Cô học trò đặc biệt ở Kon Gang

Gia đình kể Thúy chào đời khi mới 28 tuần tuổi thai, chỉ nặng khoảng 1 kg, cơ thể dài hơn 20 cm. Khi vừa lọt lòng mẹ, em được ví như một "chú chim non" nằm gọn trong lòng bàn tay. Khi 18 tháng tuổi, Thúy chỉ cao 55 cm, nặng 3,6 kg, trông như một em bé sơ sinh.

Ngọc Thúy được bạn bè cùng lớp yêu thương, giúp đỡ trong học tập và vui chơi ẢNH: TRẦN HIẾU

Thúy còn bị cong vẹo cột sống, cứ 1 - 2 tháng, em lại cùng cha vượt hàng trăm km vào TP.HCM tái khám. Theo anh Chrơm, cha của Thúy, em là cô bé hiếu động, thích vẽ và luôn tò mò với những điều xung quanh. Gia đình vẫn đang cố gắng từng ngày để em tiếp tục được đến trường. Từ nhà đến trường khoảng 3 km, suốt nhiều năm, mỗi sáng cha hoặc mẹ đều đưa Thúy đi học rồi đón về. Dù vóc dáng khác biệt, Thúy chưa từng nghỉ học vì mặc cảm và luôn hòa đồng, vui vẻ cùng bạn bè.

Cô Đỗ Thị Kim Phụng, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1, cho biết tốc độ đọc, viết của Thúy chậm hơn các bạn nhưng em có tư duy khá tốt, thân thiện và luôn chủ động hòa nhập với tập thể. Theo ông Nguyễn Văn Danh, Phó hiệu trưởng nhà trường, Thúy hòa nhập tốt và đi học rất chuyên cần. Nhà trường bố trí Thúy ngồi bàn đầu để thuận tiện quan sát bài giảng. Trong các tiết thể dục, giáo viên linh hoạt lựa chọn hoạt động phù hợp với thể trạng, chủ yếu để em được vui chơi và hòa nhập cùng các bạn.

Ngọc Thúy được bố trí ngồi bàn đầu để thuận tiện theo dõi bài giảng ảnh: Trần Hiếu

Kon Gang là xã miền núi, phần lớn người dân là đồng bào Ba Na, cuộc sống còn gắn với nông nghiệp. Với Thúy, đến trường không chỉ là chuyện học con chữ. Đó còn là hành trình để em tự tin hòa nhập, lớn lên trong tình yêu thương và tiếp tục từng ngày viết nên ước mơ của mình.