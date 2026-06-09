Chuyện về Mila và Chan: Hai chú rái cá khiến hàng ngàn người phải lòng

Trong clip, Mila - con rái cá vuốt bé phát ra những âm thanh ríu rít, trong trẻo và liên tục tương tác với người chăm sóc. Những tiếng kêu ngộ nghĩnh cùng biểu cảm thân thiện của con vật khiến nhiều người xem không khỏi thích thú. Dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự yêu mến dành cho Mila, cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc dễ thương và bình yên mà họ được xem khi lướt mạng xã hội.

Mila (phải) được chăm sóc tại Save Vietnam's Wildlife ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Ít ai biết phía sau những khoảnh khắc dễ thương ấy là hành trình cứu hộ đặc biệt. Mila và Chan đều là rái cá vuốt bé may mắn được một nhà bảo tồn người Pháp đang làm việc tại Tây nguyên bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) sau khi chị tiếp nhận chúng từ 2 du khách nước ngoài trên địa bàn.

Clip về rái cá Mila nhận nhiều lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội

Theo đại diện trung tâm, Chan được đưa về cứu hộ khi chỉ khoảng 3 - 4 tháng tuổi. Các cán bộ đã xây dựng chương trình phục hồi nhằm giúp Chan có thể trở lại môi trường tự nhiên như những cá thể rái cá khác. Trong suốt 5 - 6 tháng, Chan được nuôi ghép với các con rái cá đực cùng lứa tuổi trong môi trường bán hoang dã để học các kỹ năng sinh tồn cần thiết.

Tuy nhiên, kết quả theo dõi cho thấy Chan gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống hoang dã. Khả năng tự tìm kiếm thức ăn của Chan kém hơn các cá thể cùng đàn và thường xuyên có biểu hiện phụ thuộc vào những con khác.

Cùng với Mila, Chan trở thành "đại sứ" giáo dục của Save Vietnam's Wildlife ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

"Qua quá trình huấn luyện tại khu vực bán hoang dã, chúng tôi nhận thấy khả năng tự tìm kiếm thức ăn của Chan kém hơn so với các bạn rái cá cùng đàn và Chan có biểu hiện xin thức ăn từ những con khác. Trong khi 3 con rái cá đực còn lại trong đàn đã sẵn sàng để trở về tự nhiên và tách đàn để tìm kiếm con cái, Chan vẫn chưa thể tự chăm sóc cho bản thân. Điều này cũng làm chậm quá trình phục hồi của cả đàn rái cá", đại diện Save Vietnam's Wildlife chia sẻ.

Rái cá loài động vật thông minh, đáng yêu và gắn liền với môi trường sông nước, chúng sống theo bầy đàn hoặc nhóm gia đình trong tự nhiên. Rái cá đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn buôn bán thú cưng trái phép, buôn bán lông thú... ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Sau khi đánh giá toàn diện, trung tâm quyết định giữ Chan ở lại để tiếp tục được chăm sóc lâu dài thay vì tái thả về tự nhiên. Tương tự Chan, Mila cũng không còn đủ điều kiện để trở về môi trường hoang dã và hiện trở thành một trong những "cư dân" đặc biệt của trung tâm cứu hộ với trọng trách mới - "đại sứ" giáo dục Save Vietnam's Wildlife, cùng nhau truyền đi thông điệp ý nghĩa về bảo tồn rái cá.

Dù không thể trở về thiên nhiên, Mila và Chan vẫn được sống trong môi trường phù hợp với tập tính của loài, nhận được sự chăm sóc của các cán bộ bảo tồn. Những đoạn clip ghi lại cuộc sống thường ngày, đặc biệt là tiếng kêu đáng yêu của chúng, thường xuyên mang đến niềm vui cho cộng đồng yêu động vật.