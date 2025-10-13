Chuyển mình cùng đất nước

Tiên phong chuyển đổi hạ tầng giao thông xanh

Ngày 6.5, thị trường xôn xao khi Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed, do tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Tổng giám đốc, gửi văn bản đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tới Chính phủ. Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra về động cơ, vốn, kinh nghiệm… Chẳng ai buồn quan tâm rằng trước đó vài tháng, tại Hội nghị công bố quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kể: "Tôi có trao đổi anh Vượng Vingroup (tỉ phú Phạm Nhật Vượng - PV) về xây dựng một hệ thống tàu điện ngầm từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ. Anh ấy đồng tình và rất say sưa". Câu chuyện này được nhiều báo đăng tải. Nghĩa là Vinspeed đã được đề nghị nghiên cứu tham gia công nghiệp đường sắt trước khi đề xuất làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Phối cảnh Khu công nghiệp Tân Trào (Hải Phòng) với quy mô gần 227 ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.000 tỉ đồng

Thế nhưng, thái độ của dư luận với 2 dự án lại trái ngược nhau. Với dự án được đề nghị thì hầu hết ủng hộ còn dự án doanh nghiệp chủ động đăng ký thì phải hứng chịu không ít thuyết âm mưu. Trong bài phỏng vấn độc quyền với Thanh Niên thời điểm đó, lãnh đạo Vinspeed trả lời đơn giản, đây là thời điểm lịch sử để khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam phát huy vai trò, hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và đặc biệt là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. "Trên tinh thần đó, cộng với mong muốn xây dựng ngành công nghiệp đường sắt cao tốc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân ở các địa phương, chúng tôi xác định đây là dự án cống hiến chứ không phải dự án vị lợi nhuận. Vì thế, chúng tôi mong sẽ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Đảng, Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước để dự án có thể triển khai và đưa vào khai thác sớm trước tháng 12.2030", vị này nói. Tất cả những câu hỏi "sốc" nhất, "nóng" nhất mà dư luận đặt ra đều được lãnh đạo Vinspeed trả lời thẳng thắn, không né tránh. Một lần nói hết và sau đó tập trung vào công việc của mình. Chuẩn phong cách Vingroup!

Đến ngày 11.8, nhân dịp 32 năm ngày thành lập, Tập đoàn Vingroup đã cụ thể hóa hành động của mình khi chính thức công bố mở rộng thêm 2 trụ cột mới là Hạ tầng và Năng lượng xanh bên cạnh 3 trụ cột hiện tại là Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, và Thiện nguyện Xã hội. Theo ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, việc tham gia vào 2 lĩnh vực kiến tạo hạ tầng cơ bản của đất nước là dấu mốc quan trọng đánh dấu kỷ nguyên phát triển mới của Vingroup, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Vingroup một lần nữa khẳng định quan điểm phát triển của tập đoàn gắn liền với đất nước: Đất nước vươn mình thì doanh nghiệp chuyển mình.

Chất hành động của "đại bàng Việt"

Là tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam với lịch sử 32 năm thành lập, những lần người đứng đầu Vingroup, tỉ phú USD Phạm Nhật Vượng, chính thức trả lời báo chí rất ít, đếm không hết một bàn tay. Nhưng cái "chất" hành động và tính kỷ luật đã trở thành phong cách đặc trưng của tập đoàn. Mặc kệ những hoài nghi, lướt qua những đồn đoán, không tranh cãi cũng chẳng chứng minh, họ cứ việc mình mình làm, lập hết kỳ tích này đến kỷ lục khác. Ngay cả với công nghiệp đường sắt, trong khi nhiều người vẫn còn đang vẽ ra đủ các "thuyết âm mưu" thì Vinspeed lại bận rộn tuyển nhân lực cho 2 dự án đường sắt tốc độ cao. Cụ thể, tại khu vực phía bắc, công ty sẽ triển khai tuyến Hà Nội - Quảng Ninh có tổng chiều dài 120,4 km. Sau khi hoàn thiện, tuyến đường sắt cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 vùng kinh tế trọng điểm từ 4 giờ xuống còn hơn 20 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy du lịch và dịch vụ. Tại khu vực phía nam, công ty sẽ triển khai tuyến TP.HCM - Cần Giờ có tốc độ thiết kế 350 km/giờ, kết nối trung tâm thành phố với biển Cần Giờ chỉ hơn 10 phút thay vì vài tiếng như hiện nay. Đặc biệt với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, công ty đã đăng ký và sẵn sàng đầu tư bởi đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn hành trình Hà Nội - TP.HCM xuống chỉ còn hơn 5 giờ. Bên cạnh công nghiệp đường sắt tốc độ cao, Vingroup còn đầu tư Khu bến cảng và trung tâm logistics tại Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và Vũng Áng (Hà Tĩnh), góp phần thúc đẩy phát triển giao thương, xuất khẩu của các vùng kinh tế trọng điểm.

Ở mảng năng lượng xanh, khi chúng tôi thực hiện bài viết này, Vingroup đã khởi công nhà máy điện khí LNG lớn nhất Việt Nam, nằm trong nhóm hàng đầu thế giới theo Quy hoạch điện VIII. Chúng ta đều biết công nghệ LNG giúp giảm phát thải, hạn chế bụi và khí độc so với than, dầu. Quan trọng hơn, Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng một lần nữa "nhanh như chớp", cụ thể hóa trụ cột năng lượng xanh của Tập đoàn Vingroup công bố chỉ 1 tháng trước đó. Vingroup vẫn thế, nói là hành động, mà làm thì làm lớn. Công ty cổ phần năng lượng VinEnergo với tầm nhìn trở thành nhà đầu tư và phát triển năng lượng xanh toàn diện, đóng góp cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ năng lượng toàn cầu. Đại diện VinEnergo cho biết sẽ phát triển đa dạng các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, chất lượng. Công ty cũng sẽ đầu tư các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do chính VinFast sản xuất, đem lại giải pháp năng lượng toàn diện, đảm bảo cung cấp điện sạch và ổn định. Chưa hết, VinEnergo đã lên kế hoạch đầu tư hệ thống BESS tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines với tổng công suất dự kiến lên đến 80 GW.

Đất nước vươn mình, doanh nghiệp chuyển mình

Nhìn lại suốt hành trình 32 năm phát triển, Vingroup không chỉ thiết lập vị thế tập đoàn đa ngành hàng đầu quốc gia và mà còn xây dựng uy tín vươn ra thế giới. Các thương hiệu của tập đoàn vẫn vang lên ở những giải thưởng danh giá trên toàn cầu. Mới nhất, cuối tháng 9, VinFast trở thành thương hiệu Việt Nam đầu tiên trong lịch sử quảng cáo chinh phục Giải Vàng APAC Effie Awards. Thành tích ấn tượng này một lần nữa khẳng định uy tín và vị thế của VinFast trên trường quốc tế, đồng thời tôn vinh những giá trị vượt trội mà thương hiệu mang đến cho khách hàng, góp phần định hình tương lai giao thông bền vững trong khu vực. Cũng trong tháng 9, Tập đoàn Vingroup đã được tạp chí Time (Mỹ) lựa chọn vào danh sách World's Best Companies 2025, trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng này. Trước đó, VinFast cũng được Time vinh danh 2 năm liên tiếp trong các bảng xếp hạng uy tín gồm Top 100 công ty có ảnh hưởng nhất thế giới (2024) và Top 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương (2025). Trong đó, hãng được xếp vào nhóm doanh nghiệp "định hình vị thế khu vực trên bản đồ kinh tế toàn cầu".

Xe Lạc Hồng 900 LX – phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 Ảnh: V.G

Giải thưởng không phải là mục tiêu nhưng nó ghi nhận những kết quả được định lượng cụ thể mà dù muốn dù không, không ai có thể phủ nhận. Đó là VinFast tiếp tục bứt phá mạnh mẽ với việc bàn giao 72.167 ô tô điện ra thị trường toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tại thị trường Việt Nam, VinFast duy trì vị thế dẫn đầu với 67.569 xe được bàn giao trong nửa đầu năm. Cùng kỷ lục mới 114.484 xe máy điện đã được bàn giao, VinFast vẫn đang tiên phong trong chuyển đổi xanh và góp phần ghi dấu ấn thương hiệu Việt trên bản đồ công nghiệp toàn cầu. Ở mảng bất động sản, Vinhomes là thương hiệu bất động sản nộp thuế lớn nhất cả nước năm 2024 theo xếp hạng CafeF Lists và thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam theo xếp hạng của Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới. Vincom Retail cũng nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố và Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam của Brand Finance; trong khi Vinpearl được Brand Finance vinh danh top 3 thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á, số 1 Việt Nam.

Quan trọng hơn, nói đến Vingroup giờ đây, người ta nhớ đến một tập đoàn đi đầu trong công tác thiện nguyện xã hội. Trong hành trình phát triển kể từ khi thành lập đến nay, Vingroup đã tài trợ gần 30.000 tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện và xã hội. Ở khắp mọi nơi, trên khắp các mặt trận, chỗ nào có khó khăn, Vingroup luôn xuất hiện đầu tiên, hỗ trợ nhiều nhất và nhanh nhất. Quỹ Thiện Tâm đã vinh dự được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhất, ghi nhận 19 năm bền bỉ đồng hành cùng hàng triệu đồng bào yếu thế.

Suốt hành trình hơn 3 thập niên xây dựng, phát triển Tập đoàn Vingroup, tỉ phú USD Phạm Nhật Vượng rất ít xuất hiện, có xuất hiện cũng không nói nhiều nhưng "chất" hành động và sứ mệnh "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người" mà ông đặt ra cho tập đoàn để định hình tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau thì luôn nhất quán. Việc bổ sung 2 trụ cột mới, nâng tổng lĩnh vực hoạt động lên 5 trụ cột một lần nữa khẳng định khát vọng cống hiến và phụng sự đất nước của Vingroup.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm trao biển tượng trưng tặng khu nhà tạm ổn định cuộc sống cho bà con làng Nủ (Lào Cai) sau thảm họa do bão Yagi năm 2024 Ảnh: V.G Quỹ Thiện Tâm vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Với tinh thần tương thân tương ái và sứ mệnh "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người", từ khi trở về quê hương đến nay, Vingroup đã chủ động tham gia công tác từ thiện - xã hội với tổng kinh phí đã giải ngân là 30.000 tỉ đồng. Trong đó, giải ngân thông qua Quỹ Thiện Tâm (thành lập ngày 3.10.2006) gần 15.000 tỉ đồng, cho trên 50 chương trình tại 34/34 tỉnh, thành phố. Được thành lập từ tâm nguyện nhân ái của các nhà sáng lập Vingroup và phát triển bởi sự chung tay của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên tập đoàn, Quỹ Thiện Tâm không chỉ là nơi khởi nguồn của những hoạt động nhân đạo, mà còn là hình mẫu tiêu biểu cho mô hình thiện nguyện tư nhân chuyên nghiệp - hiệu quả - bền vững. Sau 19 năm vận hành, Quỹ Thiện Tâm đã trở thành tổ chức thiện nguyện tư nhân có quy mô và sức lan tỏa lớn nhất Việt Nam. Quỹ không chỉ tham gia tích cực vào hầu hết các lĩnh vực thiện nguyện của đất nước như: đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp, môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phát triển cộng đồng... mà còn tiên phong đồng hành và kiến tạo sinh kế cho hàng triệu đồng bào trên cả nước. Nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 32 năm thành lập Tập đoàn Vingroup (8.8.1993 - 8.8.2025), Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup. Đây là phần thưởng cao quý của nhà nước, ghi nhận hành trình 19 năm bền bỉ thiện nguyện, đồng hành cùng hàng triệu mảnh đời khó khăn và thúc đẩy sự tiến bộ bền vững cho cộng đồng của Quỹ.

Hưởng ứng Bộ tứ nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, Vingroup quyết định đầu tư vào 2 lĩnh vực kiến tạo đất nước là Hạ tầng và Năng lượng xanh. Với bản lĩnh và trí tuệ Việt, cùng tinh thần dân tộc mãnh liệt, chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa thành công các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng và vươn tầm quốc tế. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup



