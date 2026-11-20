Quốc kỳ rực rỡ trên mái nhà đơn sơ giữa núi rừng Đông Bắc

Đoạn video dài gần 4 phút được tài khoản FB Thị Chung (tên thật là Nguyễn Thị Chung) đăng tải ngày 19.11 đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì tính độc đáo của ý tưởng và sự kỳ công của quá trình thực hiện.

Tác giả của Quốc kỳ đan bằng tre Ảnh: T.L

Một cô gái có vóc dáng nhỏ bé đã tự tay thực hiện hầu hết các công đoạn, từ vào rừng khai thác tre, chẻ nan, nhuộm lạt, đan lát, tạo hình cho đến dựng lá cờ. Để đưa tác phẩm khổng lồ lên mái nhà, cô còn sử dụng một chiếc cần cẩu tre thô sơ, vốn được người dân địa phương dùng trong việc lợp nhà.

Cô gái đã dùng 3 kg nghệ để tạo sắc vàng cho ngôi sao trên Quốc kỳ Ảnh: T.L

Ngôi sao bằng tre độc đáo Ảnh: T.L

Không chỉ ghi lại quá trình thực hiện, video dài gần 4 phút còn đưa người xem khám phá những thắng cảnh của Tuyên Quang như thác Khuổi Nhi, những vách núi phủ xanh và các cọn nước quy mô lớn. Trước đó, một video ghi lại cảnh thác Nặm Me (Lâm Bình, Tuyên Quang) đăng trên tài khoản Facebook Giang Người Tày của chồng cô cũng thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần đưa thắng cảnh này đến gần hơn với du khách.

Cảnh cô gái vào rừng lấy tre trên nền thắng cảnh thác Khuổi Nhi nổi tiếng của Tuyên Quang Ảnh: T.L

Để tạo tác Quốc kỳ kích thước 2,6 x 3,9 m, cô gái sử dụng 10 cây tre mai trưởng thành làm khung. Phần màu đỏ của lá cờ được tạo từ 25 kg lá cẩm đun cùng 5 kg lá vón vén, trong khi 3 kg nghệ được dùng để tạo hình ngôi sao vàng 5 cánh. Cuối cùng, một lớp sơn bóng được phủ lên bề mặt nhằm tăng độ bắt mắt và giúp màu sắc bền hơn.

Không nhận được thư cảm ơn của chủ tịch tỉnh vẫn vui

Sinh năm 1986, là người Kinh nhưng sinh ra và lớn lên ở Hàm Yên (Tuyên Quang), Chung gắn bó với núi rừng và văn hóa vùng cao từ nhỏ. Cô từng xuống Hà Nội theo học ngành điện tại Trường cao đẳng Điện lực, sau đó trở về quê, kinh doanh nông sản địa phương. Hơn một năm nay, Chung cùng chồng bắt đầu xây dựng kênh riêng trên mạng xã hội, tập trung quảng bá ẩm thực và du lịch quê hương.

Cô gái Nguyễn Thị Chung bên tác phẩm cờ Tổ quốc đan bằng tre Ảnh: T.L

“Trước đây, tôi từng thực hiện nhiều video giới thiệu cảnh đẹp núi rừng Tuyên Quang và các món ăn truyền thống của địa phương như da trâu xào cà đắng, xôi quả cọ… Tuy nhiên, vẫn có nhiều người nghĩ tôi mượn video từ Trung Quốc rồi lồng tiếng vào. Vì vậy, lần này tôi quyết định đan một lá cờ Tổ quốc thật lớn, vừa để khẳng định ‘màu cờ sắc áo’ của đất nước, quê hương mình, vừa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam”, tác giả lá Quốc kỳ bằng tre chia sẻ với Thanh Niên.

Chung cho biết video chưa thu hút được lượng xem như kỳ vọng, bởi kênh của cô mới được xây dựng hơn một năm. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy tự hào khi có thể gửi gắm tình yêu quê hương qua một biểu tượng thiêng liêng, được tạo nên từ những nguyên liệu quen thuộc của địa phương như tre mai, lá cẩm, lá vón vén, cùng kỹ thuật đan lát thủ công truyền thống.

Quốc kỳ bằng tre giữa núi rừng Đông Bắc Ảnh: T.L

Chung cho biết, thời gian tới cô dự định thực hiện loạt video giới thiệu những món ăn dân dã của núi rừng Đông Bắc - Tây Bắc như thịt chua của người Tày, mèn mén của người H'Mông… Bên cạnh đó là các nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm… mà cô mong muốn ghi lại, quảng bá trước khi có nguy cơ mai một, qua đó góp phần giới thiệu văn hóa bản địa và thu hút du khách đến với địa phương.

Tác giả lá Quốc kỳ bằng tre khổng lồ chia sẻ, cô chưa có được niềm vui nhận thư cảm ơn từ Chủ tịch UBND tỉnh như Vũ Mai, cô gái thực hiện những video quảng bá cảnh đẹp Cao Bằng. Tuy nhiên, điều khiến Chung tự hào hơn cả là đã có thể cất lên tiếng nói của một người dân bình dị nơi núi rừng xa xôi, góp thêm một nét vẽ nhỏ vào bức tranh chung chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.