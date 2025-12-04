Con bệnh nặng, cha mẹ cần cộng đồng giúp đỡ

Anh Thư là con gái thứ hai của vợ chồng anh Đỗ Công Tâm (51 tuổi) và chị Lưu Thị Hoàng Anh (34 tuổi, ngụ tổ 9, ấp Phú Vinh, xã Chợ Vàm; trước thuộc ấp Phú Xương, xã Chợ Vàm, TT.Chợ Vàm, H.Phú Tân, An Giang). Con gái đầu của vợ chồng anh Tâm đang học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (An Giang), hiện ở cùng bà ngoại dưới quê. Lâu nay vợ chồng anh Tâm lên TP.HCM làm thuê và gửi tiền về quê nuôi con.

Cháu Đỗ Thị Anh Thư đau đớn vì căn bệnh não úng thủy cấp quái ác hành hạ ẢNH: NGỌC QUỲNH

Chị Hoàng Anh cho biết cháu Thư đang đi học tại Trường tiểu học A Chợ Vàm (An Giang) thì phát bệnh. Cứ tưởng cháu bị bệnh cảm ho, sổ mũi thông thường nên nhờ bà ngoại ra tiệm thuốc tây gần nhà mua 3 ngày thuốc cho cháu uống nhưng bệnh không khỏi. Khi nghe cháu Thư kêu "con nhức đầu, nôn ói, chóng mặt" thì ngày 17.11, vợ chồng chị nhờ bà ngoại đưa cháu lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thăm khám.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cháu Thư bị Glioma cầu não dạng lan tỏa biến có hoại tử, xuất huyết trong u, chứng não úng thủy cấp… Phương pháp điều trị là phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất - màng bụng. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Đến ngày 19.11, cháu được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu - cơ sở 2 (TP.HCM) tiếp tục hóa trị.

Nhìn Thư đang vật lộn với vết mổ trên đầu đau đớn, vợ chồng anh Tâm đau như cắt từng khúc ruột. Sau khi biết kinh phí điều trị tốn kém và phải mất nhiều thời gian để hóa trị, sau đó mới xạ trị cho teo úng thủy thì hai vợ chồng càng đau khổ, lo lắng do gia đình đã hết khả năng tài chính.

Gia đình anh Tâm có hoàn cảnh rất khó khăn, phải rời quê lên TP.HCM làm thuê. Từ ngày con nhập viện, vợ chồng anh phải vay mượn khắp nơi nhưng nay đã cạn tiền, chưa biết đường nào xoay xở thêm.

Mong sao cháu Thư đáng thương được các nhà hảo tâm, bạn đọc, cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ để có cơ hội được chữa trị bệnh và ăn học như các bạn.