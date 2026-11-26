Mới học thư pháp Việt được 4 buổi, cô gái Đức Liv Morano (30 tuổi) đã đặc biệt yêu thích chữ "nhẫn", dù chưa thông thạo tiếng Việt. Với cô, chữ này mang ý nghĩa riêng, gắn với hành trình theo đuổi một mục tiêu khó khăn trong cuộc sống.

Liv là một trong nhiều người nước ngoài tìm đến lớp thư pháp Gia Nguyễn tại phường Cầu Kiệu (TP.HCM) để trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam. Tại đây, những học viên đến từ nhiều quốc gia kiên nhẫn tập cầm bút lông, nắn nót từng nét chữ Việt dù còn gặp nhiều rào cản ngôn ngữ.

ẢNH: NHƯ QUỲNH

Liv Morano cho biết, sang Việt Nam được 5 tháng và đang theo học nghề tại một tiệm xăm chuyên về phong cách phương Đông ở TP.HCM. Cơ duyên đưa cô gái Đức đến với Việt Nam bắt nguồn từ những người bạn Việt tại Đức và niềm đam mê đặc biệt dành cho văn hóa nghệ thuật truyền thống châu Á.

Trong thời gian sống tại TP.HCM, hình ảnh những bức thư pháp Việt xuất hiện khắp nơi đã khiến Liv tò mò đến say mê nét chữ Việt và quyết định tìm lớp học ngay gần nơi làm việc.

Từng quen vẽ graffiti và cầm bút kiểu phương Tây, Liv tỉ mỉ tập làm quen với cách cầm cọ dựng đứng để đi từng nét thanh, nét đậm của bảng chữ cái thư pháp Việt. Liv nói rằng, khác hẳn với thói quen viết chữ ở châu Âu, thư pháp Việt đòi hỏi cách cầm bút đặc biệt và cấu trúc tạo hình gắn chặt với văn hóa bản địa.

Không gian lớp thư pháp Gia Nguyễn, nơi Liv Morano (áo xanh đậm) cùng các học viên miệt mài luyện nét chữ Việt ẢNH: YẾN NHI

Chị Vũ Thị Như Quỳnh (áo vàng) vẫn trực tiếp cầm cọ viết mẫu để hướng dẫn Liv ẢNH: YẾN NHI

Chưa từng tham gia lớp học tiếng Việt chính thức nào, Liv thừa nhận tiếng Việt là ngôn ngữ khó nhất cô từng thử sức. Tuy nhiên, việc nắn nót từng nét chữ thư pháp lại giúp cô hiểu thêm phần nào về mặt chữ và thanh điệu.

Dù mới chỉ học qua 4 buổi, từ mà Liv viết thuần thục và yêu thích nhất lại là chữ "nhẫn". "Tôi rất thích chữ 'nhẫn', từ này phản ánh đúng cuộc sống hiện tại của tôi, khi đang phải học rất nhiều để theo đuổi một mục tiêu khá khó khăn nhưng cũng đầy thú vị", Liv chia sẻ.

Với Liv, ngồi trước trang giấy không chỉ giúp rèn luyện sự khéo léo cho nghề xăm, mà còn là liều thuốc cho sức khỏe tinh thần. Cô cho rằng thay vì bị cuốn vào mạng xã hội hay những áp lực thường nhật, việc tập trung vào từng nét cọ giúp con người thư giãn và lắng lại. Đồng thời, đây là nét văn hóa truyền thống rất hay của người châu Á và nhất là người Việt Nam. Khi chia sẻ những bức chữ đầu tay lên Instagram và TikTok, Liv nhận về nhiều lời khen ngợi đầy thích thú từ bạn bè ở quê nhà.

Từng quen vẽ graffiti và cầm bút phương Tây, Liv tỉ mỉ tập làm quen với cách cầm cọ dựng đứng để đi từng nét thanh, nét đậm của bảng chữ cái thư pháp Việt ẢNH: YẾN NHI

Sau 4 buổi làm quen với cọ và mực, Liv Morano rạng rỡ khoe thành quả là bức thư pháp chữ "nhẫn", từ tiếng Việt cô yêu thích nhất ẢNH: YẾN NHI

Người trực tiếp cầm tay chỉ từng nét bút cho những bạn trẻ nước ngoài cũng như Liv tại lớp thư pháp là cô giáo Vũ Thị Như Quỳnh (bút danh Gia Như), giáo viên tại lớp thư pháp Gia Nguyễn, thuộc câu lạc bộ thư pháp Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM.

Gắn bó với hành trình 12 năm của câu lạc bộ cùng phương châm "Thư pháp - Tinh hoa nét Việt", chị Quỳnh cho biết mỗi năm lớp học và câu lạc bộ vẫn đều đặn đón nhiều đoàn khách, bạn trẻ quốc tế đến trải nghiệm. Trung bình mỗi khóa có từ 10 – 20 người nước ngoài đến lớp để học. Có bạn trẻ người nước ngoài học trải nghiệm vài buổi nhưng lại có người kiên nhẫn học đến khi viết thành thạo mới thôi.

Điều thú vị ở lớp học của chị Quỳnh là sự giao thoa không cần quá nhiều lời nói. Chị thừa nhận bản thân không nghe nói được nhiều tiếng Anh, nên cách truyền đạt hiệu quả nhất với học viên nước ngoài là ngôn ngữ hình thể và đi nét trực tiếp. Với những từ khóa quan trọng, chị dùng ứng dụng dịch để giải thích trước khi cả hai cùng đặt bút.

"Các bạn nước ngoài khi đến Việt Nam đều thích viết thư pháp tiếng Việt chứ không chọn tiếng Anh. Tôi thường chọn những từ đơn giản, dễ hiểu nhất để các bạn cảm nhận được nét đẹp của chữ viết", chị Quỳnh kể.

Mỗi khóa, lớp thư pháp luôn đón nhận hàng chục học viên là người nước ngoài tìm đến trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Việt và học viết thư pháp bằng tiếng Việt ẢNH: NHƯ QUỲNH

Ngoài giờ học, chị Quỳnh và mọi người trong lớp thường mang đồ ăn Việt cho Liv nếm thử, dạy cô cách xưng hô, đồng thời rủ cô mặc thử áo dài trong các dịp giao lưu văn hóa.

Theo chị Quỳnh, phần lớn học viên nước ngoài tìm đến lớp học chỉ lưu lại Việt Nam từ vài tuần đến khoảng một tháng nên chủ yếu học để trải nghiệm, viết tặng người thân, bạn bè trên bao lì xì hay liễn giấy. Dù thời gian tiếp xúc ngắn hay dài, những buổi hướng dẫn tại lớp thư pháp cùng các chương trình giao lưu của câu lạc bộ vẫn đều đặn duy trì không gian thực tế để nhiều bạn trẻ quốc tế tiếp cận và tìm hiểu về nét chữ Việt.