Có mạo hiểm khi mời TikToker đóng phim ?

Xu hướng này tạo nên nhiều ý kiến trái chiều, bởi bên cạnh sự tò mò và sức hút truyền thông, không ít khán giả vẫn đặt dấu hỏi về năng lực diễn xuất của những gương mặt vốn nổi tiếng từ nền tảng số.

Thực tế, việc lựa chọn các TikToker tham gia phim ảnh mang đến những lợi thế nhất định cho nhà sản xuất. Họ sở hữu lượng người theo dõi lớn, có khả năng tạo hiệu ứng truyền thông ngay từ khi dự án được công bố. Tuy nhiên, đây cũng là một lựa chọn tiềm ẩn rủi ro. Sự nổi tiếng trên mạng xã hội có thể giúp bộ phim được chú ý ban đầu, nhưng không đồng nghĩa với việc khán giả sẽ mua vé hoặc ở lại với tác phẩm nếu chất lượng không đáp ứng kỳ vọng.

Tín Nguyễn (trái) trong phim Ma xó Ảnh: NSX

Trước khi được biết đến qua các dự án điện ảnh như Lật mặt 7: Một điều ước, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu hay Ma xó, Tín Nguyễn là một nhà sáng tạo nội dung đã sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều giúp cô dần được khán giả ghi nhận không nằm ở những con số đó mà ở sự nỗ lực làm nghề, khả năng nhập vai và tinh thần sẵn sàng thay đổi để phù hợp với từng nhân vật.

Ngược lại, thị trường cũng từng chứng kiến những bộ phim quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng vẫn không đạt kết quả như kỳ vọng. Điều đó cho thấy hiệu ứng mạng xã hội không phải "tấm vé bảo đảm" cho thành công của một tác phẩm. Điều quan trọng là họ có phù hợp với vai diễn và đủ năng lực để thuyết phục khán giả hay không.

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng nhận định: "Thị trường đang dần chứng minh rằng khán giả mua vé vì câu chuyện hay, cảm xúc thật và chất lượng bộ phim, chứ không chỉ vì tên tuổi diễn viên. Tất nhiên, ngôi sao vẫn có giá trị riêng trong việc thu hút sự chú ý ban đầu. Nhưng khi thị trường trưởng thành hơn, yếu tố quyết định doanh thu dài hạn vẫn là chất lượng tác phẩm".