Vì sao đột quỵ vẫn xảy ra ở người khỏe mạnh?
Video Sức khỏe

Vì sao đột quỵ vẫn xảy ra ở người khỏe mạnh?

Nguyễn Vy - Hoàng Hà
06/11/2025 05:00 GMT+7

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới phải đối mặt với đột quỵ, một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu. Không còn là “căn bệnh của người già”, đột quỵ đang ngày càng xuất hiện ở người trẻ tuổi, những người vốn được xem là khỏe mạnh. Vì sao căn bệnh này lại có thể xảy ra ngay cả với những người tưởng chừng hoàn toàn khỏe mạnh?

Đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn, khiến khiến não không nhận đủ oxy và dưỡng chất cần thiết.

Vì sao đột quỵ vẫn xảy ra ở người khỏe mạnh?

Theo bác sĩ thần kinh người Ấn Độ Satwant Sachdeva, đột quỵ có thể xảy ra do nhiều yếu tố tiềm ẩn trong cơ thể, âm thầm làm tăng nguy cơ mà không biểu hiện ra bên ngoài.

Vì sao đột quỵ vẫn xảy ra ở người khỏe mạnh?- Ảnh 1.

Căng thẳng mạn tính và thiếu ngủ là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mạch máu

Ảnh: AI

Trong các nguyên nhân đã được xác định, tăng huyết áptiểu đường là 2 yếu tố hàng đầu.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khác như căng thẳng kéo dài, mất nước, di truyền hay thói quen sinh hoạt không hợp lý. Những yếu tố này có thể khiến cơ thể suy yếu dần mà không để lại dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, theo tờ Hindustan Times.

