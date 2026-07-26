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Thời sự

Clip thùng phuy cũ phát nổ 'như bom': Vì sao gia đình công khai đoạn video?

Mạnh Cường
Mạnh Cường

Trong lúc dùng máy cưa cắt nắp thì thùng phuy cũ bất ngờ phát nổ khiến 1 người đàn ông ở Đà Nẵng bị hất văng, bị thương nặng.

Ngày 26.7, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đang loay hoay dùng máy cưa cắt phần nắp của một chiếc thùng phuy kim loại đặt trước nhà.

Bất ngờ chiếc thùng phát nổ lớn, áp lực cực mạnh hất văng người đàn ông lên cao rồi rơi xuống vỉa hè. Chiếc thùng phuy sau đó lăn ra giữa đường. May mắn, thời điểm xảy ra vụ việc đường vắng nên không có phương tiện nào bị ảnh hưởng.

Thùng phuy cũ phát nổ như bom khi đang cưa nắp, người đàn ông bị hất văng - Ảnh 1.

Thùng phuy cũ phát nổ khi đang cưa nắp khiến người đàn ông ở Đà Nẵng bị hất văng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Phát hiện sự cố, một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra hô hoán, kêu gọi mọi người hỗ trợ. Người dân xung quanh cùng người đi đường nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra thương tích và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Ông T.V.T (ở khối phố Bồng Lai, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) cho biết, ông chính là nạn nhân trong đoạn clip thùng phuy phát nổ đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ông T. cho hay, sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện, ông đã được xuất viện về nhà vào ngày 25.7.

Nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 15.7. Theo lời kể của ông T., sáng 15.7, ông mua chiếc thùng phuy tại một cơ sở thu mua đồng nát gần nhà với mục đích chứa nước phục vụ công việc xây dựng.

Xôn xao clip thùng phuy cũ phát nổ 'như bom’

Sau khi đưa thùng về, ông sử dụng máy cưa cầm tay để cắt phần nắp. Trong lúc đang thao tác, chiếc thùng bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến tay trái của ông T. bị gãy 3 đoạn xương và phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 4,5 giờ.

Sau sự việc, gia đình mới tìm hiểu và biết chiếc thùng phuy trước đó từng được chủ cũ sử dụng để chứa xăng, bên trong có thể còn tồn lưu hơi dung môi dễ cháy, dẫn đến phát nổ khi phát sinh tia lửa trong quá trình cưa cắt.

Ông T.V.T cho biết đoạn clip được vợ ông đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn chia sẻ câu chuyện như một lời cảnh báo.

Qua đó, gia đình mong người dân nâng cao cảnh giác khi mua, cưa cắt hoặc tái sử dụng thùng phuy cũ, đặc biệt là những thùng từng chứa xăng, dầu hoặc hóa chất dễ cháy, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

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