Cơn đau tim nguy hiểm nhất là khi bước xuống giường: 2 cách để ngăn ngừa

Trong một nghiên cứu của Trường Y Harvard, các nhà nghiên cứu đã phát hiện các cơn đau tim buổi sáng làm tăng đến 20% số lượng mô tim bị chết.

Những phát hiện của nghiên cứu trước đây, được công bố trên tạp chí nghiên cứu về bệnh tim mạch Heart, cho thấy các cơn đau tim từ 6 giờ sáng đến trưa là nguy hiểm nhất, theo Express.

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ-bác sĩ Borja Ibanez lưu ý: Nghiên cứu này cho thấy các biến cố tim mạch vào buổi sáng gây ra nhiều thiệt hại nhất.

Một nghiên cứu được công bố năm 2020 trên tạp chí Trend in Endocrinology and Metabolism, cũng cho thấy sự sai lệch trong hệ thống sinh học do lối sống hiện đại gây ra đã ảnh hưởng xấu đến chức năng tim mạch.

Các tác giả cho rằng vào đầu giờ trong ngày, hệ thống sinh học sẽ tạo ra lượng tế bào PAI-1 cao hơn. Mà mức độ tế bào PAI-1 trong máu càng cao thì nguy cơ hình thành cục máu đông có thể dẫn đến đau tim càng cao.

Nghiên cứu của Trường Y Harvard đã xác định rằng những bệnh nhân bị đau tim từ 6 giờ sáng đến trưa có lượng tế bào PAI-1 cao hơn so với những bệnh nhân bị đau tim vào cuối ngày, theo Express.

2 cách để ngăn ngừa đau tim vào sáng sớm

Giáo sư, bác sĩ tim mạch Srinath Reddy (ở Ấn Độ) cảnh báo rằng một số thói quen có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ đau tim.

Ông giải thích: Theo quy luật tiến hóa, thường thì huyết áp tăng cao vào sáng sớm. Xu hướng đông máu cũng cao hơn vào thời điểm này.





Một người đã có sẵn các yếu tố nguy cơ mạch vành tiềm ẩn, nếu ngủ không ngon, bị mất nước và tập thể dục mạnh mẽ, có thể khiến mảng bám vỡ ra và kích hoạt hình thành cục máu đông lớn.

Do đó, 2 cách để chống lại nguy cơ đau tim vào sáng sớm là ngủ ngon giấc và trì hoãn việc tập thể dục buổi sáng, theo Express.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) giải thích người lớn ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc các bệnh về tim cao hơn.

Nhưng cần chú trọng cả chất lượng và thời lượng của giấc ngủ.

Bởi cả ngủ không đủ giấc và bị gián đoạn đều có thể góp phần gây ra các vấn đề về huyết áp - nguyên nhân chính dẫn đến các biến cố tim lớn.

Mọi người cũng nên tập thể dục muộn hơn trong ngày hoặc bắt đầu tập buổi sáng từ từ và tăng dần cường độ.

Tập thể dục cường độ cao có thể gây ra nguy cơ ngừng tim đột ngột hoặc tử vong do ảnh hưởng đến tuần hoàn máu.