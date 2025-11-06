Đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn, khiến khiến não không nhận đủ oxy và dưỡng chất cần thiết.

Vì sao đột quỵ vẫn xảy ra ở người khỏe mạnh?

Theo bác sĩ thần kinh người Ấn Độ Satwant Sachdeva, đột quỵ có thể xảy ra do nhiều yếu tố tiềm ẩn trong cơ thể, âm thầm làm tăng nguy cơ mà không biểu hiện ra bên ngoài.

Căng thẳng mạn tính và thiếu ngủ là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mạch máu Ảnh: AI

Trong các nguyên nhân đã được xác định, tăng huyết áp và tiểu đường là 2 yếu tố hàng đầu.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khác như căng thẳng kéo dài, mất nước, di truyền hay thói quen sinh hoạt không hợp lý. Những yếu tố này có thể khiến cơ thể suy yếu dần mà không để lại dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, theo tờ Hindustan Times.