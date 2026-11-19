Nhân vật chính trong những thước phim triệu lượt xem ấy là cô giáo Nguyễn Thạch Thảo (31 tuổi), hiện đang là giáo viên môn âm nhạc tại Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (TP.HCM).

Cô giáo trẻ từng là Á quân Người kể chuyện tình

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghề giáo, ước mơ đứng lớp đã sớm nhen nhóm trong Thảo từ thuở nhỏ. Cô Thảo kể sau khi tốt nghiệp THPT, cô vào TP.HCM học tập. Ban đầu theo học tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhưng vì đam mê âm nhạc, cô quyết định chuyển hướng sang chuyên ngành sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM.

Cô giáo Nguyễn Thạch Thảo ẢNH: NVCC

Trước khi chính thức bén duyên với nghề giáo vào năm 2020, cô Thảo từng có quãng thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò thành viên nhóm ca Áo Xanh (Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM) và nghệ sĩ của Đoàn văn công Quân khu 7. Đặc biệt, cô từng vinh dự tham gia nhiều chuyến công tác biểu diễn phục vụ quân, dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Chia sẻ về bước ngoặt chuyển từ sân khấu lớn sang bục giảng, cô Thảo bộc bạch: "Sau nhiều năm công tác trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, mình nhận thấy bên cạnh đam mê ca hát, mình cũng muốn truyền cảm hứng và niềm đam mê đó đến với các bạn trẻ. Vì thế, mình đã quyết định gắn bó với nghề giáo".

Cô Thảo thường thể hiện các ca khúc cách mạng, lồng ghép câu chuyện lịch sử nhằm đưa dòng nhạc này đến gần hơn với học sinh ẢNH: NVCC

Từng đạt á quân cuộc thi âm nhạc Người kể chuyện tình 2022, cô Thảo được nhiều người biết đến hơn. Gần đây, những video cô giáo trẻ xinh đẹp thể hiện các ca khúc, đặc biệt là nhạc cách mạng nhận được nhiều bình luận tích cực. Với cô, sự quan tâm của khán giả là động lực để tiếp tục chia sẻ âm nhạc và những giá trị văn hóa, lịch sử đến cộng đồng.

Đưa ca khúc cách mạng đến gần học trò

Trong quá trình đứng lớp, cô giáo 9X cô tận dụng chính các nền tảng và xu hướng âm nhạc giới trẻ đang quan tâm để làm cầu nối. "Điều quan trọng nhất trong một tiết học âm nhạc là phải tạo được cảm xúc và sự kết nối. Mình luôn tạo không khí gần gũi để khoảng cách giữa mình và học sinh như những người bạn, giúp các con thoải mái chia sẻ và thể hiện khả năng", cô nói.

Cô giáo trẻ gần gũi với học trò ẢNH: NVCC

Với những học sinh còn rụt rè, ngại hát, cô Thảo tổ chức các hoạt động nhóm nhỏ, tạo môi trường thoải mái và không đặt nặng việc hát hay hay chưa hay.

Đặc biệt, khi đưa những ca khúc đi cùng năm tháng như: Tiểu đoàn 307, Đoàn Vệ quốc quân, Lá đỏ, Bài ca Trường Sơn, Hành khúc ngày và đêm... vào lớp học, cô Thảo không bắt đầu bằng việc yêu cầu học trò thuộc lời. Cô kết hợp hình ảnh, video tư liệu cùng những kỷ niệm thực tế tại các địa danh lịch sử mình từng đặt chân qua để kể cho các em nghe về cuộc sống nơi thao trường, sự hy sinh thầm lặng của thế hệ cha ông.

"Khi hiểu được câu chuyện phía sau, một bài hát không còn là những nốt nhạc và ca từ đơn thuần, mà trở thành một câu chuyện có con người, có lịch sử và cảm xúc. Đưa nhạc cách mạng đến gần học sinh cũng chính là một cách gìn giữ và tiếp nối những ký ức lịch sử bằng ngôn ngữ của âm nhạc", nữ giáo viên nhấn mạnh.

Năm 2022, cô Thảo là á quân cuộc thi Người kể chuyện tình ẢNH: NVCC

Nữ giáo viên cho biết từng nhận được phản hồi từ học trò rằng trước đây các em ít nghe nhạc cách mạng, nhưng sau khi xem video cô thể hiện đã bắt đầu tìm nghe những ca khúc ấy, tìm hiểu thêm về nhân vật, sự kiện lịch sử được nhắc đến. Với cô Thảo, đó là niềm vui lớn, bởi âm nhạc không chỉ giúp học sinh thư giãn mà còn khơi gợi sự tò mò, tình yêu quê hương và sự trân trọng những hy sinh của thế hệ đi trước.

Nói về nữ đồng nghiệp trẻ, thầy Huỳnh Ngọc Ti, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Huỳnh Tấn Phát cho biết cô Thảo không chỉ năng động, nhiệt tình trong công tác giảng dạy lẫn các hoạt động phong trào mà còn rất được đồng nghiệp yêu quý bởi sự thân thiện.

"Học trò ở trường thần tượng cô Thảo lắm, cô gần gũi với các em như một người bạn. Tuy dạy âm nhạc nhưng tiết học của Thảo phong phú đến mức nhiều người xem trên mạng cứ nhầm cô là giáo viên lịch sử. Hình ảnh của cô lan tỏa tích cực thời gian qua khiến nhà trường cũng rất tự hào", thầy Ti chia sẻ.