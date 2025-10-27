Có nên nghỉ việc công ty để bán hàng online?

Shop kinh doanh qua sàn có thể phát nhanh nhưng tàn cũng nhanh ẢNH: NVCC





Phân vân giữa làm chủ và làm thuê

Chị B.D, 37 tuổi, là nhân viên một công ty xuất khẩu lao động ở Hải Phòng. Vài năm trước, chị D. bắt đầu bán hàng mỹ phẩm xách tay từ Nhật, song song với việc làm nhân viên văn phòng. Có thêm kinh nghiệm, chị bắt đầu lấn sân qua mặt hàng khác và mở shop trên sàn Shopee. Vừa cùng lúc làm 2 công việc nhưng may mắn doanh số bán hàng online của chị lại có sự tăng trưởng tốt, đạt bình quân khoảng 70-80 triệu đồng/tháng. "Mỗi buổi chiều sau khi làm ở công ty về là em lại lao vào đóng hàng, gói hàng cho khách. Việc thì nhiều mà thời gian có hạn, bây giờ em đang phân vân có nên nghỉ việc ở văn phòng để chuyên tâm bán hàng qua sàn hay không", chị B.D bộc bạch.

Cùng tâm trạng trên, chị Thiên Thanh, ngụ tại Hà Nội, chia sẻ rằng chị chỉ bỏ vốn ra khoảng 200 triệu đồng để kinh doanh qua sàn nhưng may mắn kiếm lãi được 100 triệu đồng/tháng. Ban đầu, chị cũng vừa phải cáng đáng công việc ở công ty nhưng sau này nghỉ hẳn để bán hàng online. "Tôi làm ở văn phòng lương chưa đến 10 triệu đồng/tháng, bán hàng online lại kiếm được lợi nhuận khá tốt nên tôi đã quyết định chuyển hướng kinh doanh luôn chứ một mình làm cùng lúc 2 việc thì không thể đảm đương nổi".

Trong khi đó, dù đã đôi lần quyết định nghỉ việc công sở để kinh doanh nhưng chị Lưu Nhung, 40 tuổi, ngụ tại xã Di Linh (Lâm Đồng) lại thay đổi vào phút cuối. Theo chị Nhung, bán hàng qua sàn gần đây khó khăn nhiều hơn vì chính sách thuế phí thay đổi, các thuật toán xuất hiện quảng cáo cũng đã đổi khác nên chủ shop gần như không thể chủ động trong việc giới thiệu sản phẩm. Chị Nhung cho biết: "Ngoài việc ở công ty, tôi bán thêm đồ thể thao doanh số khá cao, khoàng 200 triệu đồng/tháng. Mặc dù vậy, lợi nhuận của mặt hàng này rất thấp, chỉ khoảng 5-10%, tôi đã từng lên kế hoạch nghỉ việc ở công ty để đầu tư vào việc kinh doanh trên sàn nhưng mấy tháng nay thuế phí các sàn đều tăng rất cao. Các sàn như Shopee hay TikTok đều áp phí ngang nhau, từ 20-30%, lợi nhuận càng mỏng. Tôi đành tiếp tục giữ 2 công việc chứ không dám nghỉ".

Cạnh tranh khốc liệt

Nhận định về xu hướng phát triển nhà bán lẻ thương mại điện tử trong thời gian tới, bà Đinh Thị Nho, Giám đốc điều hành của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric dự đoán: Từ đầu năm đến nay, các sàn thương mại điện tử đã ghi nhận hơn 80.000 gian hàng ngừng hoạt động hoặc rút khỏi sàn, điều này cho thấy áp lực cạnh tranh để tồn tại giữa các shop rất gay gắt. Áp lực còn đến từ tổng chiết khấu nền tảng khoảng 15% (chưa kể quảng cáo, vận chuyển, thuế) và yêu cầu siết chuẩn truy xuất nguồn gốc, đặc biệt ở các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… Nhóm bị tác động nặng là nhà bán cá nhân/siêu nhỏ ở nhóm sản phẩm sắc đẹp, nhà cửa - đời sống, thời trang nữ. Trong bối cảnh hiện nay, lợi thế đang nghiêng dần về phía các shop mall, vốn đạt chuẩn pháp lý và vận hành bởi những nhà bán lớn được ưu tiên hiển thị/chiết khấu, có đội ngũ chăm sóc, hậu cần, hậu mãi… Việc cạnh tranh của các shop nhỏ sẽ còn vất vả hơn.

Ông Trần Công Hoan, chuyên gia thương mại điện tử, phân tích: Doanh số của những shop có thể lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng, nhưng biên lợi nhuận bao nhiêu mới là vấn đề. Nhiều người cho rằng với doanh số đó thì không thể làm bán thời gian mà phải tập trung nghiêm túc. Nhưng liệu rằng việc kinh doanh thuận lợi có kéo dài không, nguồn vốn có dư dả không, có chi phí hay gánh nặng gia đình không? Nếu chủ shop giải quyết ổn thỏa những câu hỏi đó thì chắc chắn đã có lời giải cho vấn đề có nên nghỉ việc công ty để bán hàng online hay không.

Theo ông Trần Công Hoan, những mặt hàng bắt "trend" có thể đạt được doanh thu khá trong thời gian ngắn, nhưng nếu qua "trend" rồi thì khả năng ế ẩm, sập tiệm khá cao. "Nếu người bán có lợi thế về sản xuất, nguồn hàng, hoặc có mối quan hệ với KOL/KOC để làm marketing tốt thì mới nên thử. Có chiến lược thương hiệu, xây dựng hình ảnh thì mới dám đấu. "Phi thương bất phú", nhưng mong manh lắm. Điển hình như vụ Ngân 98, dính vô những mặt hàng có điều kiện mà thiếu kiến thức pháp luật là bay luôn. Shop kinh doanh phải làm chủ chuỗi cung ứng, đầu tư thương hiệu, đầu tư kiến thức pháp luật với mấy món kinh doanh có điều kiện và chọn sản phẩm có lợi thế riêng thì mới có thể tồn tại được", ông Trần Công Hoan khuyến nghị.