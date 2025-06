Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 3.6.2025

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước VN chưa trả lời đơn của bà Đỗ Thị Kim Nhữ (ngụ 1C cư xá Đồng Tiến, P.14, Q.10, TP.HCM) theo phiếu chuyển (PC) 462/PC-TN ngày 10.10.2023.

- Bộ Tài nguyên - Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp - Môi trường) chưa trả lời đơn của ông Diệp Bảo Thành (ngụ 36D/16, đường số 762 Hồng Bàng, P.1, Q.11, TP.HCM) theo PC 468/PC-TN ngày 10.10.2023.

- TP.HCM: UBND H.Hóc Môn chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp) theo PC 461/PC-TN ngày 10.10.2023; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Vân (HKTT: số 10, tổ 42A, KP.9, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai; địa chỉ liên hệ: 2051 Nguyễn Ái Quốc, KP.3, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) theo PC 463/PC-TN ngày 10.10.2023; UBND TP.Thủ Đức chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Quang, Trưởng ban quản trị chung cư New City Thủ Thiêm (17 Mai Chí Thọ, P.An Khánh, TP.Thủ Đức) cùng một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 465/PC-TN ngày 10.10.2025; Công an Q.Gò Vấp chưa trả lời đơn của bà Phạm Thị Hằng Trinh (ngụ KP.Lương Nam, TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận) theo PC 472/PC-TN ngày 10.10.2023.

- Bến Tre: UBND TP.Bến Tre chưa trả lời đơn của ông Tô Quyết Thắng (ngụ lô A1-14, khu đô thị Phương Nam, ấp 2, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 490/PC-TN ngày 20.10.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.