'Con chưa bao giờ được chạm bàn chân mình xuống đất như thế'

"Từ khi biết đi, đôi bàn chân con là 2 đầu gối"

Bé Nguyễn Thị Trang sinh ra đã mang tật chân khoèo và ngắn gót chân. Do chân không duỗi thẳng được nên lớn lên em chỉ có thể di chuyển bằng 2 đầu gối. Năm lên 6 tuổi, em từng được gia đình đưa đến một bệnh viện ở Huế để điều trị. Ca mổ không đem lại kết quả, các bác sĩ không tìm được phương án nào khả thi để cứu đôi chân của em.

Bé Trang trước phẫu thuật chỉ di chuyển bằng đầu gối và đã có thể tập đi bằng đôi chân của mình sau phẫu thuật Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, năm Trang học lớp 5, em được Quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ biết đến và đưa tới Bệnh viện FV thăm khám. Tiến sĩ - bác sĩ Lê Trọng Phát - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV, nhận thấy khớp gối của em không thể duỗi thẳng được là do các cơ bị co rút, bệnh nhân chỉ có thể duỗi được 60 độ. Do chân không được sử dụng nhiều nên các cơ không phát triển, hai ống chân Trang teo tóp, đầu gối tiếp xúc trực tiếp xuống nền nhà trong quá trình di chuyển nên bị sần sùi, chai cứng.

Theo bác sĩ Phát, đôi chân của Trang cần phải được giải quyết 2 vấn đề: khớp gối và bàn chân - nếu điều chỉnh 2 bộ phận này thẳng thớm trở lại thì Trang sẽ đi lại được.

Phẫu thuật "kéo" đôi chân co quắp về vị trí bình thường

Có cơ hội điều trị để tự đi lại được tại một bệnh viện lớn, mọi chi phí do Quỹ Nâng bước tuổi thơ hỗ trợ, Trang và gia đình không giấu nổi niềm hy vọng xen lẫn sự hồi hộp. "Khi nghe bác sĩ Phát nói là sẽ cố gắng làm cho con đi lại được, lúc đó con vui lắm và con đã đặt hết niềm tin vào bác", Trang xúc động kể.

Tháng 11.2022, Trang được bác sĩ Phát và ê kíp của khoa Chấn thương chỉnh hình tiến hành phẫu thuật chân bên trái, cắt nới các sợi gân để các dây thần kinh đang ở trạng thái co rút có thể giãn ra được. Tiếp đó, bác sĩ điều chỉnh lại trục bàn chân của Trang cho thẳng.

Sau ca phẫu thuật cực kỳ tỉ mỉ, khớp gối của Trang - trước đó chỉ duỗi được 60 độ - đã có thể duỗi còn 20 độ, 2 tuần giãn thêm 10 độ, rồi tiếp sau đó là duỗi thẳng hoàn toàn.

Chân trái của Trang sau khi được phẫu thuật chỉnh trục bàn chân Ảnh: BVCC

Những giọt nước mắt hạnh phúc

Sau khi tháo bột, Trang được hướng dẫn tập đi bằng bàn chân trái với khung nạng dưới sự hỗ trợ của các nhân viên vật lý trị liệu Bệnh viện FV. Lần đầu tiên trong đời bàn chân được chạm mặt đất, cảm giác hơi lạnh từ sàn nhà truyền qua lòng bàn chân khiến em bất ngờ giật mình rụt chân lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô gái nhỏ. "Con chưa bao giờ được chạm bàn chân mình xuống đất như thế", Trang xúc động nói.

Tháng 7.2024, ca phẫu thuật thứ 2 do ê kíp của bác sĩ Phát phẫu thuật điều chỉnh khớp gối bị co rút và chỉnh trục bàn chân phải cho trang đã diễn ra thành công.

Trang hạnh phúc tập đi với sự chăm sóc của mẹ và kỹ thuật viên vật lý trị liệu Ảnh: BVCC

Sau 7 tháng tập luyện phục hồi chức năng, Trang vui sướng khi có thể tự đi lại bằng 2 chân với nạng. Bác sĩ Phát tiên lượng em sẽ sớm có thể tự đi đứng bình thường mà không cần dùng nạng.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Lê Trọng Phát, bệnh lý bàn chân khoèo bẩm sinh như em Nguyễn Thị Trang không hiếm gặp, nhưng nếu được phát hiện từ sớm có thể chữa khỏi bằng phương pháp bó bột chỉnh hình. Do vậy, bác sĩ Phát khuyến cáo cha mẹ nên quan sát, phát hiện sớm tình trạng của con để điều trị cho các bé kịp thời, tránh cho các em những cuộc mổ nặng nề sau này.