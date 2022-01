Có phải con gái tuổi dần hung dữ như cọp?

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, những cô gái tuổi dần sẽ có những suy nghĩ, kế hoạch và ước mong gì cho năm tuổi của chính mình?

“Ăn ở tử tế ắt hóa dữ thành lành”

Cô nàng tuổi dần, Nguyễn Hà Thúy Duy, 24 tuổi, đang làm thư ký Hội Doanh nghiệp cơ khí - điện TP.HCM cho hay mọi người thường nói, khi đến năm tuổi thì sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc không may mắn, bệnh tật, thất bại… họ thường có tâm lý nặng nề với năm tuổi. Còn Thúy Duy thì khác, cô luôn sẵn lòng đón chờ những điều sẽ đến vào năm 2022 với 1 tâm lý sẵn sàng, tự tin đương đầu với những câu chuyện tương lai.

“Hơn ai hết, tôi hiểu rõ bản thân đang ở đâu, vị trí ra sao và cần phải làm gì, kiểm soát những gì nên đối với những sự việc hiện hữu tôi vẫn trên tinh thần tự tin đương đầu. Còn chuyện rủi ro “năm tuổi” thì thuộc về tâm linh rồi, chuyện ấy thì nên để ông trời... tính toán giúp cho. Việc tôi là cứ “tung hoành” với các ước mơ, dự định của bản thân thay vì ngồi đó sợ sệt những điều xấu sắp đến. Với tôi, cứ ăn ở tử tế ắt hóa dữ thành lành”, Duy thẳng thắn nói.

Duy tiếp tục chia sẻ có người hay bảo con gái tuổi này khó tính, hung dữ như cọp. Nhưng thật ra cô nàng thư ký này thấy không đúng lắm.

“Dữ hiền tùy vào thái độ người đối diện thôi. Tôi thích sự độc lập tự do, và dám chơi dám chịu. Đôi khi tôi thấy mình mạnh mẽ lắm, nhạy cảm với những gì xảy ra, do đó tôi luôn muốn người bạn trai của tôi bản lĩnh hơn, dám đương đầu và có khả năng bảo vệ người mình yêu, đòi hỏi sự tinh tế trong tình yêu. Theo tôi, cứ chân thành và bản lĩnh trước, thêm sự quan tâm thật lòng thì tuổi nào không gục ngã vào lòng, huống hồ cô gái tuổi dần”, Thúy Duy nói.

Rồi Thúy Duy còn cho hay: “Tôi luôn cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình ở mức bình lặng an nhiên, nên không mấy vui quá hay buồn quá về một điều gì đó”.

Hoàn thành tốt những điều chưa làm

Cùng trang lứa với Thúy Duy, cô nàng Lại Thị Hoài An, 24 tuổi, nhân viên văn phòng Q.Bình Thạnh, TP.HCM bộc bạch: “Tôi thường không quá để ý đến vấn đề năm tuổi hay không. Tôi nghĩ mọi chuyện do mình, nên cứ sống cố gắng thôi”.





Hoài An còn chia sẻ: “Tôi không quan trọng năm tuổi hay người khác nói gì về con gái tuổi dần. Tôi là chính là tôi. Bạn bè của tôi tuổi cọp khá nhiều, họ hoà đồng và dễ gần. Điều duy nhất tôi cảm nhận chung được con gái tuổi dần rất độc lập và mạnh mẽ".

Hoài An cho hay năm vừa rồi là 1 năm không mấy dễ dàng để cô vượt qua. Có quá nhiều chuyện từ dịch Covid-19. Nhưng An vẫn cảm thấy mình đã rất may mắn.

“Đầu tháng 7 tôi dương tính với Covid-19 và phải đi cách ly. May mắn tôi không bị nặng, chỉ sốt một hai lần sau đó đỡ. Sau 21 ngày thì tôi được về và cách ly 1 mình ở khách sạn thêm 14 ngày nữa. Suốt quá trình ấy tôi đã cố gắng giấu phụ huynh. Mãi đến khi khỏi bệnh tôi mới dám nói. Năm mới sắp đến tôi chỉ mong hoàn thành tốt những điều chưa làm được trong năm 2021 vì dịch. Đặc biệt, bản thân phải nỗ lực hơn để phụ giúp bố mẹ", An tâm sự.

Trong khi đó, nói về kế hoạch sắp tới vào năm 2022, Thúy Duy chia sẻ cô mong ước trước hết là đại dịch Covid-19 chấm dứt, mọi thứ trở về bình thường.

“Năm 2022 tôi sẽ đăng ký dự thi cao học tiếp tục nâng cấp kiến thức, bằng cấp của mình. Khám phá các tỉnh thành như Ninh Thuận, Đà Lạt, Hà Nội, và các chuyến du lịch bụi như leo núi… Làm nhiều bộ ảnh ở nhiều địa điểm liên quan đến võ thuật. Hiện tại, tôi có một nghề làm thêm là dạy võ cho các em học sinh, nhưng vì do dịch các lớp đã đóng cửa. Tôi luôn mong muốn chúng sẽ mở lại trong thời gian sớm nhất và tôi sẽ phát triển thêm 1 vài địa điểm dạy võ khi qua cái Tết Nhâm Dần 2022”, Thúy Duy nói.