Cơm nguội có thực sự gây hại? Bác sĩ nói về nguy cơ ít người để ý

Ăn cơm nguội có gây ung thư?

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh luận xoay quanh việc ăn cơm nguội có gây ung thư hay không. Có người cho rằng cơm nguội rất có hại, trong khi một số ý kiến khác lại cho rằng loại thực phẩm này có lợi cho sức khỏe.

Ăn cơm để ngoài nhiều giờ, nguy cơ chính là ngộ độc thực phẩm do Bacillus cereus ẢNH minh họa: NHƯ QUYÊN

Bác sĩ Nguyễn Võ Trà Mi, Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng NERCI (TP.HCM), cho biết hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh ăn cơm nguội làm tăng nguy cơ ung thư.

Theo bác sĩ Trà Mi, đây là hiểu lầm khá phổ biến, bắt nguồn từ quan niệm rằng cơm để lâu có thể sinh độc tố rồi bị suy diễn thành nguyên nhân gây ung thư.

"Nếu cơm được làm nguội nhanh, bảo quản trong tủ lạnh và hâm nóng đúng cách thì vẫn có thể sử dụng an toàn", bác sĩ Trà Mi nói.

Điều đáng lo là nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Theo bác sĩ Trà Mi, về bản chất, cơm nguội vẫn là thực phẩm đã được nấu chín, thành phần chủ yếu là tinh bột. Khi để nguội, một phần tinh bột chuyển thành tinh bột kháng - loại tinh bột được tiêu hóa chậm hơn, có thể giúp đường huyết sau ăn tăng chậm và hoạt động tương tự chất xơ lên men trong đại tràng.

Vì vậy, điều cần lưu ý không phải là nguy cơ ung thư mà là ngộ độc thực phẩm nếu cơm được bảo quản hoặc sử dụng không đúng cách.

Nếu cơm sau khi nấu được làm nguội nhanh, cất vào tủ lạnh và hâm nóng đúng cách, việc dùng khá an toàn. Ngược lại, nếu để cơm ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ, nhất là khi thời tiết nóng ẩm, rồi mới cất vào tủ lạnh hoặc chỉ hâm nóng qua loa trước khi ăn thì nguy cơ sẽ tăng lên.

Nguyên nhân chủ yếu là vi khuẩn Bacillus cereus. Loại vi khuẩn này có thể tạo bào tử chịu nhiệt nên vẫn tồn tại sau khi nấu chín. Khi cơm để lâu ở nhiệt độ phòng, các bào tử có thể nảy mầm, vi khuẩn phát triển và sinh độc tố.

Đáng lưu ý, một số độc tố của vi khuẩn này không bị phá hủy hoàn toàn khi hâm nóng thông thường. Vì vậy, việc hâm cơm lại không thể khiến phần cơm đã bảo quản sai cách trở nên an toàn.

"Tóm lại, cơm nguội không phải là nguyên nhân gây ung thư. Điều cần quan tâm là cách bảo quản, vì nếu không đúng, nguy cơ ngộ độc thực phẩm sẽ tăng lên", bác sĩ Trà Mi nhấn mạnh.

Nên chia cơm ra hộp nông, lượng nhỏ để cơm nguội nhanh hơn dễ bảo quản ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Cách bảo quản và hâm nóng cơm nguội an toàn

Bác sĩ Trà Mi khuyến cáo nên nấu lượng cơm vừa đủ. Nếu còn cơm thừa, nên để cơm nguội nhanh rồi cho vào tủ lạnh càng sớm càng tốt, tốt nhất trong khoảng 1 giờ. Nên chia cơm ra từng hộp nhỏ, nông để cơm nguội nhanh hơn, thay vì để nguyên nồi cơm lớn ngoài bàn hoặc trong nồi cơm điện đã tắt nhiều giờ.

Cơm cần được bảo quản trong hộp sạch, đậy kín và để ở ngăn mát tủ lạnh. Tốt nhất nên sử dụng trong vòng 24 giờ.

Không nên ăn cơm có dấu hiệu đổi màu, nhớt, mốc hoặc có mùi lạ.

Khi hâm nóng, chỉ nên hâm 1 lần đối với mỗi phần cơm. Nếu dùng lò vi sóng, nên đảo cơm giữa chừng để cơm nóng đều. Nếu rang cơm, cần rang kỹ để toàn bộ phần cơm đạt nhiệt độ đủ nóng, không chỉ làm nóng bề mặt.