Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Dương Thị An (ngụ Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Q.7; địa chỉ liên hệ: 352 - 356 Võ Văn Tần, P.5, Q.3) theo phiếu chuyển (PC) 214/PC-TN ngày 18.7.2022; Viện KSND Q.12 chưa trả lời đơn của ông Vũ Phú Huấn (ngụ 221/73 đường DT4, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn) - đại diện của bị can Mai Công Nguyên trong vụ án "cưỡng đoạt tài sản" theo Cáo trạng số 36/CT-VKS ngày 26/01/2022 của Viện KSND Q.12, TP.HCM theo PC 234/PC-TN ngày 18.7.2022.



- Bến Tre: Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Bến Tre chưa trả lời đơn của ông Cao Văn Châu (ngụ tổ 8, ấp Tân An, xã Thành Thới B, H.Mỏ Cày Nam) theo PC 241/PC-TN ngày 18.7.2022.

- Đồng Nai: Công an H.Nhơn Trạch chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Kim Chi (ngụ 76/56, KP.2, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) theo PC 203/PC-TN ngày 18.7.2022.

- Kiên Giang: Công an H.Hòn Đất chưa trả lời đơn của ông Ngô Văn Hùng (ngụ tổ 3, ấp Láng Cơm, xã Bình Giang, H.Hòn Đất) theo PC 235/PC-TN ngày 18.7.2022.

- Long An: Công an H.Cần Giuộc chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (ngụ 111 Nguyễn Thái Bình, KP.Trị Yên, TT.Cần Giuộc, H.Cần Giuộc) theo PC 233/PC-TN ngày 18.7.2022.

- Thừa Thiên-Huế: UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chưa trả lời đơn của ông Phạm Hữu Bá (ngụ 58/7 đường số 5, KP.1, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) theo PC 232/PC-TN ngày 18.7.2022.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.