tư duy - Thi nhẹ nhàng"

Không chỉ đồng hành trực tiếp tại các điểm thi, chương trình còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai các chuỗi podcast, livestream tương tác, tích hợp trợ lý AI và lần đầu tiên xây dựng mô hình "Trạm tiếp sức tinh thần", hướng tới mục tiêu giúp thí sinh "Mượt tư duy - Thi nhẹ nhàng" trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh giao lưu cùng MC Khánh Vy ẢNH: CTV

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Báo Thanh Niên, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long chính thức triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026. Chương trình diễn ra từ tháng 5 - 8.2026 tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 25 năm chương trình được tổ chức và cũng là năm ghi nhận nhiều đổi mới đáng chú ý. Nếu như trước đây hoạt động hỗ trợ chủ yếu tập trung tại các điểm thi, thì năm nay Tiếp sức mùa thi được mở rộng thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện kết hợp trực tiếp và trực tuyến, đồng hành cùng thí sinh từ giai đoạn ôn tập đến khi hoàn thành kỳ thi.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết năm 2026 chương trình được triển khai với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phù hợp nhu cầu và tâm lý của thế hệ học sinh hiện nay.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, việc kết hợp giữa nền tảng số, sự đồng hành của các KOL, KOC cùng lực lượng tình nguyện viên được tổ chức linh hoạt hơn đã góp phần hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, giúp thí sinh vững tin bước vào kỳ thi quan trọng.

"Với những đổi mới từ nội dung đến cách thức triển khai, Tiếp sức mùa thi 2026 không chỉ hỗ trợ thí sinh vượt qua kỳ thi thuận lợi mà còn hướng tới mục tiêu đồng hành về mặt tinh thần, giúp các em tự tin, chủ động và nhẹ nhàng hơn trên hành trình chinh phục tương lai", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Đưa Tiếp sức mùa thi lên không gian số

Theo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, điểm mới nổi bật nhất của chương trình năm nay là việc tập trung hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho học sinh thông qua thông điệp xuyên suốt "Mượt tư duy - Thi nhẹ nhàng".

MC Khánh Vy và nhà sáng tạo nội dung của Schannel - Trương Ngọc Ánh tham gia chuỗi chương trình “Trạm tiếp sức tinh thần” cho thí sinh ẢNH: CTV

Năm nay là lần đầu tiên chương trình triển khai "Chuỗi ngày hội Mind-Care - Trạm tiếp sức tinh thần" tại 10 trường THPT trên toàn quốc với chủ đề "Vững tâm lý - Vượt mùa thi". Chuỗi hoạt động diễn ra dưới hình thức talkshow trực tiếp với sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, KOL, KOC, thủ khoa và những gương mặt truyền cảm hứng. Tại đây, học sinh không chỉ được chia sẻ kinh nghiệm học tập hiệu quả mà còn tham gia các hoạt động trải nghiệm như "check-in cảm xúc", "trạm trị liệu nhanh", nhận tư vấn cá nhân hóa về quản lý áp lực, kiểm soát căng thẳng và xây dựng tâm thế tích cực trước kỳ thi.

Cùng với các hoạt động trực tiếp, chương trình năm nay đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ lên môi trường số nhằm tiếp cận học sinh theo cách gần gũi và phù hợp hơn với xu hướng hiện nay.

Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi cho biết nổi bật là chuỗi livestream podcast "Vừa học vừa chill" được phát sóng hằng tuần trên TikTok và Facebook của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam từ ngày 8.5 - 7.6. Chương trình do các nhà sáng tạo nội dung dẫn dắt, với sự tham gia của các thủ khoa, giáo viên, nhà sáng tạo nội dung và nghệ sĩ trẻ.

Cũng theo Ban tổ chức, thông qua những câu chuyện thực tế, khách mời chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian, duy trì động lực, ổn định tâm lý và giảm áp lực mùa thi. Các buổi phát sóng được thiết kế theo hướng tương tác cao, cho phép học sinh đặt câu hỏi và nhận tư vấn trực tiếp.

Một trong những điểm mới của chương trình năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ thí sinh. Website Tiếp sức mùa thi được nâng cấp với nhiều tiện ích như kho dữ liệu ôn tập, hơn 440 bộ đề thi thử, thông tin tuyển sinh của các trường đại học, công cụ tra cứu điểm thi, cẩm nang mùa thi và các bài trắc nghiệm hướng nghiệp. Đặc biệt, hệ thống được tích hợp trợ lý AI có khả năng giải đáp thắc mắc, hỗ trợ ôn tập, cung cấp thông tin tuyển sinh và tư vấn lựa chọn ngành học, giúp thí sinh tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Bên cạnh các hoạt động đổi mới, chương trình vẫn duy trì những nội dung hỗ trợ truyền thống đã phát huy hiệu quả trong nhiều năm qua như hướng dẫn thí sinh tại điểm thi, phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống và nhu yếu phẩm, bố trí đội hình tình nguyện tại các khu vực đông người.

Đặc biệt, các hoạt động đưa đón miễn phí dành cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh vùng sâu, vùng xa và thí sinh khuyết tật tiếp tục được triển khai. Chương trình cũng phối hợp với các cơ sở y tế, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn, hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT từ ngày 11 - 12.6.