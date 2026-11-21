Theo Giấy chứng nhận số 690 ngày 19.11, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) chào bán hơn 803,39 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 50%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 50 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá khoảng 8.034 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng cho khách hàng.

Cùng ngày, UBCKNN ban hành văn bản số 11478, thông báo đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành hơn 192,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của ABBank. Tỷ lệ 12%, tức cổ đông có 100 cổ phiếu được chia 12 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

ABBank dự kiến sớm triển khai cả hai đợt với cùng một ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ đông có tên được hưởng cả hai quyền.

Cổ đông ABBank được quyền mua thêm 50% và nhận cổ phiếu thưởng 12% ẢNH: ABBANK

Trước đó, vào tháng 7, cổ đông ABBank đã nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Theo ABBank, cộng với đợt thưởng 12%, tổng tỷ lệ cổ phiếu cổ đông nhận trong năm 2026 là 27%, chưa kể quyền mua thêm 50%.

Lợi nhuận 9 tháng đạt gần 96% kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của ABBank đạt 4.301 tỉ đồng, hoàn thành gần 96% kế hoạch cả năm do đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 7.803 tỉ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi chi phí hoạt động tăng 21%. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm từ 33% xuống 27%.

Đến ngày 30.9, tổng tài sản của ngân hàng vượt 276.000 tỉ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024 ở mức 0,80%.

Tỷ lệ an toàn vốn duy trì trên 12%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II.

Ngày 6.10, Moody's Ratings nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của ABBank từ B2 lên B1. Tổ chức này cũng nâng đánh giá tín dụng cơ sở, thước đo sức mạnh tài chính nội tại của ngân hàng, từ b3 lên b2 và giữ triển vọng tích cực.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 10.765 tỉ đồng của ABBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào tháng 9.2026.

Tính theo mệnh giá, đợt chào bán và đợt cổ phiếu thưởng tương ứng khoảng 9.962 tỉ đồng, tức hơn 92% mức tăng vốn được chấp thuận.

Sau 2 đợt này, ABBank dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, đưa vốn điều lệ lên tối đa 26.833 tỉ đồng vào khoảng giữa năm 2027.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu ABB chốt phiên 20.11 ở mức 16.900 đồng, tăng hơn 32% so với đầu năm và cao hơn 69% so với giá chào bán 10.000 đồng, tương ứng mức chiết khấu gần 41% cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua. Với việc phát hành thêm cổ phiếu, mức pha loãng kỹ thuật ước khoảng 38 - 40% đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cùng giá tham chiếu điều chỉnh lý thuyết về quanh vùng 13.500 đồng.