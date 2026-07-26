Chuyện phía sau những phiên bản đặc biệt của 'Truyện Kiều' và các tác phẩm kinh điển

Sáng 26.7, tại nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM), Công ty Phát hành sách TP.HCM phối hợp cùng Công ty CP Văn hóa Đông A tổ chức buổi giao lưu ra mắt bộ sách phiên bản đặc biệt gồm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du; Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu (do Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú giải); cùng hai tác phẩm kinh điển thế giới Bố già của Mario Puzo và Thép đã tôi thế đấy của Nikolai Ostrovsky.

Tranh minh họa trong ấn phẩm Lục Vân Tiên Ảnh: QUỲNH TRÂN

Một trong 16 tranh của họa sĩ Đặng Xuân Hòa trong Truyện Kiều Ảnh: QUỲNH TRÂN

Bốn ấn phẩm phiên bản giới hạn dành cho độc giả yêu sách và giới sưu tầm được thực hiện theo quy cách cao cấp với bìa cứng bọc vải, hộp vỏ sò, mạ nhũ vàng ba cạnh sách, đóng dấu chìm Limited Edition của Đông A, in bốn màu trên giấy Ford 150 gsm, khổ lớn 25 x 30 cm. Mỗi tựa sách chỉ phát hành 500 bản, được đánh số riêng, hướng đến những độc giả yêu thích các ấn bản có giá trị lưu giữ lâu dài.

Không chỉ là những cuốn sách để đọc, các ấn phẩm còn được đầu tư như những tác phẩm nghệ thuật với sự chăm chút về hình thức, góp phần tôn vinh giá trị của các tác phẩm kinh điển, đồng thời đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của Fahasa.

Ông Phạm Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT Fahasa giới thiệu với báo chí bộ sách phiên bản đặc biệt Ảnh: QUỲNH TRÂN

Niềm vui của độc giả và các nhà sưu tập khi đón nhận ấn bản giá trị Ảnh: QUỲNH TRÂN

"Hậu trường" làm bộ sách quý

Tại buổi giao lưu ra mắt sách, nhà sưu tầm Duy Lê và ông Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty Văn hóa Đông A - đã chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau quá trình lựa chọn, biên tập và thực hiện các ấn bản đặc biệt này.

Trong đó, Bố già gây chú ý khi sử dụng bản dịch nổi tiếng của Ngọc Thứ Lang, bổ sung 15 tranh minh họa của họa sĩ Art Werger. Truyện Kiều được thực hiện với phần khảo đính, chú giải của PGS Nguyễn Thạch Giang cùng 16 tranh minh họa của họa sĩ Đặng Xuân Hòa. Lục Vân Tiên cũng có phần chú giải của PGS Nguyễn Thạch Giang và 19 tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Công Hoan. Riêng Thép đã tôi thế đấy sử dụng bản dịch của Huy Vân và Thép Mới, được biên tập, hiệu đính, chuẩn hóa.

Theo họa sĩ Trần Đại Thắng, để hoàn thiện bộ sách, ê kíp đã dành khoảng 6 tháng làm việc liên tục. Với Bố già, đơn vị thực hiện phải liên hệ trực tiếp với nhà xuất bản đang sở hữu bản quyền minh họa của họa sĩ Art Werger ở nước ngoài để đưa những hình ảnh này về Việt Nam. Trong khi đó, Truyện Kiều cũng là ấn phẩm hoàn thành sau cùng bởi họa sĩ Đặng Xuân Hòa dành nhiều thời gian chăm chút từng bức minh họa.

"Vẽ tranh thì có nhiều họa sĩ có thể thực hiện, nhưng vẽ minh họa cho sách là một công việc khác, đòi hỏi người nghệ sĩ phải hiểu tinh thần tác phẩm và tạo nên sự gợi mở cho trí tưởng tượng của độc giả", ông Trần Đại Thắng chia sẻ.

Ông cũng cho biết việc lựa chọn phần khảo đính, chú giải của PGS Nguyễn Thạch Giang cho Truyện Kiều và Lục Vân Tiên xuất phát từ giá trị của những công trình đã được nhiều thế hệ độc giả biết đến. Đặc biệt, những bản Truyện Kiều do PGS Nguyễn Thạch Giang khảo đính, chú giải từng được tái bản nhiều lần, tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống đọc sách trước đây.

Họa sĩ Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty Văn hóa Đông A giao lưu, tiết lộ hậu trường làm sách Ảnh: QUỲNH TRÂN

Khán giả đặt câu hỏi về các ấn phẩm đặc biệt này Ảnh: QUỲNH TRÂN





