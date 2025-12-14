Có nên quy định quyền của chủ nhà khi ô tô đỗ trước cửa?

Luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026, với nhiều quy định mới liên quan đến trật tự, an toàn giao thông.

Việc dừng, đỗ xe trước cửa nhà dân luôn nhận được nhiều tranh luận ẢNH: V.P

Lòng đường, vỉa hè là chung, không của riêng ai

Quá trình xây dựng luật, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định theo hướng nơi vỉa hè nhỏ, xe ô tô phải đỗ giữa 2 nhà dân để trống một lối, nơi có vỉa hè rộng có thể đỗ xe liên tục nhưng cách một đoạn khoảng 20 m để tạo một lối đi lại.

Ý kiến khác thì đề nghị bổ sung quy định về quyền của chủ nhà và người lái xe khi dừng, đỗ xe nơi công cộng ở vị trí trước cửa nhà dân.

Giải trình nội dung trên, Chính phủ cho rằng để định lượng vỉa hè rộng hay hẹp sẽ rất khó khăn.

Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu để có phương án sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vẫn theo Chính phủ, việc dừng, đỗ xe đã được quy định tại điều 18 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Điều luật này quy định dừng xe là gì, đỗ xe là gì, tài xế khi dừng hoặc đỗ xe phải thực hiện ra sao, các vị trí không được dừng hoặc đỗ xe…

"Lòng đường, vỉa hè được sử dụng với mục đích chung, không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của riêng tổ chức, cá nhân", Chính phủ khẳng định.

Riêng với một số trường hợp cụ thể, có thể tổ chức các điểm dừng, đỗ hoặc cấm dừng, đỗ để đảm bảo hoạt động giao thông và quyền lợi của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ 1.7.2026, không còn "bó cứng" giờ lái xe theo ngày và tuần

Luật hiện hành quy định thời gian lái xe liên tục của tài xế kinh doạnh vận tải không quá 4 giờ, tổng thời gian lái xe không quá 10 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần.

Nhiều đơn vị kinh doanh vận tải cho rằng việc "bó cứng" giờ lái xe trong ngày và trong tuần khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, thu nhập tài xế giảm sút.

Cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, một số đại biểu cũng đề nghị làm rõ trường hợp tắc đường, sự cố, không có trạm dừng nghỉ... thì thời gian lái xe liên tục tính như thế nào; nên tham khảo thông lệ quốc tế về thời gian lái xe trong ngày, tuần.

Theo quy định mới, tài xế kinh doanh vận tải không còn bị "bó cứng" thời gian lái xe trong ngày và trong tuần ẢNH: TUÂN NGUYỄN

Chính phủ cho hay, quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ là phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp người lái xe có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe lái xe tỉnh táo, an toàn.

Để phù hợp với thực tiễn, luật sửa đổi đã điều chỉnh theo hướng: thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ nghiên cứu, quy định vào các văn bản dưới luật để loại trừ các trường hợp tắc đường, bất khả kháng…

Vẫn theo Chính phủ, luật chỉ quy định về thời gian lái xe với tài xế kinh doanh vận tải vì có nguy cơ mất an toàn giao thông cao hơn xe cá nhân.

Đối với lái xe cá nhân, trước mắt chỉ nên khuyến cáo theo hướng không lái xe quá 4 tiếng, chưa nên bắt buộc.

Có ý kiến đề nghị quy định thời gian lái xe với từng đối tượng lái xe, từng loại hình vận tải. Song, Chính phủ cho rằng việc này rất khó khăn, bởi có nhiều loại hình (taxi, xe buýt, xe khách cỡ lớn đường dài, xe tải chở hàng, lái xe công nghệ...) với nhiều đặc thù công việc khác nhau.