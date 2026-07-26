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Văn hóa

Chuyện phía sau những phiên bản đặc biệt của 'Truyện Kiều' và các tác phẩm kinh điển

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
Với phiên bản giới hạn dành cho Truyện Kiều, Lục Vân Tiên của Việt Nam cùng hai tác phẩm kinh điển thế giới Bố già và Thép đã tôi thế đấy, hành trình phía sau những cuốn sách được thực hiện công phu cũng chứa nhiều câu chuyện lần đầu được hé lộ.

Sáng 26.7, tại nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM), Công ty Phát hành sách TP.HCM phối hợp cùng Công ty CP Văn hóa Đông A tổ chức buổi giao lưu ra mắt bộ sách phiên bản đặc biệt gồm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du; Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu (do Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú giải); cùng hai tác phẩm kinh điển thế giới Bố già của Mario Puzo và Thép đã tôi thế đấy của Nikolai Ostrovsky.

Tiết lộ chuyện hậu trường 'Truyện Kiều', 'Lục Vân Tiên'...lần đầu tiên phiên bản đặc biệt - Ảnh 1.

Tranh minh họa trong ấn phẩm Lục Vân Tiên

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tiết lộ chuyện hậu trường 'Truyện Kiều', 'Lục Vân Tiên'...lần đầu tiên phiên bản đặc biệt - Ảnh 2.

Một trong 16 tranh của họa sĩ Đặng Xuân Hòa trong Truyện Kiều

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Bốn ấn phẩm phiên bản giới hạn dành cho độc giả yêu sách và giới sưu tầm được thực hiện theo quy cách cao cấp với bìa cứng bọc vải, hộp vỏ sò, mạ nhũ vàng ba cạnh sách, đóng dấu chìm Limited Edition của Đông A, in bốn màu trên giấy Ford 150 gsm, khổ lớn 25 x 30 cm. Mỗi tựa sách chỉ phát hành 500 bản, được đánh số riêng, hướng đến những độc giả yêu thích các ấn bản có giá trị lưu giữ lâu dài.

Không chỉ là những cuốn sách để đọc, các ấn phẩm còn được đầu tư như những tác phẩm nghệ thuật với sự chăm chút về hình thức, góp phần tôn vinh giá trị của các tác phẩm kinh điển, đồng thời đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của Fahasa.

Tiết lộ chuyện hậu trường 'Truyện Kiều', 'Lục Vân Tiên'...lần đầu tiên phiên bản đặc biệt - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT Fahasa giới thiệu với báo chí bộ sách phiên bản đặc biệt

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tiết lộ chuyện hậu trường 'Truyện Kiều', 'Lục Vân Tiên'...lần đầu tiên phiên bản đặc biệt - Ảnh 4.

Niềm vui của độc giả và các nhà sưu tập khi đón nhận ấn bản giá trị

Ảnh: QUỲNH TRÂN

"Hậu trường" làm bộ sách quý

Tại buổi giao lưu ra mắt sách, nhà sưu tầm Duy Lê và ông Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty Văn hóa Đông A - đã chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau quá trình lựa chọn, biên tập và thực hiện các ấn bản đặc biệt này.

Trong đó, Bố già gây chú ý khi sử dụng bản dịch nổi tiếng của Ngọc Thứ Lang, bổ sung 15 tranh minh họa của họa sĩ Art Werger. Truyện Kiều được thực hiện với phần khảo đính, chú giải của PGS Nguyễn Thạch Giang cùng 16 tranh minh họa của họa sĩ Đặng Xuân Hòa. Lục Vân Tiên cũng có phần chú giải của PGS Nguyễn Thạch Giang và 19 tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Công Hoan. Riêng Thép đã tôi thế đấy sử dụng bản dịch của Huy Vân và Thép Mới, được biên tập, hiệu đính, chuẩn hóa.

Theo họa sĩ Trần Đại Thắng, để hoàn thiện bộ sách, ê kíp đã dành khoảng 6 tháng làm việc liên tục. Với Bố già, đơn vị thực hiện phải liên hệ trực tiếp với nhà xuất bản đang sở hữu bản quyền minh họa của họa sĩ Art Werger ở nước ngoài để đưa những hình ảnh này về Việt Nam. Trong khi đó, Truyện Kiều cũng là ấn phẩm hoàn thành sau cùng bởi họa sĩ Đặng Xuân Hòa dành nhiều thời gian chăm chút từng bức minh họa.

"Vẽ tranh thì có nhiều họa sĩ có thể thực hiện, nhưng vẽ minh họa cho sách là một công việc khác, đòi hỏi người nghệ sĩ phải hiểu tinh thần tác phẩm và tạo nên sự gợi mở cho trí tưởng tượng của độc giả", ông Trần Đại Thắng chia sẻ.

Ông cũng cho biết việc lựa chọn phần khảo đính, chú giải của PGS Nguyễn Thạch Giang cho Truyện KiềuLục Vân Tiên xuất phát từ giá trị của những công trình đã được nhiều thế hệ độc giả biết đến. Đặc biệt, những bản Truyện Kiều do PGS Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú giải từng được tái bản nhiều lần, tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống đọc sách trước đây.

Tiết lộ chuyện hậu trường 'Truyện Kiều', 'Lục Vân Tiên'...lần đầu tiên phiên bản đặc biệt - Ảnh 5.

Họa sĩ Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty Văn hóa Đông A giao lưu, tiết lộ hậu trường làm sách

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tiết lộ chuyện hậu trường 'Truyện Kiều', 'Lục Vân Tiên'...lần đầu tiên phiên bản đặc biệt - Ảnh 6.

Khán giả đặt câu hỏi về các ấn phẩm đặc biệt này

Ảnh: QUỲNH TRÂN



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