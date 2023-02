HAGL không phải đối thủ dễ chịu với CLB Công an Hà Nội

‏CLB Công an Hà Nội và HAGL có nhiều điểm tương đồng ở mùa giải này. Cả hai đội đều "thay máu" lực lượng mạnh mẽ, tham dự V-League 2023 với đội hình mới mẻ đến quá nửa. Tuy nhiên, cuộc thanh lọc đội hình của CLB Công an Hà Nội có bản chất khác với HAGL. ‏

‏Đội bóng của HLV Paulo Foiani nâng cấp đội hình, thay thế lực lượng trẻ đá hạng nhất mùa trước bằng những cái tên giàu kinh nghiệm ở cả 3 tuyến, đã có kinh nghiệm chơi V-League. Ngược lại, HAGL thanh lọc đội hình bởi không có lựa chọn khác. Hàng loạt trụ cột rời đi, buộc đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang phải đôn lứa trẻ lên thế chỗ.

Văn Hậu (áo đỏ) mùa này khoác áo đội Công an Hà Nội VPF

‏CLB Công an Hà Nội khởi đầu tưng bừng với chiến thắng 5-0 trên sân nhà trước CLB Bình Định, nhưng sau 2 trận toàn thua trước CLB Hà Nội và CLB Viettel, có lẽ thầy trò ông Foiani đã thấm thía sự khắc nghiệt của V-League. ‏

‏"Ở trận ra quân, chúng tôi thắng 5-0, nhưng kể từ đó, tôi luôn phải thay đổi đội hình. CLB Công an Hà Nội là đội mạnh, nhưng 2 đối thủ vừa qua của chúng tôi cũng rất mạnh, thậm chí họ đã thi đấu cùng nhau từ lâu. Chúng tôi có đội hình mạnh, cầu thủ mạnh, nhưng mới xây dựng và các cầu thủ đang phấn đấu giành vị trí trong đội hình xuất phát", nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.‏

‏Ở V-League, đội hình mạnh chỉ là điều kiện cần cho chiến thắng. Điểm chung của 2 đội bóng vừa đánh bại CLB Công an Hà Nội là đều sở hữu đội hình có chiều sâu, thi đấu cùng nhau lâu năm nên lối chơi bài bản và kết dính hơn. Gặp đối thủ bản lĩnh và tinh quái, sự rời rạc và kém ăn ý của thầy trò HLV Foiani đã lộ ra.

Bùi Tiến Dũng phải vào lưới nhặt bóng 4 lần trong 2 trận gần nhất VPF

‏Điểm yếu của CLB Công an Hà Nội nằm ở tuyến giữa, nơi Văn Vũ, Ngọc Đức hay Trọng Long đều không phải mẫu tiền vệ cầm trịch trận đấu. CLB Công an Hà Nội thường phát triển bóng ở biên, nơi ông Foiani có những chân chạy cánh đẳng cấp như Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh. Dù vậy, khi đối thủ gây sức ép ở 2 biên để ngăn Văn Hậu, Văn Thanh không vượt qua được vạch giữa sân, CLB Công an Hà Nội lộ rõ sự bế tắc, phải dùng bóng dài phất lên cho các tiền đạo.‏

‏Tất nhiên, không phải đội nào cũng đá được với CLB Công an Hà Nội theo cách này. Muốn gây áp lực trực diện lên bộ đôi hậu vệ cánh Văn Hậu và Tấn Tài, các đối thủ phải kiên trì dồn ép, giữ cự ly đội hình tốt và có các chân chạy cánh đẳng cấp. CLB Hà Nội và CLB Viettel là 2 nhà vô địch V-League gần nhất, nên đủ trình độ để khắc chế những đội bóng mới nổi như CLB Công an Hà Nội.‏

‏Liệu HAGL có đá được như 2 đội bóng nói trên trong trận đấu gặp CLB Công an Hà Nội lúc 17 giờ chiều nay 19.2? Câu trả lời là có thể. Bởi dù đã chia tay nhiều trụ cột (trong đó có chính Văn Thanh sang CLB Công an Hà Nội), dẫn tới phải đá V-League bằng đội hình trẻ, nhưng HAGL vẫn có sức mạnh tiềm ẩn từ dòng máu trẻ.

HAGL (áo vàng) thi đấu lăn xả và nỗ lực VPF

‏Sau trận hòa 0-0 trước CLB Hà Tĩnh ở ngày ra quân, đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang suýt thắng CLB Bình Dương trên sân khách, rồi kiên cường gỡ hòa 2 lần trước đội đầu bảng Nam Định trên "chảo lửa" Thiên Trường.

Điểm chung của HAGL ở 2 trận này là đều lấy sức trẻ và nhiệt huyết để bù đắp cho khiếm khuyết. Thanh Nhân, Ngọc Quang, Thanh Bình, Thanh Sơn hay Quang Nho đều "chạy nhiều ra chiến thuật", liên tục di chuyển, tranh chấp và va chạm để giành giật quyền kiểm soát.‏

‏Tính chiến đấu mạnh mẽ cùng khát vọng thể hiện giúp HAGL càng chơi càng nhiệt hơn. Dù chưa thắng, nhưng HAGL cũng không để đối thủ đánh bại. Ngoài ra, nếu CLB Công an Hà Nội không mạnh ở tuyến giữa, HAGL lại có nhiều tiền vệ điều tiết bóng tốt như Tuấn Anh, Minh Vương hay Ngọc Quang.

HAGL vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở V-League 2023 VPF

Nếu chiếm lĩnh được tuyến giữa, HAGL có thể tung đòn tấn công trực diện vào hàng thủ đang gặp nhiều vấn đề của CLB Công an Hà Nội (thủng lưới 4 bàn sau 2 trận). ‏

‏Một điểm tựa nữa của HAGL là độ quái của HLV Kiatisak, người chắc chắn hiểu V-League hơn bất cứ HLV ngoại nào. Nhà cầm quân người Thái Lan sẽ có cuộc đối đầu thú vị với HLV Foiani. Một kết quả tốt trước CLB Công an Hà Nội hứa hẹn mang sự tự tin trở lại với đội bóng phố Núi. ‏