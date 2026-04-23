Có người trúng 4 tỉ đồng vé số Vietlott Power 6/55, giải độc đắc tăng 35,4 tỉ

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 23.4, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01336 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 05 – 16 – 17 – 22 – 33 – 53 và số cộng thêm là 55.

Trong phiên xổ số tối nay không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 35.429.210.400 đồng. Trong khi đó, giải Jackpot 2 ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 4.058.059.450 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 15 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 669 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Vietlott tối 23.4

Trước đó, vào tối 16.4, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01333 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 02 – 07 – 15 – 22 – 47 – 52 và số cộng thêm là 55.

Trong phiên xổ số này có 1 người trúng giải Jackpot 1 với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 91.889.389.200 đồng. Ngay khi xác định có người trúng nên giải độc đắc quay lại số tiền ban đầu là 30 tỉ đồng.