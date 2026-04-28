Văn hóa

Chuyến tàu đoàn viên Hà Nội 5 Cửa Ô mừng 30.4

Thủy Lê
28/04/2026 10:35 GMT+7

Người dân, du khách nô nức "chạm vào ký ức" với chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô đặc biệt mừng kỷ niệm 30.4-1.5.

Nhân dịp kỷ niệm ngày đất nước thống nhất và Quốc tế Lao động, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô chính thức ra mắt hành trình đặc biệt mang tên "Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào", diễn ra từ 27.4 -3.5.

Hành trình cảm xúc

Khác với những chuyến tàu thông thường, chuyến tàu lần này không đưa du khách đến với miền đất mới, mà đưa họ trở về với những chỉ dấu đầy hoài niệm giữa lòng thủ đô. Xuất phát từ ga Hà Nội, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô khoác lên mình diện mạo mới với những khẩu hiệu quen thuộc một thời, có tính hiệu triệu quân dân một lòng vì kháng chiến và miền Nam ruột thịt.

Chuyến tàu đoàn viên Hà Nội 5 Cửa Ô mừng 30.4- Ảnh 1.

Chuyến tàu đoàn viên mừng ngày đất nước thống nhất

Ảnh: BTC

Trong không gian đậm màu hoài niệm, hành khách có dịp được nhìn lại thời khắc lịch sử hào hùng của ngày đất nước thống nhất- thời khắc mà triệu trái tim Việt Nam vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ. Đó là ký ức không chỉ thuộc về một thế hệ, mà là di sản cảm xúc chung của cả dân tộc, được đánh đổi bằng biết bao hy sinh và khát vọng hòa bình.

Bằng hành trình của mình, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô góp phần nối dài niềm tự hào dân tộc, để những ký ức hào hùng tiếp tục lan tỏa, sống động trong từng bước chân hôm nay.

Trải nghiệm độc quyền

Trong khuôn khổ chiến dịch, hành khách tham gia hành trình sẽ được chạm vào ký ức lịch sử thông qua không gian tái hiện mang tính trải nghiệm; được check-in cùng hình tượng người lính - hoạt động đặc biệt chỉ diễn ra trong dịp đại lễ...

Chuyến tàu đoàn viên Hà Nội 5 Cửa Ô mừng 30.4- Ảnh 2.

Check-in cùng hình tượng người lính.

Ảnh: BTCCC

Thông qua chuyến tàu đoàn viên, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô hướng tới việc kể lại câu chuyện lịch sử theo cách tiếp cận gần gũi, hiện đại hơn. Tại đây, hành khách không chỉ quan sát, mà còn thực sự sống trong từng khoảnh khắc của lịch sử, để hiểu hơn giá trị của hòa bình, thống nhất và hai chữ "đoàn viên".

Đồng thời, hành trình cũng là nỗ lực làm mới du lịch văn hóa Hà Nội, biến những giá trị truyền thống trở nên sống động, gần gũi hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chuyến tàu đoàn viên Hà Nội 5 Cửa Ô mừng 30.4- Ảnh 3.

Tái hiện khung cảnh những đoàn quân "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"

Ảnh: BTC

Không chỉ nuôi dưỡng cảm xúc, chuyến tàu còn đánh thức cả vị giác với những thức quà Hà Nội thân quen: kem Tràng Tiền, khoai nướng, chè lam, trà sen, bánh su sê... Những hương vị quen thuộc góp phần làm đầy trải nghiệm, gợi nhớ một Hà Nội cũ xưa nhưng vẫn luôn song hành cùng đời sống hiện đại.

TP.HCM bắn pháo hoa dịp 30.4 ở những đâu?

TP.HCM bắn pháo hoa dịp 30.4 ở những đâu?

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức ngày hội 'Non sông thống nhất' kỷ niệm dịp 30.4 và 1.5 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sôi nổi, trong đó có bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 điểm vào tối 30.4, từ 21 giờ đến 21 giờ 15.

Chuyến tàu di sản miền Trung có gì sau khi được 'thay áo' mới?

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Việt Nam Miền nam 30.4 Đoàn viên trải nghiệm
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
