Có nên ăn chuối lúc bụng đói?

Thời điểm lý tưởng để ăn chuối là vào buổi sáng, khi quá trình trao đổi chất hoạt động mạnh. Có thể ăn chuối trước khi tập thể dục để tăng năng lượng, hoặc dùng giữa buổi sáng để giảm đói và duy trì sự tập trung, theo trang NDTV Food (Ấn Độ).

Nguồn năng lượng nhanh và bền

Bà Shilpa Arora, chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên sức khỏe tại Anh, cho biết chuối là nguồn cung cấp kali, chất xơ và magie dồi dào, giúp đáp ứng nhiều nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Chuối giúp tăng sức bền, giảm cảm giác đói và duy trì năng lượng ổn định trong ngày.

Chuối chứa 3 loại đường tự nhiên gồm glucose, fructose và sucrose. Sự kết hợp này giúp cơ thể có năng lượng nhanh nhưng bền vững, không gây mệt mỏi.

Ăn một quả chuối buổi sáng giúp khởi động quá trình trao đổi chất, duy trì sự tỉnh táo và tập trung trong nhiều giờ.

Ăn một quả chuối khi bụng đói không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo mà còn hỗ trợ tiêu hóa Ảnh: AI

Cải thiện hệ tiêu hóa và bảo vệ đường ruột

Chuối được xem là loại thực phẩm thân thiện với hệ tiêu hóa nhờ chứa nhiều chất xơ hòa tan, đặc biệt là pectin. Khi ăn lúc bụng đói, chuối giúp làm dịu dạ dày, giảm axit và hạn chế đầy hơi. Ngoài ra, chất xơ trong chuối còn hỗ trợ nhu động ruột hoạt động trơn tru, giúp bài tiết dễ dàng hơn.

Chuối hoạt động như một loại prebiotic tự nhiên, giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột và củng cố hệ vi sinh đường ruột. Khi hệ vi sinh khỏe mạnh, cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn, đồng thời giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Ổn định đường huyết

Mặc dù có vị ngọt, chuối có chỉ số đường huyết trung bình khoảng 48, nghĩa là lượng đường được hấp thu chậm và ổn định. Nhờ đó, chuối không gây tăng đường huyết đột ngột.

Bà Dimple Jangda, chuyên gia y học cổ truyền tại Ấn Độ, khuyến khích kết hợp chuối với một ít hạt hoặc quả khô để cân bằng đường huyết tốt hơn.

Lượng chất xơ trong chuối làm chậm quá trình hấp thu đường, giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn thay vì tích trữ dưới dạng mỡ.

Vì sao đột quỵ vẫn xảy ra ở người khỏe mạnh?

Giúp no lâu

Một quả chuối cung cấp khoảng 4 gram chất xơ và gần 98 calo, đủ để kéo dài cảm giác no trong vài giờ.

Chất xơ nở ra trong dạ dày, tạo cảm giác no và giúp duy trì năng lượng ổn định. Nhờ đó, người ăn chuối buổi sáng có xu hướng ít thèm đồ ngọt hoặc thức ăn nhanh trong ngày.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm đầy hơi

Chuối giàu kali và magie, 2 khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết áp và hỗ trợ tim hoạt động ổn định.

Kali giúp cơ thể điều hòa lượng natri, từ đó giảm huyết áp và hạn chế tình trạng giữ nước.

Ăn chuối thường xuyên giúp ổn định huyết áp, giảm đầy hơi sau bữa ăn mặn và cải thiện sức khỏe tim mạch lâu dài.

Những lưu ý khi ăn chuối lúc bụng đói

Bà Anju Sood, bác sĩ dinh dưỡng tại Ấn Độ, cho biết chuối có tính axit nhẹ và chứa nhiều kali.

Với người bị trào ngược dạ dày, hội chứng ruột kích thích hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn chuối khi bụng đói có thể gây đầy hơi nhẹ hoặc khó chịu.

Bà Anju Sood khuyên nên ăn chuối cùng các loại trái cây khác như táo hoặc hạt ngâm để trung hòa axit, hoặc ăn sau bữa nhẹ để giảm kích ứng dạ dày.

Người tiểu đường cũng nên kiểm soát khẩu phần vì chuối chín có hàm lượng đường cao hơn.

Ngoài ra, ăn chuối vào ban đêm có thể khiến tiêu hóa chậm và ảnh hưởng đến giấc ngủ.