Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Có nên ăn sáng với trứng khi men gan cao?
Video Sức khỏe

Có nên ăn sáng với trứng khi men gan cao?

Ngọc Quý - Anh Trang
06/11/2025 16:26 GMT+7

Người bị men gan cao thường băn khoăn liệu có nên ăn trứng – món ăn sáng quen thuộc, tiện lợi và giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa nhiều cholesterol? Nhiều người lo ngại rằng việc ăn trứng có thể khiến gan phải làm việc nhiều hơn để xử lý, từ đó làm tình trạng men gan trở nên nghiêm trọng.

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết men gan cao không phải là bệnh mà là dấu hiệu cảnh báo gan đang chịu áp lực. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy trứng có thể mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe gan nếu ăn đúng cách. Điều này là nhờ trứng chứa nguồn protein chất lượng cao, choline và các chất chống ô xy hóa như lutein, zeaxanthin.

Có nên ăn sáng với trứng khi men gan cao?

Một quả trứng chứa khoảng 6-7 gram protein, 5 gram chất béo cùng vitamin B, vitamin D và đặc biệt là choline. Choline là dưỡng chất thiết yếu cho quá trình vận chuyển lipid trong gan.

Choline giúp ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong gan bằng cách thúc đẩy quá trình vận chuyển chất béo trung tính ra khỏi gan. Thiếu choline được chứng minh có thể gây ra gan nhiễm mỡ không do rượu, vốn là tình trạng phổ biến ở người trung niên.

Có nên ăn sáng với trứng khi men gan cao? - Ảnh 1.

Trứng chứa choline có thể ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong gan

ẢNH: FREEPIK

Với người men gan cao, nguy cơ không nằm ở cholesterol trong trứng mà ở cách gan chuyển hóa chất béo. Khi chức năng gan suy giảm, khả năng xử lý lipid và cholesterol bị rối loạn, dẫn đến dễ tích tụ mỡ hơn.

Tin liên quan

Vì sao đột quỵ vẫn xảy ra ở người khỏe mạnh?

Vì sao đột quỵ vẫn xảy ra ở người khỏe mạnh?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới phải đối mặt với đột quỵ, một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu. Không còn là “căn bệnh của người già”, đột quỵ đang ngày càng xuất hiện ở người trẻ tuổi, những người vốn được xem là khỏe mạnh. Vì sao căn bệnh này lại có thể xảy ra ngay cả với những người tưởng chừng hoàn toàn khỏe mạnh?

Bản tin sức khỏe 5.11: Mới: Thuốc điều trị ung thư không tác dụng phụ | Bí quyết hạ huyết áp tự nhiên không dùng thuốc

Khám phá thêm chủ đề

trứng men gan Gan Cholesterol men gan cao Gan nhiễm mỡ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận