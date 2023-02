CLB Công an Hà Nội còn nhiều việc phải làm

‏‏Niềm vui sau khởi đầu mỹ mãn ở V-League 2023 (thắng CLB Bình Định 5 bàn không gỡ) đã nhanh chóng trở thành nỗi lo với CLB Công an Hà Nội. Thầy trò HLV Paulo Foiani thua liền 2 trận sau đó trước CLB Hà Nội và CLB Viettel. Ở trận đấu thuộc vòng 4 chiều qua (19.2), Văn Hậu cùng đồng đội chỉ giành 1 điểm.‏

‏Nếu thất bại trước 2 nhà vô địch V-League gần nhất (Hà Nội FC và Viettel) là có thể chấp nhận, thì thế trận thua kém so với một HAGL đã thay gần hết đội hình khiến thực lực của CLB Công an Hà Nội bị hoài nghi. Cùng thay đổi con người, nhưng HAGL chơi đường nét và bài bản, thậm chí có phần chững chạc hơn so với dàn tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm của đối thủ.

CLB Công an Hà Nội (áo cam) chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất MINH TÚ

‏Đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang có thời điểm bị dồn ép, đặc biệt ở nửa đầu hiệp 1. HAGL lựa chọn lối chơi "biết mình biết người", sẵn sàng nhường thế trận, nhưng biết tăng tốc đúng thời điểm, rồi lại đá chậm rãi để dụ đối thủ tràn đội hình lên.

Sau những trận đầu bỡ ngỡ, dàn cầu thủ trẻ HAGL đã chơi chững chạc và bản lĩnh hơn. Dù phòng ngự phản công hay tấn công, HAGL cũng cho thấy một nhịp chơi ổn định, tính gắn kết giữa các tuyến cùng ý đồ chơi bóng rõ ràng.‏

‏Đó là những phẩm chất mà CLB Công an Hà Nội chưa thể hiện, dù có đầy đủ dàn "binh hùng tướng mạnh". HLV Paulo Foiani chia sẻ muốn mang hơi thở Brazil đến V-League và xây dựng lối đá tấn công, kiểm soát bóng ngắn cho đội Công an Hà Nội.

Các nội binh CLB Công an Hà Nội cần thể hiện nhiều hơn ĐẬU TIẾN ĐẠT

‏Quả thực Văn Hậu cùng đồng đội đã chơi tấn công, nhưng lại dựa trên cảm hứng của những ngôi sao nhiều, thay vì sự gắn kết về chiến thuật hay nhịp chơi rõ ràng, chắc chắn. Những nội binh như Văn Hậu, Tấn Tài cùng dàn tiền đạo ngoại vẫn đang giữ vai trò dẫn dắt lối chơi. Do đó, thường CLB Công an Hà Nội không duy trì được áp lực đều đặn và dễ bị những đội bóng gắn kết, kỷ luật bắt bài lối chơi như ở 3 trận đã qua.‏

CLB Công an Hà Nội đã ghi 7 bàn sau 4 trận, nhưng 6 trong số đó thuộc về ngoại binh, bàn còn lại là pha phản lưới của Tiến Dũng ở trận thua CLB Viettel với tỷ số 1-2. Ở trận gặp HAGL, tình huống sút xa đẳng cấp của Jhon Cley đã giúp CLB Công an Hà Nội thoát thua. ‏

‏Vấn đề đặt ra cho HLV Foiani là phải đánh thức khả năng của các mũi tấn công khác. Ngoại binh có thể nâng tầm các đội bóng ở V-League, nhưng để tiến xa, CLB Công an Hà Nội cần thêm giải pháp. May mắn cho đội bóng của ông Foiani là V-League 2023 sẽ nghỉ trong tháng 3. Đây là thời gian vàng để CLB Công an Hà Nội rèn lại nhịp thi đấu và tìm tiếng nói chung.

Áp lực đang dồn lên HLV Foiani KHẢ HÒA

‏"Kỳ nghỉ sắp tới với các đội bóng khác là dài, tuy nhiên với chúng tôi có thể vẫn còn thiếu. CLB Công an Hà Nội chưa có nhiều thời gian chuẩn bị nên đây là cơ hội để cải thiện. Đây là lịch ban tổ chức đưa ra, tuy có khác với những giải đấu trên thế giới nhưng sẽ có vài đội tận dụng được để hoàn thiện", HLV Foiani chia sẻ. ‏

‏Ông thầy người Brazil còn nhiều việc phải làm. Nếu không thể đưa CLB Công an Hà Nội trở lại đường ray chiến thắng ở V-League, áp lực cho HLV Foiani sẽ rất nặng nề. ‏