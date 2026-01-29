Cô giáo làng biển mê làm việc thiện

"M Ẹ" CỦA NHỮNG HỌC SINH KHỐN KHÓ

Cô Lê Thị Châu là một giáo viên tiểu học đã về hưu, từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà cũ). Gần 38 năm gắn bó với bục giảng Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, cô rời phấn trắng bảng đen từ tháng 5.2011. Gọi là nghỉ hưu nhưng suốt 15 năm qua, cô Châu ngày ngày vẫn đi khắp ngõ hẻm để giúp đỡ những phận đời lay lắt. "Ai thiếu gì thì tôi giúp nấy. Người bệnh nghèo được hỗ trợ thuốc men, người chết gặp khó thì tôi kêu gọi hỗ trợ quan tài, tiền ma chay. Học sinh thì có thêm tấm áo, cặp sách… để yên tâm đến trường", cô nói.

Cô Châu là người luôn giúp đỡ những bệnh nhân nghèo ẢNH: HOÀNG SƠN

Ngày trước, ban ngày cô Châu đứng lớp, tối đến lại dạy kèm miễn phí cho học sinh yếu. Cô Châu kể khoảng hơn 15 - 20 năm trước, khu vực ven biển nơi cô sinh sống có đến 80% phụ huynh mưu sinh bằng nghề biển, nhịp sống vất vả khiến việc học của con cái bị bỏ ngỏ. "Có phụ huynh thậm chí không biết con mình học lớp mấy, trường nào. Thấy mấy đứa nhỏ lơ ngơ trước bài vở, tôi mở lớp học miễn phí ngay tại nhà", cô Châu nhớ lại.

Lớp học dạy từ lớp 1 - 5, học sinh lớn kèm học sinh nhỏ. Em nào không có tiền thì không phải đóng, em nào có điều kiện hơn thì góp chút ít để lo bữa ăn chung. Từ căn nhà nhỏ ấy, nhiều đứa trẻ đã thoát khỏi nguy cơ bỏ học. Đến nay, nhiều học trò từng theo học lớp miễn phí năm xưa đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Trong rất nhiều mảnh đời từng gắn bó, có một câu chuyện cô Châu nhớ mãi. Đó là một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh có mẹ đơn thân. Khi em mới 3 tuổi, người mẹ phải đi làm xa, cô Châu đã đón em về chăm sóc, nuôi nấng, học hành như con cháu trong nhà. Hiện nay, em đã học lớp 11, dù đã về ở với mẹ nhưng vẫn được "mẹ Châu" hỗ trợ học tập. Nhắc đến em, cô cười hiền: "Rồi thêm nhiều đứa khác được tôi nuôi nấng, chúng cũng xem tôi như mẹ vậy…".

Cô giáo Lê Thị Châu với những bằng tôn vinh, giấy khen về công tác thiện nguyện trong nhiều năm qua ẢNH: HOÀNG SƠN

Dù nghỉ hưu nhưng hễ đến năm học mới, cô Châu lại vận động bạn bè, người thân, cộng đồng góp quần áo mới, cặp sách, tập vở… cho học sinh nghèo. Với những trường hợp đặc biệt khó khăn, cô tiếp tục kết nối các chương trình hỗ trợ, từ tấm thẻ bảo hiểm cho đến chiếc xe đạp để học sinh yên tâm đến trường.

C HỮ TÂM ĐI CÙNG CHỮ TÍN

Từ những lớp học nhỏ nơi làng biển, cô Châu dấn sâu hơn vào công tác xã hội và luôn tâm niệm: làm việc thiện trước hết phải giữ chữ tín, lấy sự minh bạch làm gốc. Khi dịch Covid-19 bùng phát, trên cương vị Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em phường, cô vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân khó khăn với tổng kinh phí hơn 245 triệu đồng. Những năm sau đó, cô tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay sửa chữa, thay tôn cho 10 căn nhà của hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế với số tiền khoảng 280 triệu đồng, giúp người dân có ngư lưới cụ, phương tiện mưu sinh để tự đứng vững.

Cô Châu (bìa phải) cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ẢNH: HOÀNG SƠN

Mỗi dịp Trung thu, Quốc tế thiếu nhi…, biết nhiều em nhỏ mong ngóng những phần quà, cô giáo làng biển lại lặng lẽ tìm nguồn tài trợ, cố gắng tổ chức cho các em những ngày vui đúng nghĩa. Cô Châu còn làm hồ sơ hỗ trợ cho phụ nữ đơn thân, người mắc bệnh hiểm nghèo; kêu gọi kinh phí chữa bệnh, lo hậu sự cho lao động nghèo cũng như đồng hành với các nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn… "Có những năm, số hồ sơ xin bảo trợ xã hội do tôi làm lên đến hàng trăm, tháng nào cũng có. Không ít trường hợp hồ sơ vừa hoàn tất thì người bệnh qua đời, tôi chỉ còn cách mang số tiền hỗ trợ đến trao lại cho gia đình, coi như một chút đỡ đần hậu sự", cô kể.

Từ vùng biển cho đến vùng núi, nhiều năm qua, cô Lê Thị Châu (bìa phải) vẫn thầm lặng mang niềm vui đến cho những phận đời khó khăn ẢNH: HOÀNG SƠN

Điều cô Châu luôn đặt lên hàng đầu không phải là đã giúp được bao nhiêu người mà là giữ trọn niềm tin của cộng đồng. Bởi theo cô, người ta giao tiền không một chút lăn tăn thì phải làm đàng hoàng, "nếu không sẽ rất có lỗi". Chính sự công khai, minh bạch các nguồn tiền tài trợ, cô Châu đã tạo nên uy tín suốt nhiều năm. Có những thời điểm, chỉ trong chưa đầy 1 giờ kêu gọi, cô đã nhận được 30-40 triệu đồng để lo hậu sự cho một lao động nghèo qua đời ở nhà trọ. Trong mùa dịch, có doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ tới 20 tấn gạo; bạn bè từ Đại Lộc (Quảng Nam cũ) sẵn sàng chở hàng chục tấn rau ra Đà Nẵng để kịp thời sẻ chia với bà con. Tất cả các nguồn hỗ trợ đều được cô Châu phối hợp cùng Mặt trận và chính quyền địa phương phân bổ đúng người, đúng hoàn cảnh.

Trong suốt hành trình ấy, cô đã nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành, như: Bằng khen của Thủ tướng (2019), Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (2019 và 2020)… Tháng 9.2025, cô giáo Lê Thị Châu được tặng bằng khen là gương người tốt - việc tốt tiêu biểu trên địa bàn TP.Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2025.