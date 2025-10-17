Có huyền thoại Harry Kewell và nội binh Đỗ Hoàng Hên, Hà Nội sẽ cản bước tân binh Ninh Bình?

Hà Nội không được phép thua

Khi V-League trở lại cũng là lúc CLB Hà Nội đón tin vui. Cầu thủ Hendrio Araujo (Brazil) được cấp quốc tịch VN với tên gọi Đỗ Hoàng Hên vào ngày hôm qua (16.10). Như vậy đội bóng của bầu Hiển sẽ được sử dụng Đỗ Hoàng Hên như một nội binh tại V-League. Điều này, giúp họ cùng lúc đá với "4 tây" ở trên sân.

Đỗ Hoàng Hên được nhập tịch VN sẽ giúp CLB Hà Nội mạnh lên ở mùa giải năm nay ảnh: CLB Hà Nội

Sau khởi đầu đáng thất vọng, CLB Hà Nội đã có 2 chiến thắng quan trọng trước Thanh Hóa và Đà Nẵng để vươn lên hạng 6 trên bảng xếp hạng. Tân HLV Harry Kewell có mặt kịp lúc để giúp CLB Hà Nội vùng lên mạnh mẽ đánh chiếm vị trí cao nhất. Vì thế trận tiếp CLB Ninh Bình được xem là bản lề mà đội bóng bầu Hiển phải bước qua để chứng tỏ đẳng cấp của mình.

CLB Ninh Bình đang có phong độ rất tốt với thành tích bất bại 4 thắng 2 hòa để dẫn đầu bảng với 14 điểm. Tuy nhiên, sức mạnh và sự bất ngờ của đội bóng này dường như đã được giải mã khi 2 trận gần đây họ bị Hải Phòng và Thể Công Viettel cầm chân.

Nếu CLB Hà Nội với Hùng Dũng, Văn Quyết, Duy Mạnh, Thành Chung, Da Silva, Luis Fernando… chơi tốt, phong tỏa được tầm ảnh hưởng của Hoàng Đức bên phía Ninh Bình, thì đội chủ sân Hàng Đẫy có cơ hội giành chiến thắng. Đây là trận đấu mà Hà Nội không được phép thua, nên đội bóng của HLV Harry Kewell chắc chắn phải dốc toàn lực để lấy trọn 3 điểm.

CLB Nam Định chớp cơ hội vươn lên

Đương kim vô địch Nam Định đang bị bỏ lại khá xa trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 8 với 7 điểm có được. Vị trí này không làm hài lòng cổ động viên thành Nam, nên HLV Vũ Hồng Việt phải đưa đội bóng của mình tìm lại chiến thắng.

Tiếp CLB Becamex TP.HCM trên sân Thiên Trường lúc 18 giờ ngày 18.10 là cơ hội không thể tốt hơn cho CLB Nam Định lấy điểm. Cho dù Becamex TP.HCM đưa HLV lão làng Đặng Trần Chỉnh lên cầm quân, nhưng ở thời điểm này, lực lượng của đội khách không tốt, nên khó đứng vững ở chảo lửa Thiên Trường. Nếu như Hồng Duy, Văn Vĩ, Văn Đạt, Lâm Ti Phông, Văn Vũ, Oliveira… chơi đúng phong độ, CLB Nam Định sẽ có 3 điểm để cải thiện thứ hạng của mình.

Cũng ở nhóm trên, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang nhì bảng với 13 điểm sẽ làm khách trước SLNA lúc 18 giờ ngày 18.10. SLNA mùa này không mạnh, với đội hình còn non kinh nghiệm nên dù có ưu thế sân nhà, họ khó đứng vững trước sức công phá của Alan Sebastiao và Leonardo bên phía CLB CAHN. Đây là 2 cầu thủ đang dẫn đầu giải vua phá lưới với 1 người 6 bàn và 1 người 4 bàn. Thắng trận này, rất có thể CLB CAHN chiếm được vị trí đầu bảng.

Trong ngày 19.10, trận CLB Hải Phòng tiếp HAGL lúc 18 giờ trên sân Lạch Tray gây được sự chú ý của người hâm mộ. HAGL chưa biết thắng với 3 hòa 2 thua sẽ phải nỗ lực để tìm điểm. Tuy nhiên, đội Hải Phòng đang có phong độ tốt nên có thể đây sẽ là chuyến làm khách không mấy suôn sẻ của đội bóng phố núi.

Ở sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM cũng hoàn toàn có cửa thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu lúc 19 giờ 15 ngày 19.10, bởi HLV Lê Huỳnh Đức đang đi đúng hướng với đội bóng của mình.

Các trận đấu còn lại: PVF-CAND gặp Thanh Hóa (18 giờ ngày 19.10); Thể Công Viettel gặp SHB Đà Nẵng (19 giờ 15 ngày 20.10).