Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết men gan cao không phải là bệnh mà là dấu hiệu cảnh báo gan đang chịu áp lực. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy trứng có thể mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe gan nếu ăn đúng cách. Điều này là nhờ trứng chứa nguồn protein chất lượng cao, choline và các chất chống ô xy hóa như lutein, zeaxanthin.

Có nên ăn sáng với trứng khi men gan cao?

Một quả trứng chứa khoảng 6-7 gram protein, 5 gram chất béo cùng vitamin B, vitamin D và đặc biệt là choline. Choline là dưỡng chất thiết yếu cho quá trình vận chuyển lipid trong gan.

Choline giúp ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong gan bằng cách thúc đẩy quá trình vận chuyển chất béo trung tính ra khỏi gan. Thiếu choline được chứng minh có thể gây ra gan nhiễm mỡ không do rượu, vốn là tình trạng phổ biến ở người trung niên.

Trứng chứa choline có thể ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong gan ẢNH: FREEPIK

Với người men gan cao, nguy cơ không nằm ở cholesterol trong trứng mà ở cách gan chuyển hóa chất béo. Khi chức năng gan suy giảm, khả năng xử lý lipid và cholesterol bị rối loạn, dẫn đến dễ tích tụ mỡ hơn.