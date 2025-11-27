Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

CLB Ước mơ xanh có mặt ở rốn lũ: Mang hơi ấm đến những gia đình trắng tay

Nguyễn Ngọc Phúc
27/11/2025 17:14 GMT+7

Ngày 27.11, Báo Thanh Niên phối hợp với CLB Ước mơ xanh (TP.HCM) trao tặng 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt, cho bà con chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử tại Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Ba ngày sau khi nước lũ rút, đoàn CLB Ước mơ xanh có mặt tại xã Diên Điền (Khánh Hòa) giữa khung cảnh còn ngổn ngang bùn đất. Trên các tuyến đường thôn Đại Điền Đông 1, 2 và 3, rác thải phủ kín lối đi, vật dụng gia đình nằm bẹp dưới sân, tường nhà vẫn loang lổ dấu nước lên đến sát mái. Nhiều hộ dân trắng tay, toàn bộ lúa giống, lúa ăn đều bị ngâm nước lên mầm, buộc phải đổ bỏ.

CLB Ước mơ xanh mang Hơi ấm đến bà con vùng lũ khánh hòa và Đắk Lắk - Ảnh 1.

Sau trận lụt lịch sử, rác tràn ngập tại các tuyến đường ở xã Diên Điền

ẢNH: BÁ DUY

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Trưởng thôn Đại Điền Đông 2, cho biết gần 500 hộ trong thôn thì tất cả đều bị ngập sâu từ 1,5 - hơn 2 m. Lúa giống, lúa ăn hư hết. Trâu bò, gà vịt bị cuốn trôi. Bà con giờ thực sự kiệt quệ.

CLB Ước mơ xanh mang Hơi ấm đến bà con vùng lũ khánh hòa và Đắk Lắk - Ảnh 2.

Đại diện CLB Ước mơ xanh tặng quà hỗ trợ người dân tại xã Diên Điền

ẢNH: H.T

Giữa những ngày gian nan, sự có mặt của Báo Thanh Niên và CLB Ước mơ xanh cùng những suất quà kịp thời đã mang đến chút hơi ấm, tiếp thêm hy vọng để người dân từng bước đứng dậy. Tại 3 thôn Đại Điền Đông 1, 2 và 3, đoàn đã trao 100 suất hỗ trợ tiền mặt, mỗi suất 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Nam (thôn Đại Điền Đông 3) nghẹn giọng khi kể lại khoảnh khắc sinh tử: "Nước lũ ùa vào quá nhanh, chưa đầy 1 giờ đã dâng hơn 2 m. Cả nhà tôi hoảng loạn, chỉ kịp ôm nhau trèo lên mái nhà trong đêm tối để chờ cứu. Đồ đạc, vật dụng trôi sạch, không còn gì giữ lại được. Khoản hỗ trợ này giống như một bàn tay kéo chúng tôi đứng dậy".

CLB Ước mơ xanh mang Hơi ấm đến bà con vùng lũ khánh hòa và Đắk Lắk - Ảnh 3.

Diên Điền là 1 trong các xã phường ở Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ

ẢNH: H.T

Hoàn cảnh của bà Phạm Thị Phước (thôn Đại Điền Đông 1) khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bà kể, nước dâng chỉ trong tích tắc, nhấn chìm toàn bộ tài sản. "Lúa giống, gạo ăn, đồ đạc… không còn gì hết, nước cuốn sạch. Lũ lên sát mái, cả nhà phải vội trèo lên nóc để thoát thân", bà run giọng.

Nhà vốn đã nghèo, nay sau lũ càng trống trơ hơn. "Bữa giờ tôi mất ngủ vì không biết bắt đầu lại từ đâu khi mọi thứ trắng tay. Cảm ơn Báo Thanh Niên và CLB Ước mơ xanh, nhờ sự hỗ trợ này tôi thấy mình có thêm chút niềm tin để đứng dậy", bà nói.

CLB Ước mơ xanh mang Hơi ấm đến bà con vùng lũ khánh hòa và Đắk Lắk - Ảnh 4.

Trao quà cho bà con xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk

ẢNH: H.T

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến với phường Tuy Hòa và xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho bà con vùng lũ và 30 suất cho học sinh Trường tiểu học Đào Duy Từ (P.Tuy Hòa), mỗi suất 500.000 đồng.

CLB Ước mơ xanh mang Hơi ấm đến bà con vùng lũ khánh hòa và Đắk Lắk - Ảnh 5.

Các cháu học sinh Trường tiểu học Đào Duy Từ nhận quà hỗ trợ từ CLB Ước mơ xanh

ẢNH: H.T

Ông Trần Thanh Phong, đại diện CLB Ước mơ xanh, cho biết: "Khi thấy những hình ảnh tan hoang sau lũ, chúng tôi quyết định phải đến ngay. Dù mỗi suất quà không nhiều nhưng đó là tấm lòng của các thành viên CLB, mong bà con vơi bớt phần nào những mất mát quá lớn".


Ngày lũ dữ - ngày nắng lên: Phú Yên cũ trong khung hình đối lập đến nghẹn lòng

Ngày lũ dữ - ngày nắng lên: Phú Yên cũ trong khung hình đối lập đến nghẹn lòng

Cùng một khung cảnh ở Phú Yên cũ nhưng khác biệt đến nghẹn lòng: ngày lũ dữ cuồn cuộn và ngày nắng lên bình yên. Những khoảnh khắc khiến ai nhìn cũng xót xa.

