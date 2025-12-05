Cơm nguội để qua đêm, hôm sau ăn có an toàn?

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, cơm chín rất dễ bị nhiễm khuẩn, đặc biệt là Bacillus cereus, loại vi khuẩn có thể sống sót sau khi nấu và sinh sôi nhanh chóng ở nhiệt độ phòng. Nhiều nghiên cứu cho thấy cơm nguội được bảo quản ở nhiệt độ phòng (18-30°C) trở nên không an toàn về mặt vi sinh sau 12-24 giờ với số lượng vi khuẩn tăng đáng kể.

Cơm nguội để trong tủ lạnh giữ được bao lâu?

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy khuyến nghị lưu trữ an toàn như sau:

Nhiệt độ phòng: Không nên để cơm ở nhiệt độ phòng quá 12-24 giờ. Sau thời gian này, cơm được coi là không an toàn để sử dụng do vi khuẩn phát triển.

Làm lạnh: Bảo quản cơm trong tủ lạnh (2-4 độ C) có thể giữ an toàn trong tối đa 5 ngày, với điều kiện cơm được làm lạnh nhanh và được bảo quản trong hộp kín.

Đông lạnh (-18 độ­­‑C): Đông lạnh cơm có thể bảo quản an toàn tới 3 tháng.

Cơm nguội không nên để ở nhiệt độ phòng quá 12-24 giờ ẢNH: LÊ CẦM

Dấu hiệu nào cho thấy cơm nguội đã bị hư?

Cơm nguội bị hư (thiu, hỏng) thường có những dấu hiệu nhận biết rõ ràng sau đây:

Mùi lạ (mùi thiu, chua): Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Cơm bị hỏng thường có mùi chua hoặc mùi thiu khó chịu, khác hẳn mùi cơm mới nấu.

Màu sắc thay đổi : Cơm có thể chuyển sang màu ngả vàng, xám, xanh hoặc xuất hiện các đốm mốc trắng li ti hay lớp màng mỏng trên bề mặt.

Trạng thái bất thường (bị nhớt): Hạt cơm không còn tơi xốp mà bị nhão, bết dính bất thường và có cảm giác nhớt khi chạm vào.

Xuất hiện bọt: Đôi khi, cơm bị thiu quá mức có thể thấy hiện tượng sủi bọt nhẹ.

Việc hâm cơm ở nhiệt độ cao có thể tiêu diệt hết vi khuẩn gây hại không?

Việc hâm nóng ở nhiệt độ cao có thể làm giảm nhưng không phải lúc nào cũng loại bỏ tất cả các tác nhân có hại trong cơm.

Tác nhân Bị tiêu diệt khi hâm nóng ở nhiệt độ cao? Ghi chú Vi khuẩn (như Bacillus cereus) Có Yêu cầu nhiệt độ bên trong ≥ 80oC Bào tử vi khuẩn Không Bào tử sống sót ở 100°C; cần >105°C mới tiêu diệt được Độc tố đã hình thành trước đó Không Độc tố gây nôn tồn tại ở nhiệt độ 100°C trong nhiều giờ

"Vì vậy, hâm lại không thể biến cơm đã nhiễm độc tố trở thành an toàn. Chỉ ăn cơm hâm lại khi bạn chắc chắn cơm được bảo quản đúng ngay từ đầu. Và cần làm nóng lại cơm kỹ ở nhiệt độ ít nhất 80-100°C", cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy chia sẻ.