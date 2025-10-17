Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Có huyền thoại Harry Kewell và nội binh Đỗ Hoàng Hên, Hà Nội sẽ cản bước tân binh Ninh Bình?

Khánh Châu
Khánh Châu
17/10/2025 00:00 GMT+7

CLB Hà Nội sẽ phải chứng tỏ đẳng cấp của mình trong trận tiếp đón tân binh Ninh Bình tại vòng 7 V-League diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày mai (18.10).

Hà Nội không được phép thua

Khi V-League trở lại cũng là lúc CLB Hà Nội đón tin vui. Cầu thủ Hendrio Araujo (Brazil) được cấp quốc tịch VN với tên gọi Đỗ Hoàng Hên vào ngày hôm qua (16.10). Như vậy đội bóng của bầu Hiển sẽ được sử dụng Đỗ Hoàng Hên như một nội binh tại V-League. Điều này, giúp họ cùng lúc đá với "4 tây" ở trên sân.

Có huyền thoại Harry Kewell và nội binh Đỗ Hoàng Hên, Hà Nội sẽ cản bước tân binh Ninh Bình?- Ảnh 1.

Có huyền thoại Harry Kewell và nội binh Đỗ Hoàng Hên, Hà Nội sẽ cản bước tân binh Ninh Bình?- Ảnh 2.

Đỗ Hoàng Hên được nhập tịch VN sẽ giúp CLB Hà Nội mạnh lên ở mùa giải năm nay

ảnh: CLB Hà Nội

Sau khởi đầu đáng thất vọng, CLB Hà Nội đã có 2 chiến thắng quan trọng trước Thanh Hóa và Đà Nẵng để vươn lên hạng 6 trên bảng xếp hạng. Tân HLV Harry Kewell có mặt kịp lúc để giúp CLB Hà Nội vùng lên mạnh mẽ đánh chiếm vị trí cao nhất. Vì thế trận tiếp CLB Ninh Bình được xem là bản lề mà đội bóng bầu Hiển phải bước qua để chứng tỏ đẳng cấp của mình.

CLB Ninh Bình đang có phong độ rất tốt với thành tích bất bại 4 thắng 2 hòa để dẫn đầu bảng với 14 điểm. Tuy nhiên, sức mạnh và sự bất ngờ của đội bóng này dường như đã được giải mã khi 2 trận gần đây họ bị Hải Phòng và Thể Công Viettel cầm chân.

Nếu CLB Hà Nội với Hùng Dũng, Văn Quyết, Duy Mạnh, Thành Chung, Da Silva, Luis Fernando… chơi tốt, phong tỏa được tầm ảnh hưởng của Hoàng Đức bên phía Ninh Bình, thì đội chủ sân Hàng Đẫy có cơ hội giành chiến thắng. Đây là trận đấu mà Hà Nội không được phép thua, nên đội bóng của HLV Harry Kewell chắc chắn phải dốc toàn lực để lấy trọn 3 điểm.

CLB Nam Định chớp cơ hội vươn lên

Đương kim vô địch Nam Định đang bị bỏ lại khá xa trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 8 với 7 điểm có được. Vị trí này không làm hài lòng cổ động viên thành Nam, nên HLV Vũ Hồng Việt phải đưa đội bóng của mình tìm lại chiến thắng.

Tiếp CLB Becamex TP.HCM trên sân Thiên Trường lúc 18 giờ ngày 18.10 là cơ hội không thể tốt hơn cho CLB Nam Định lấy điểm. Cho dù Becamex TP.HCM đưa HLV lão làng Đặng Trần Chỉnh lên cầm quân, nhưng ở thời điểm này, lực lượng của đội khách không tốt, nên khó đứng vững ở chảo lửa Thiên Trường. Nếu như Hồng Duy, Văn Vĩ, Văn Đạt, Lâm Ti Phông, Văn Vũ, Oliveira… chơi đúng phong độ, CLB Nam Định sẽ có 3 điểm để cải thiện thứ hạng của mình.

Cũng ở nhóm trên, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang nhì bảng với 13 điểm sẽ làm khách trước SLNA lúc 18 giờ ngày 18.10. SLNA mùa này không mạnh, với đội hình còn non kinh nghiệm nên dù có ưu thế sân nhà, họ khó đứng vững trước sức công phá của Alan Sebastiao và Leonardo bên phía CLB CAHN. Đây là 2 cầu thủ đang dẫn đầu giải vua phá lưới với 1 người 6 bàn và 1 người 4 bàn. Thắng trận này, rất có thể CLB CAHN chiếm được vị trí đầu bảng.

Trong ngày 19.10, trận CLB Hải Phòng tiếp HAGL lúc 18 giờ trên sân Lạch Tray gây được sự chú ý của người hâm mộ. HAGL chưa biết thắng với 3 hòa 2 thua sẽ phải nỗ lực để tìm điểm. Tuy nhiên, đội Hải Phòng đang có phong độ tốt nên có thể đây sẽ là chuyến làm khách không mấy suôn sẻ của đội bóng phố núi.

Ở sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM cũng hoàn toàn có cửa thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu lúc 19 giờ 15 ngày 19.10, bởi HLV Lê Huỳnh Đức đang đi đúng hướng với đội bóng của mình.

Các trận đấu còn lại: PVF-CAND gặp Thanh Hóa (18 giờ ngày 19.10); Thể Công Viettel gặp SHB Đà Nẵng (19 giờ 15 ngày 20.10).

Tin liên quan

Cựu cầu thủ U.16 Barca có tên Việt Nam, đá V-League với tư cách nội binh: Đỗ Hoàng Hên!

Cựu cầu thủ U.16 Barca có tên Việt Nam, đá V-League với tư cách nội binh: Đỗ Hoàng Hên!

Hendrio Araujo, tiền vệ gốc Brazil sẽ lấy tên Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên và thi đấu phần còn lại của V-League 2025-2026 với tư cách nội binh.

HLV Harry Kewell gọi, Đỗ Hoàng Hên trả lời: Ra mắt đội tuyển Việt Nam cùng Xuân Son?

Đoàn Văn Hậu gây thích thú khi đăng ảnh chạm trán Đỗ Hoàng Hên: Lượng tương tác khủng

Khám phá thêm chủ đề

CLB Hà Nội đỗ hoàng hên Duy Mạnh Lê Huỳnh Đức Vũ Hồng Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận