Cổ Thiên Lạc lên tiếng sau khi bị khui lại quá khứ tù tội

Video bà Trần Lam chia sẻ về quá khứ của Cổ Thiên Lạc gây bàn tán xôn xao khắp mạng xã hội trong những ngày qua. Cũng vì thế, khi tài tử phim Thần điêu đại hiệp tham dự một sự kiện ở Hồng Kông vào cuối tuần qua, anh nhanh chóng nhận được câu hỏi về chuyện cũ. Cụ thể, trong phần phỏng vấn với truyền thông, nam diễn viên nhận được câu hỏi liệu có xem video bà Trần Lam "tiết lộ sự thật" về anh được đăng tải trên mạng xã hội gần đây không. Đối mặt với việc chuyện cũ từ mấy chục năm trước bị khơi lại, Cổ Thiên Lạc không tỏ ra khó chịu mà giữ thái độ bình thản. Nghệ sĩ 7X đáp ngắn gọn: "Tôi không quan tâm đến và không đưa ra bình luận".

Câu chuyện xuất phát từ một video được bà Trần Lam (vợ "trùm giải trí" Hướng Hoa Cường) đăng tải hồi tuần trước. Trong đó, nhà sản xuất "máu mặt" này bày tỏ sự khâm phục với Cổ Thiên Lạc vì vốn nắm trong tay quân bài xấu nhưng biết cách lật ngược tình thế và giành kết cục tốt. Bà kể lại chuyện Cổ Thiên Lạc từng vì tham gia một vụ cướp mà vướng vòng lao lý, phải ngồi tù, về sau anh gia nhập làng giải trí nhưng mãi chật vật không nổi tiếng. Cơ duyên giữa hai người bắt đầu khi Cổ Thiên Lạc hợp tác với một nhà sản xuất để thực hiện một bộ phim kinh phí thấp. Người này đã tìm đến bà Trần Lam để vay tiền và nói rằng chính Cổ Thiên Lạc muốn nhờ bà giúp đỡ.

Bà Hướng kể lần đầu gặp sao phim Cỗ máy thời gian, anh trắng, điển trai nhưng rụt rè, thiếu tự tin thậm chí không dám ngẩng cao đầu, không dám nhìn thẳng người đối diện khi nói chuyện. Sau này, dù nam diễn viên có tham gia một số bộ phim, nhưng phần lớn đều là những tác phẩm kinh phí thấp, kém chất lượng. Sau khi trò chuyện sâu hơn với anh, Trần Lam cảm thấy đây là một người trẻ có tiềm năng và phẩm chất tốt nên quyết định trao cơ hội cho nam diễn viên. Nhờ đó, tài tử dần khẳng định năng lực, có nhiều tác phẩm gây tiếng vang, trở thành ngôi sao lớn, lập công ty riêng, trở thành nhà sản xuất rồi nỗ lực làm việc thiện, vực dậy điện ảnh Hồng Kông.

Câu chuyện khiến nhiều người cảm phục hành trình của Cổ Thiên Lạc, từ một chàng trai vướng tù tội vươn lên thành nam thần màn ảnh rồi hiện tại trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng bà Trần Lam vì khơi lại chuyện cũ (vốn từng được tiết lộ nhiều năm trước), dùng quá khứ để hạ thấp người khác, nâng tầm bản thân.

Những năm qua, Cổ Thiên Lạc vẫn bận rộn với lịch trình đóng phim, tham gia sản xuất nhiều dự án điện ảnh đồng thời điều hành công ty riêng, nâng đỡ các tài năng trẻ, hỗ trợ nghệ sĩ lớn tuổi, tạo ra việc làm cho hàng trăm nhân sự trong lĩnh vực điện ảnh. Với vai trò chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ biểu diễn Hồng Kông (HKPAG) và Hiệp hội các nhà làm phim Hồng Kông (Federation of Hong Kong Filmmakers), tài tử có nhiều hoạt động giúp vực dậy điện ảnh quê nhà, được nhắc đến là "ông trùm" mới của điện ảnh xứ cảng thơm.

Bên cạnh đó, Cổ Thiên Lạc đã tài trợ xây dựng nhiều trường học cho trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa của Trung Quốc. Nam diễn viên từng chia sẻ mục đích làm thiện nguyện suốt nhiều năm qua: "Mỗi khi thêm một ngôi trường được xây lên, có thể sẽ bớt đi một nhà tù".