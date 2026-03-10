Chuyên gia: Điều gì xảy ra cho đường huyết nếu bạn ăn cơm nguội mỗi ngày?

Tuy nhiên, liệu cách làm trên có giúp ích cho mức đường huyết hay giảm cân? Sau đây, hãy xem các chuyên gia nói gì.

Hai loại tinh bột và quá trình "để nguội"

Đa số carbohydrate và calo trong cơm, mì đến từ tinh bột, gồm 2 loại: Amylose khó tiêu hóa và amylopectin dễ tiêu hóa. Amylopectin được xử lý nhanh và làm tăng đột biến đường huyết, trong khi amylose được xử lý chậm và điều hòa đường huyết.

Hầu hết carbohydrate thô (như trong cơm, khoai tây), chứa tinh bột khó tiêu (tinh bột kháng), nhưng nấu chín sẽ chuyển thành loại dễ tiêu hóa.

Khi làm lạnh cơm, mì đã nấu chín (để nguội ít nhất 12 - 24 giờ trong ngăn mát tủ lạnh), sẽ xảy ra quá trình thoái hóa tinh bột, chuyển đổi tinh bột dễ tiêu hóa thành tinh bột kháng, khiến nó khó tiêu hóa hơn ngay cả khi được hâm nóng lại.

Khi làm lạnh cơm đã nấu chín (để nguội ít nhất 12 - 24 giờ trong ngăn mát tủ lạnh), sẽ xảy ra quá trình thoái hóa tinh bột, chuyển đổi tinh bột dễ tiêu hóa trở thành tinh bột kháng Ảnh: AI

Tác động của "cơm nguội" đến đường huyết và calo

Nghiên cứu năm 2015 cho thấy người ăn cơm, mì, khoai tây luộc để nguội, có mức đường huyết thấp hơn đáng kể so với ăn cơm mới nấu.

Tuy nhiên, về vấn đề giảm calo, tiến sĩ David Ludwig, nhà nội tiết học tại Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ), giải thích: Làm nguội cơm hoặc mì không làm thay đổi đáng kể hàm lượng calo của thực phẩm, nhưng có thể ảnh hưởng đến hoóc môn và sự trao đổi chất theo cách giúp kiểm soát calo dễ dàng hơn nhiều.

Ăn nhiều tinh bột kháng giúp giảm sự gia tăng đường huyết và đặc biệt là giảm cảm giác thèm ăn.

Khi tinh bột trải qua quá trình thoái hóa, nó sẽ được tiêu hóa chậm hơn, giữ cho đường huyết ổn định hơn, cơ thể ít tích trữ chất béo hơn và có thể dễ "ăn kiêng" hơn.

Lời khuyên từ chuyên gia

Giáo sư - tiến sĩ Walter Willett, Trưởng Khoa Dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), cho biết: Đối với tinh bột tinh chế như cơm, mì, làm lạnh có thể làm giảm bớt một số tác động tiêu cực của chúng. Nhưng để có hiệu quả, cần phải thực hiện nhất quán.

Ông lưu ý rằng làm nguội cơm, mì sẽ hữu ích cho mức đường huyết mà không phục hồi lượng chất xơ, khoáng chất và vitamin đã mất trong quá trình tinh chế.

Tuy nhiên, để giảm cân thì tiến sĩ Willett cho biết cách trên không mang lại hiệu quả đáng kể, ông khuyên nên dùng ngũ cốc nguyên hạt để giúp giảm cân bền vững, theo Yahoo News.