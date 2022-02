Có thể biết bạn có bị tiểu đường hay không bằng... uống nước!

Nhận thấy vị ngọt khi uống nước có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường

Khi bạn đang cảm thấy khô rát trong miệng, nhấp một ngụm nước đầu tiên, bạn có thể thấy sảng khoái và ngon không thể tả.

Nhưng nếu bạn đột nhiên nhận thấy rằng ly nước tinh khiết bạn tự rót từ vòi hoặc từ một chai nước lọc, mà nó có vị ngọt, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh tiểu đường.

Theo Medical News Today, bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn sử dụng insulin, từ đó ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn kiểm soát lượng đường trong máu.

Khi không được điều trị, bệnh có thể gây ra lượng đường cao trong máu, có thể tạo ra vị ngọt trong miệng mà bạn có thể nhận thấy đầu tiên khi uống một ngụm nước.

Một biến chứng liên quan cũng có thể gây ra "mùi và vị trái cây ngọt ngào" trong miệng

Ở một thời điểm nhất định, bệnh tiểu đường cũng có thể gây ra một biến chứng liên quan được gọi là nhiễm toan ceton do tiểu đường.

Theo Medical News Today, điều này xảy ra khi cơ thể không còn có thể phân hủy lượng đường cần thiết để sử dụng làm nhiên liệu và thay vào đó bắt đầu sử dụng chất béo, khiến một loại axit được gọi là xeton tích tụ trong cơ thể.

Ngoài vị ngọt mà bạn có thể nhận thấy, tình trạng này cũng có thể gây ra mùi trái cây trong hơi thở của bạn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cảnh báo rằng nhiễm toan ceton do tiểu đường có thể là một tình trạng có thể đe dọa tính mạng, nhưng đó cũng là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh tiểu đường ở những người chưa được chẩn đoán, theo Eat This, Not That!

Trong một số trường hợp, điều này có thể xảy ra do bạn bị ốm và không ăn uống nhiều như bạn thường làm, khiến cơ thể bạn khó kiểm soát lượng đường trong máu hơn.

Một số thứ có thể gây ra hương vị ngọt ngào, vì vậy điều quan trọng là bạn cũng cần chú ý đến các triệu chứng tiểu đường khác.

Tất nhiên, không chỉ bệnh tiểu đường mới có thể làm cho nước của bạn có vị ngọt. Các loại thuốc mới, chế độ ăn kiêng ít carb và vi rút cảm lạnh hoặc cúm đều có thể gây ra mùi đường - chưa kể đến nguồn nước.

"Ở nơi tôi sống, tôi uống nước giếng thấy có vị ngọt hơn. Điều đó thường liên quan đến hàm lượng canxi và sắt cao hơn", Philip Junglas, bác sĩ, một chuyên gia nội khoa, nói với Cleveland Clinic.





Mùi vị lạ cũng có thể được giải thích ngay cả khi bạn đang uống từ nguồn nước quen thuộc như vòi nước ở nhà.

“Nếu bạn đang uống cạn cốc, mùi của cốc sẽ ảnh hưởng đến hương vị của bạn. Nếu cốc vừa mới ra khỏi máy rửa bát, xà phòng có thể khiến chất lỏng có vị khác so với cốc bạn đang uống trên kệ được vài ngày”, bác sĩ Junglas cho biết.

Các dấu hiệu cảnh báo khác của bệnh tiểu đường

Tuy nhiên, có thể có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra nếu bạn nhận thấy sự thay đổi trong cách nếm nước cùng với các triệu chứng khác.

Theo Medical News Today, các dấu hiệu cảnh báo khác của bệnh tiểu đường bao gồm giảm khả năng nếm vị ngọt trong thức ăn, mờ mắt, khát nước, đi tiểu nhiều và cực kỳ mệt mỏi.

Và nếu bạn nhận thấy sự nhầm lẫn, buồn nôn và nôn hoặc đau quặn bụng cùng với vị ngọt trong miệng, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm toan ceton do tiểu đường.

Vị ngọt trong miệng cũng có thể là dấu hiệu của các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác.

Mặc dù nhận thấy mùi vị mới của nước máy thông thường có thể là một dấu hiệu tương đối phổ biến của bệnh tiểu đường, nhưng các bác sĩ cảnh báo rằng các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác có thể gây ra triệu chứng lạ.

Tổn thương dây thần kinh liên quan đến một cơn đột quỵ hoặc co giật trước đó có thể gây ra vị ngọt khó giải thích trong miệng, theo Medical News Today.

Một số người cũng báo cáo triệu chứng trước khi được chẩn đoán là mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD), do axit dạ dày trào ngược lên thực quản - đặc biệt là trong thời kỳ mang thai.

Và mặc dù không phổ biến, nhưng một số dạng ung thư phổi có thể ảnh hưởng đến lượng hormone dẫn đến vị ngọt trong miệng.

Nếu bạn nhận thấy hương vị ngọt ngào trong miệng vẫn dai dẳng, tốt nhất bạn nên nói chuyện với bác sĩ càng sớm càng tốt để xác định nguyên nhân, theo Healthline.