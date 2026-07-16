Cố giữ kỳ thi '2 trong 1' để giảm tốn kém là chưa thuyết phục

Đề xuất tách hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học của ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi vấn đề tách hay nhập kỳ thi vẫn luôn là vấn đề đau đáu và gây tranh luận lâu nay.

Hàng trăm ý kiến bạn đọc gửi tới Thanh Niên dưới mỗi bài đăng bàn luận về chủ đề này.

Chi phí không lớn nếu so với việc tuyển nhầm người

Bạn đọc lấy tên Lão Nông Tri Điền bình luận: "Hiện tại đại đa số mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con, cuộc sống ngày nay khá hơn thập niên 80 của thế kỷ 20 nhiều lần, phương tiện đi lại, truyền thông liên lạc tốt hơn thời bao cấp rất nhiều, trong khi đó ngày trước mỗi gia đình có ít nhất 5 - 7 con, liên lạc với nhau bằng dịch vụ điện thoại công cộng, đi lại đa phần là xe đạp... nhưng gia đình vẫn cùng nhà trường đưa con em đi thi đại học ở các thành phố lớn được.

Vậy ngày nay đổ cho việc đi thi đại học gây khó khăn kinh tế cho gia đình thí sinh, liệu có thuyết phục được không? Cố giữ lại kỳ thi 2 trong 1 còn mục đích nào khác thuyết phục hơn không?".

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Cũng theo bạn đọc này, nếu như sợ tốn kém cho gia đình và học sinh vì phải dự nhiều cuộc thi, thì Bộ GD-ĐT giao quyền cho các địa phương xét công nhận tốt nghiệp cho các em có đủ điều kiện.

Phần thi đại học giao cho các trường đại học tự tổ chức, tuy nhiên không cần phải tập trung về các thành phố lớn dự thi như trước đây, mà nên tổ chức thi theo khu vực, vùng, miền sao cho các em thuận tiện nhất. Với những trường không đòi hỏi tính đặc thù chuyên môn nhiều thì có thể xét công nhận điểm từ các trường đại học khác...

Bạn đọc Duy Khoi Nguyen cũng cho rằng: "Để có được sự chính xác, khách quan và công bằng cho xã hội, chúng ta cần phải trả một cái giá nhất định. Chi phí đó không quá lớn nếu so với việc tuyển nhầm người, làm hỏng cả một thế hệ tài năng của đất nước...".

Theo bạn đọc Xuân Nhị Nguyễn: "Thi tốt nghiệp THPT để làm gì khi mà nội dung thi chính là nội dung chương trình học lớp 12, chẳng khác nào học sinh thi học kỳ lại một lần nữa. Nên bỏ luôn kỳ thi THPT, học xong 12 coi như tốt nghiệp THPT cho gọn".

Bạn đọc Trường An Mai đề nghị: "Cứ tổ chức 2 kỳ thi độc lập, quan trọng là bố trí bên trong phòng thi đều có 2 giám thị là giáo viên và 2 giám thị là cán bộ công an trực tiếp theo dõi. Mọi phòng đều có 2 góc camera quay toàn cảnh, chỉ có công an được quyền kiểm soát camera".

Độc giả Dương Đức Thọ nhận xét: "Trí nhớ học sinh hiện nay rất tệ, kiến thức nền bị hỏng nhiều là do cấu trúc đề thi, hình thức ra đề khiến học sinh không cần học nhiều (còn trông cậy may rủi qua trắc nghiệm hoặc nhớ mang máng cũng có thể chọn trả lời và có khả năng có điểm, không quá lo lắng nên không học bài).

Hơn nữa, đề thi mang tính "thời sự" quá nhiều, ít chú trọng kiểm tra kiến thức đã học. Kiến thức đã học là nền tảng cho sinh viên tiếp tục theo học đại học. Ví dụ, môn tiếng Anh, đề thi cứ lo trích dẫn dài và đặt câu hỏi vừa dài vừa khó như học ngữ văn. Trong khi, học sinh THPT cần nắm vững cơ bản về ngữ pháp, từ vững, ngữ âm... để vào đại học tiếp tục chương trình cao hơn. Bộ cứ ra đề theo kiểu "khoe kiến thức" của người ra đề là bất hợp lý".

Bạn đọc khác đồng tình với đề xuất của chuyên gia trong bài viết trên Báo Thanh Niên về việc mỗi năm sẽ tổ chức 2 kỳ thi lớn vào khoảng tháng 3 và tháng 9 hoặc tháng 4 và tháng 10. Mỗi kỳ thi lớn sẽ có 2 đợt thi cách nhau khoảng 5 - 7 ngày như khoảng cách giữa 2 đợt thi trong tháng 7 hiện nay. Cách tổ chức các kỳ thi như vậy sẽ tương tự như các đợt thi tuyển sinh cao học những năm gần đây. Cách thức thi nhiều đợt được áp dụng ở các nước như Nhật Bản, Mỹ.

Lỗ hổng tiêu cực luôn là do con người

Dù vậy, cũng có những ý kiến băn khoăn nếu có quá nhiều kỳ thi. Bạn đọc Dương Quý Vinh bình luận: "Một số người cố ý làm sai quy chế thi cử vì động cơ cá nhân chỉ là vài "con sâu làm rầu nồi canh" thôi. Pháp luật cần nghiêm trị để răn đe. Theo tôi, kỳ thi 2 trong 1 đã ổn nên tiếp tục tìm giải pháp hiệu quả để những kỳ thi sau không có kẽ hở cho sai phạm xảy ra. Thêm kỳ thi đại học nữa liệu có ngăn chặn được tiêu cực không?

Bạn đọc Bao Duong nhận xét: "Lỗ hổng trong hệ thống luôn là do con người. Đổi cách nào cũng sẽ có cách gian lận. Cùng lắm thì điều giáo viên của các tỉnh khác qua tỉnh bên cạnh làm giám thị hoặc trường này làm giám thị trường kia…".

Bạn đọc Trịnh Mạnh Hoạch bày tỏ: "Tôi vẫn ủng hộ thi 2 trong 1 bởi vì thêm 1 kỳ thi đại học nữa chắc gì không xảy ra tiêu cực nữa. Tiêu cực gây ra do chính con người... Vì vậy, tôi nghĩ nên tiếp tục nghiên cứu cách tổ chức thi như thế nào để những người được giao nhiệm vụ nếu phát sinh động cơ không trong sáng thì không có cách nào làm sai quy chế để trục lợi được".

Bạn đọc Minh Thu Nguyen cho rằng: "Tại sao lại phải tiêu tốn nguồn lực lãng phí như vậy thay vì phổ biến các cách thức giám sát quá trình thi từ camera AI cho đến nguồn báo cáo của chính các thí sinh ngay trong phòng thi. Bất kỳ thay đổi lớn nào của xã hội cũng như mở đường cao tốc, sẽ cần điều chỉnh từ việc đúc rút kinh nghiệm và thực tiễn nhưng không có nghĩa thấy có sai sót thì quay trở lại đường mòn cũ thay vì xây dựng tiếp cao tốc".

Theo bạn đọc này, để kiểm soát việc gian lận như xảy ra ở Tuyên Quang thì có nhiều cách như hoán đổi giáo viên mầm non, cấp 1, cấp 2 trông thi. Thư ký trường thi là giáo viên của chính trường đó, không phải là giáo viên bộ môn thi hôm đó. "Tôi ủng hộ việc siết đầu ra của đại học chứ không cần siết đầu vào", bạn đọc bày tỏ.